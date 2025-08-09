Ft
08. 09.
szombat
kormány sziget fesztivál Pogány Induló Magyarország Krúbi Pride Fidesz koncert

Eljött a nagy nap a Sziget Fesztiválon – a külföldieknek leesett az álluk, hogy mit művelnek a magyarok

2025. augusztus 09. 17:48

A Magyarországról csak a nemzetközi hírekből informálódó fiatalok meglepődtek, hogy nyugodtan lehet szidni a Fideszt bármelyik koncerten, igaz, a jelentős részük inkább bulizni szeretne a Sziget Fesztiválon, és nem a politikával foglalkozni.

2025. augusztus 09. 17:48
null
Klein Ron

A magát objektívnek és függetlennek nevező sajtó szempontjából a pénteki volt az idei Sziget Fesztivál legfontosabb napja, hiszen színpadra állt Krúbi, Beton.Hofi, Pogány Induló, sőt, még a kormánypárti szavazókat klinikai szakpszichológushoz küldő Sisi is fellépett volna, ám az utolsó pillanatban, betegségre hivatkozva lemondta a lehetőséget.

Röviden összefoglalva: garantált volt, hogy zúgni fog a „mocskos Fidesz”.

A baloldali sajtó az idei fesztiválszezont jobb híján arra építi fel, hogy a fiatalok utálják a Fideszt, a narratíva élharcosa a Telex, amely a Szigeten készült riportjában szó szerint azt állítja: „egy olvasónk felvételt is készített a magyar fesztiválokat letaroló kormányellenes szlogen kiabálásáról.”

Mint megírtuk: valójában arról van szó, hogy egy fesztiválnap több tucat fellépője (a Szigeten pénteken éppenséggel 178!) közül néhánynál – a programot látva előre lehet tudni, kiknél – valóban hangosan zúg a kormánykritika, de még ezeken a koncerteken sem lehet biztosan azt állítani, hogy a közönség többsége szidná a Fideszt.

Ezt is ajánljuk a témában

Erre jó példa volt a Sziget pénteki napja: Krúbi koncertjén többször, Beton.Hofin kizárólag az előadás utolsó számát követően szólt a „mocskos Fidesz”, de a magyar politikából éppen eltűnő Fekete-Győr András pont egy olyan videót osztott meg nagy büszkén a Pogány Induló fellépéséről, amelyen néhány tucatnyian szidják a kormányt. Aki járt már a Sziget nagyszínpadánál, akár csak a délutáni programon is, pontosan tudja, hogy ez nem az a tömeg és az a hangerő, ami „letarolná” a magyar fesztiválokat.

Azon pedig már senki nem lepődik meg, hogy a leghangosabb kormánygyalázás Krúbi koncertjein van, hiszen évek óta élharcosa a Fidesz szidásának, dalszövegei között szerepel a „szavazni csak azért megyek, hogy Viktornak jövőre legyen egy szar napja”, és az „ú, mától csak fideszes picsákat kúrok, így nem lesz bűntudat, amikor tövig a torkába túrok.”

A magyar fesztiválozók egy része tehát megvette a 37 900 forintos napijegyet (plusz 1895 forint kezelési költség), kezében tartotta az 1930 forintos dobozos sört és a 4-5 ezer forintos koktélt, majd elkezdte szidni a kormányt – miért ne tehetné, szíve joga, ez a demokrácia. Érdekes volt viszont látni, hogyan reagálnak erre a jelenetre a külföldiek.

Pénteken jóval több magyar szót hallottunk, mint szerdán vagy csütörtökön, de Krúbi például a nagyszínpad mögötti, rendkívül népszerű Revolut Stage-n lépett fel, azaz sokan figyelték az előadását azok, akik a világ minden tájáról érkeztek, és egy szót sem tudnak magyarul. A brutális hangerő mellett elindultak a párbeszédek a külföldiek és a magyarok között, hogy mi is ez az egész – néhány ital után nehéz mély politikai elemzésbe belemenni egy koncerten, de azért hamar megértették, miről van szó.

Bár a „mocskos Fideszt” elég nehéz kimondani egy külföldinek, néhányan azért megpróbáltak bekapcsolódni, és ebben nincs is semmi meglepő: a Sziget hosszú évek óta az LMBTQ-közösség egyik legnépszerűbb fesztiválja, ez a közösség pedig nem kedveli a Fideszt és Orbán Viktort, pláne a Budapest Pride után.

Ezt is ajánljuk a témában

Mások viszont nem értették, mi köze van a két témának egymáshoz, és azt mondták, ők egyáltalán nem törődnek a politikával, amikor koncerteznek.

A Budapest Pride-ra szívesen elmentem volna, de sajnos csak utólag hallottam róla. Egyébként nálunk, Dániában is vannak olyan politikusok, akiket nagyon szidnak. De egy ekkora bulin miért foglalkoznék velük?

– tette fel a kérdést egy fesztiválozó, aki egyébként jól szórakozott Krúbi koncertjén, bár nyilvánvalóan egy szót sem értett a dalokból.

Több külföldi arra használta fel a kormánygyalázó másodperceket, hogy a későn érkező barátaiknak jelezzék, hol állnak a tömegben, más pedig akkor pörgette át az Instagramot. Egy ausztrál párnak mögöttünk a magyar fiatalok azzal büszkélkedtek, hogy ez egész nyáron így megy, amire úgy válaszoltak, hogy

ezen nagyon meglepődtek, mert annyi minden rosszat olvastak Magyarországról, hogy azt hitték, ezt nem lehet.

Az első napon készült riportunkban is megírtuk: a fiatalok ugyan nem értenek egyet a magyar kormánnyal a Pride ügyében, ám az orosz-ukrán háborúval és az illegális migrációval kapcsolatban most már támogatják az álláspontját, Magyarország pedig egyáltalán nem veszített népszerűségéből.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: illusztráció, Sziget Facebook-oldala

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
2025. augusztus 09. 18:58
Itt is megkérdezem, költőien, hogy akik a kormány elleni hőbörgésből élnek meg, miből fognak megélni, ha győznek? Azzal ki is csúszik a lábuk alól ez a szőnyeg. Aki zenélni akar zenéljen. Aki politizálni akar, politizáljon. A kettő együtt nem szerencsés, mert blokkolva üthetik egymást adott esetben. Jó, persze, vannak akik a zenélni nem tudásukat politikai őrjöngéssel helyettesítik, de akkor goto a fentebbi kérdésem.
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 09. 18:51
Nagy az isten állatkertje és még kerítés sincs...
survivor
2025. augusztus 09. 18:41
Ízisz Megfogjak. Csak 200.000 migri jöjjön Budapestre.🗡 Mert vidékre nem fog....
survivor
2025. augusztus 09. 18:38
40.000 a belepő.Lazán kifizeti. De életében nem látott kapát, es egy csirket, nyulat nem tudna szétkapni..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!