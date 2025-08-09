Eljött a nagy nap a Sziget Fesztiválon – a külföldieknek leesett az álluk, hogy mit művelnek a magyarok

Erre jó példa volt a Sziget pénteki napja: Krúbi koncertjén többször, Beton.Hofin kizárólag az előadás utolsó számát követően szólt a „mocskos Fidesz”, de a magyar politikából éppen eltűnő Fekete-Győr András pont egy olyan videót osztott meg nagy büszkén a Pogány Induló fellépéséről, amelyen néhány tucatnyian szidják a kormányt. Aki járt már a Sziget nagyszínpadánál, akár csak a délutáni programon is, pontosan tudja, hogy ez nem az a tömeg és az a hangerő, ami „letarolná” a magyar fesztiválokat.

Azon pedig már senki nem lepődik meg, hogy a leghangosabb kormánygyalázás Krúbi koncertjein van, hiszen évek óta élharcosa a Fidesz szidásának, dalszövegei között szerepel a „szavazni csak azért megyek, hogy Viktornak jövőre legyen egy szar napja”, és az „ú, mától csak fideszes picsákat kúrok, így nem lesz bűntudat, amikor tövig a torkába túrok.”

A magyar fesztiválozók egy része tehát megvette a 37 900 forintos napijegyet (plusz 1895 forint kezelési költség), kezében tartotta az 1930 forintos dobozos sört és a 4-5 ezer forintos koktélt, majd elkezdte szidni a kormányt – miért ne tehetné, szíve joga, ez a demokrácia. Érdekes volt viszont látni, hogyan reagálnak erre a jelenetre a külföldiek.

Pénteken jóval több magyar szót hallottunk, mint szerdán vagy csütörtökön, de Krúbi például a nagyszínpad mögötti, rendkívül népszerű Revolut Stage-n lépett fel, azaz sokan figyelték az előadását azok, akik a világ minden tájáról érkeztek, és egy szót sem tudnak magyarul. A brutális hangerő mellett elindultak a párbeszédek a külföldiek és a magyarok között, hogy mi is ez az egész – néhány ital után nehéz mély politikai elemzésbe belemenni egy koncerten, de azért hamar megértették, miről van szó.

Bár a „mocskos Fideszt” elég nehéz kimondani egy külföldinek, néhányan azért megpróbáltak bekapcsolódni, és ebben nincs is semmi meglepő: a Sziget hosszú évek óta az LMBTQ-közösség egyik legnépszerűbb fesztiválja, ez a közösség pedig nem kedveli a Fideszt és Orbán Viktort, pláne a Budapest Pride után.