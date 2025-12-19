Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz szombathely magyar péter navracsics tibor felmérés fidesz választás

Magyar Péter ennek nem fog örülni: több fontos választókerületben is hátrányban vannak a jelöltjeik

2025. december 19. 09:59

Még a viszonylag jobban ismert Ruszin-Szendi Romulusz kilátásai sem túl rózsásak a Magyar Nemzet információi szerint.

2025. december 19. 09:59
null

Bár a Magyar Péterékhez kötődő manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatási adataival rendre azt sulykolja, hogy a Tisza Párt esélyes a választási győzelemre a Fidesszel szemben. Ezek az adatok arra is alkalmasak, hogy elrettentsék a többi ellenzéki párt politikusait attól, hogy elinduljanak a jövő évi országgyűlési választáson – írta a Magyar Nemzet.

A lap rámutatott, hogy a Tisza jelöltjeinek ismertségéről és népszerűségéről azonban kevés szó esik, és úgy tűnik, ennek nyomós oka van. Bár Magyar Péter magabiztosan hirdeti azt, hogy megnyeri a 2026-os választást pártjával, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

a Magyar Nemzet információi szerint politikusainak jelentős része egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy a következő ciklusban országgyűlési képviselő lesz. 

Az aktuális kutatási eredmények szerint a helyben sem ismert, ráadásul hallgatásra utasított jelöltek mellett még a párt egyes előtérbe tolt arcai sem feltétlenül teljesítik azokat az elvárásokat, amiket pártvezető támaszt feléjük – sorolták.

Visszaütnek a botrányok Ruszin-Szendi Romuluszra

Kiemelték többek között a botrányt botrányra halmozó Ruszin-Szendi Romulusz helyzetét. 

A volt vezérkari főnök olyan választókerületben indul, amelyet a korábbi választásokon nagyon jelentős fölénnyel nyert meg a jobboldal.

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendit a Tisza már honvédelmi miniszter-jelöltként pozicionálta, aki a sorkatonaság bevezetésével, közterületi fegyverviselésével és ukrán kapcsolataival szerepelt pár hónap leforgása alatt a hírekben. Ezek az ügyek a közvélemény-kutatások szerint negatívan érintették személyes népszerűségét. 

A tiszás politikus támogatottsága 27 százalék a hajdúszoboszlói választókerületben, míg az előző három választáson győztes Bodó Sándor továbbra is 50 százalék feletti eredményre számíthat.

Ezt is ajánljuk a témában

Toronymagasan vezet Navracsics Tibor

A Magyar Péterék győzelmi reményei azonban nemcsak a Tiszántúlon kétségesek. A Balaton-felvidék nyugati részét, és egyebek mellett Ajkát, Tapolcát és Sümeget is magában foglaló Veszprém 03-as számú választókerületét egyszer, 2015-ben elveszítette a Fidesz, amikor a korábbi országgyűlési képviselő halála miatt kellett időközi választást tartani, de azóta a kormánypárti jelöltek újra győztek, legutóbb, 2022-ben Navracsics Tibor

A lap úgy tudja, 

a közigazgatásért felelős miniszter esélyei ezúttal is kedvezőek, támogatottsága 50 százalék feletti, 

gyakorlatilag a 2022-es eredményének (50,7 százalék) szintjét tartja. Mindeközben a Tisza támogatottsága csak 31 százalék, a párt egyébként egy ajkai orvost, Balatincz Pétert indítja a tapolcai választókerületben.

Ezt is ajánljuk a témában

Szombathely is a Fideszé lehet

Az összeállításban végül arra is kitértek, hogy szoros verseny várható a Szombathely központú Vas vármegye 1-es választókerületében, ahol Hende Csaba helyett Vámos Zoltán indulhat a kormánypártok jelöltjeként. 

A Fidesz jelenleg 44 százalékra számíthat a választókerületben

– húzták alá.

Megjegyezték, hogy komoly meglepetés, hogy a kormánypárti jelölt legerősebb kihívója nem a Tisza politikusa, hanem a hivatalosan függetlenként induló, továbbra is a DK támogatására és személyes helyi hátországára támaszkodó Czeglédy Csaba, aki 2022-ben 40 százalék feletti eredménnyel lett második. Támogatottsága 24 százalék, ami jóval magasabb a DK országos mérésekben kimutatott népszerűségénél.

Az egyébként költségvetési csalással megvádolt Czeglédy Csaba helyzete arra utal, hogy az óbaloldal erős és ismert helyi politikusai jelentősen átalakíthatják azt a versenyt, amit a Tisza politikusai talán túl korán gondoltak előre lefutottnak – ismertették a cikkben.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
istvanpeter
2025. december 19. 11:53
Hát bizony, a magyar választópolgárok nagy többsége bölcs és tisztességes, s nagyon jó ismeri a valóságot, ami jövőre újból fényesen igazolódni fog.
Válasz erre
0
0
rasputin
2025. december 19. 11:17
Obsitos Technikusrasputin 2025. december 19. 11:16 Na, mégis elfogyott a régi, letiltott nick, kábelégető? Gondolom a kisnyilas családi emlékek jegyében feljelentettél.
Válasz erre
0
0
rasputin
2025. december 19. 11:16
Tényleg nem hiszitek el narancsbolsevikok, hogy kihal a fidesz szavazóbázisa mint az MSZPnek?
Válasz erre
0
1
rasputin
2025. december 19. 11:15
gullwing 2025. december 19. 10:02 Bukta lesz ebből mindenki meglátja.. Nektek cigány.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!