Nem maradt több titok: az ügyészség elárulta, megfoszthatják-e a rangjától Ruszin-Szendi Romuluszt

Az RTL megkérdezte Menczert Tamást, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját arról, hogy valóban arra készülnek-e, hogy megfosztják altábornagyi rangjától Ruszin-Szendit. A szóvivő válaszában azt közölte, hogy az ügyben a Honvédelmi Minisztérium (HM) az illetékes. Kis-Benedek József, katonai szakértő ugyanakkor azt mondta, hogy politikai döntés ehhez nem elegendő, a megfosztás csak büntetőeljárás keretében valósulhat meg.

Ezt támasztotta alá lapunk érdeklődésére Csiha Gábor, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője, aki elmondta: ha polgári büntetőperben találnak bűnösnek egy leszerelt katonát, és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, akkor mellékbüntetésként közügyektől való eltiltás szab ki a bíróság,

ennek pedig ez egyik joghatása az, hogy az eddig megszerzett rendfokozatát elveszti.

Ha olyan bűncselekmény miatt vonják felelősségre, amit szolgálati viszonya alatt katonaként követett el, akkor a katonai bíróság megfoszthatja a viselt rendfokozatától. Ez a lefokozás.

A másik esettel ellentétben ezt nem végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása mellett is lehet alkalmazni, mellékbüntetésként – mondta Csiha Gábor.

Ruszin‑Szendi 2022-ben, még vezérkari főnökként esett át zsírleszíváson a Honvédkórházban, így ebben az esetben az utóbbi variáció állhat fenn.

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner