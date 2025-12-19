Magyar Péter ennek nem fog örülni: több fontos választókerületben is hátrányban vannak a jelöltjeik

Bár a Magyar Péterékhez kötődő manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatási adataival rendre azt sulykolja, hogy a Tisza Párt esélyes a választási győzelemre a Fidesszel szemben. Ezek az adatok arra is alkalmasak, hogy elrettentsék a többi ellenzéki párt politikusait attól, hogy elinduljanak a jövő évi országgyűlési választáson – írta a Magyar Nemzet.

A lap rámutatott, hogy a Tisza jelöltjeinek ismertségéről és népszerűségéről azonban kevés szó esik, és úgy tűnik, ennek nyomós oka van. Bár Magyar Péter magabiztosan hirdeti azt, hogy megnyeri a 2026-os választást pártjával,