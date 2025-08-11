Nem maradt több titok: az ügyészség elárulta, megfoszthatják-e a rangjától Ruszin-Szendi Romuluszt

Itt a bizonyíték: így akarták eltitkolni Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívását
Bár sokáig titkolni próbálták, rövidesen ügyészségi vizsgálat is indulhat a volt vezérkari főnök ügyében.
Két eset lehetséges.
Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő közösség oldalán reagált arra a kérdésre, hogy miért nem fosztották még meg rendfokozatától a volt vezérkari főnököt botrányai miatt – írta az Index, hozzátéve, hogy a kormánypárti politikus válaszában azt írta, „lassan annak is eljön az ideje”. A portál emlékeztet,
2023-ban felmentették tisztségéből, majd
2025 elején indult ellene eljárás a hivatali villájával kapcsolatos beszerzések miatt, majd a zsírleszívással kapcsolatos botránya is napvilágra került.
Utóbbiban ügyben ügyészségi vizsgálat indult. A felhozott vádakkal kapcsolatban Ruszin-Szendi Romulusz mindent tagadott, miközben a Tisza Pártnál tűnt fel katonai szakértőként. Az egykori vezérkari főnök ügyeivel kapcsolatban fideszes Budai Gyula tett feljelentést.
Az RTL megkérdezte Menczert Tamást, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját arról, hogy valóban arra készülnek-e, hogy megfosztják altábornagyi rangjától Ruszin-Szendit. A szóvivő válaszában azt közölte, hogy az ügyben a Honvédelmi Minisztérium (HM) az illetékes. Kis-Benedek József, katonai szakértő ugyanakkor azt mondta, hogy politikai döntés ehhez nem elegendő, a megfosztás csak büntetőeljárás keretében valósulhat meg.
Ezt támasztotta alá lapunk érdeklődésére Csiha Gábor, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivője, aki elmondta: ha polgári büntetőperben találnak bűnösnek egy leszerelt katonát, és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, akkor mellékbüntetésként közügyektől való eltiltás szab ki a bíróság,
ennek pedig ez egyik joghatása az, hogy az eddig megszerzett rendfokozatát elveszti.
Ha olyan bűncselekmény miatt vonják felelősségre, amit szolgálati viszonya alatt katonaként követett el, akkor a katonai bíróság megfoszthatja a viselt rendfokozatától. Ez a lefokozás.
A másik esettel ellentétben ezt nem végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása mellett is lehet alkalmazni, mellékbüntetésként – mondta Csiha Gábor.
Ruszin‑Szendi 2022-ben, még vezérkari főnökként esett át zsírleszíváson a Honvédkórházban, így ebben az esetben az utóbbi variáció állhat fenn.
Fotó: Ficsor Márton/Mandiner