Magyar Péter ennek nem fog örülni: több fontos választókerületben is hátrányban vannak a jelöltjeik

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Még a viszonylag jobban ismert Ruszin-Szendi Romulusz kilátásai sem túl rózsásak a Magyar Nemzet információi szerint.
Bár a Magyar Péterékhez kötődő manipulációs kerekasztal közvélemény-kutatási adataival rendre azt sulykolja, hogy a Tisza Párt esélyes a választási győzelemre a Fidesszel szemben. Ezek az adatok arra is alkalmasak, hogy elrettentsék a többi ellenzéki párt politikusait attól, hogy elinduljanak a jövő évi országgyűlési választáson – írta a Magyar Nemzet.
A lap rámutatott, hogy a Tisza jelöltjeinek ismertségéről és népszerűségéről azonban kevés szó esik, és úgy tűnik, ennek nyomós oka van. Bár Magyar Péter magabiztosan hirdeti azt, hogy megnyeri a 2026-os választást pártjával,
a Magyar Nemzet információi szerint politikusainak jelentős része egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy a következő ciklusban országgyűlési képviselő lesz.
Az aktuális kutatási eredmények szerint a helyben sem ismert, ráadásul hallgatásra utasított jelöltek mellett még a párt egyes előtérbe tolt arcai sem feltétlenül teljesítik azokat az elvárásokat, amiket pártvezető támaszt feléjük – sorolták.
Kiemelték többek között a botrányt botrányra halmozó Ruszin-Szendi Romulusz helyzetét.
A volt vezérkari főnök olyan választókerületben indul, amelyet a korábbi választásokon nagyon jelentős fölénnyel nyert meg a jobboldal.
Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendit a Tisza már honvédelmi miniszter-jelöltként pozicionálta, aki a sorkatonaság bevezetésével, közterületi fegyverviselésével és ukrán kapcsolataival szerepelt pár hónap leforgása alatt a hírekben. Ezek az ügyek a közvélemény-kutatások szerint negatívan érintették személyes népszerűségét.
A tiszás politikus támogatottsága 27 százalék a hajdúszoboszlói választókerületben, míg az előző három választáson győztes Bodó Sándor továbbra is 50 százalék feletti eredményre számíthat.
A Magyar Péterék győzelmi reményei azonban nemcsak a Tiszántúlon kétségesek. A Balaton-felvidék nyugati részét, és egyebek mellett Ajkát, Tapolcát és Sümeget is magában foglaló Veszprém 03-as számú választókerületét egyszer, 2015-ben elveszítette a Fidesz, amikor a korábbi országgyűlési képviselő halála miatt kellett időközi választást tartani, de azóta a kormánypárti jelöltek újra győztek, legutóbb, 2022-ben Navracsics Tibor.
A lap úgy tudja,
a közigazgatásért felelős miniszter esélyei ezúttal is kedvezőek, támogatottsága 50 százalék feletti,
gyakorlatilag a 2022-es eredményének (50,7 százalék) szintjét tartja. Mindeközben a Tisza támogatottsága csak 31 százalék, a párt egyébként egy ajkai orvost, Balatincz Pétert indítja a tapolcai választókerületben.
Az összeállításban végül arra is kitértek, hogy szoros verseny várható a Szombathely központú Vas vármegye 1-es választókerületében, ahol Hende Csaba helyett Vámos Zoltán indulhat a kormánypártok jelöltjeként.
A Fidesz jelenleg 44 százalékra számíthat a választókerületben
– húzták alá.
Megjegyezték, hogy komoly meglepetés, hogy a kormánypárti jelölt legerősebb kihívója nem a Tisza politikusa, hanem a hivatalosan függetlenként induló, továbbra is a DK támogatására és személyes helyi hátországára támaszkodó Czeglédy Csaba, aki 2022-ben 40 százalék feletti eredménnyel lett második. Támogatottsága 24 százalék, ami jóval magasabb a DK országos mérésekben kimutatott népszerűségénél.
Az egyébként költségvetési csalással megvádolt Czeglédy Csaba helyzete arra utal, hogy az óbaloldal erős és ismert helyi politikusai jelentősen átalakíthatják azt a versenyt, amit a Tisza politikusai talán túl korán gondoltak előre lefutottnak – ismertették a cikkben.
