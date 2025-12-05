„Visszajött a politika Magyarországra. Hála a jó égnek!” – Navracsics Tibor a Mandinernek

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

Mennyire lehet gátja ennek Manfred Weber néppárti vezető, aki nyíltan támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot?

Manfred Weber az egyik legnagyobb gátja annak, hogy a néppárt visszataláljon az eredeti kereszténydemokrata útjára. A Fidesz és a KDNP főleg miatta nem tagja már az EPP-nek.

Önazonossági törvény. Jogvédő szervezetek romaellenesnek állítják be a jogszabályt, mondván, lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy feltételhez kössék a településre költözést. A minap panasszal fordultak az Európai Bizottsághoz. Mit szól a vádakhoz?

Ha valaki megnézi a törvény szövegét, láthatja, nemhogy szó nincs diszkriminációról, a jogszabály kifejezetten tiltja a hátrányos megkülönböztetést.

A főispánokat arra kértem, figyeljék az ön­kormányzati rendeletalkotást, s amint a leghalványabb gyanúja felmerül az etnikai vagy bármilyen diszkriminációnak, lépjenek fel, s az önkormányzattal együttműködve módosítsák az adott rendeletet. Ezt nagyon szigorúan vesszük! Az pedig, ha valaki szerint a letelepedés iskolai végzettséghez vagy büntetlen előélethez kötése kizárólag a romákat érinti, kifejezetten rasszista hozzáállás.

Főváros. Karácsony Gergellyel nemrég együtt adtak át villamosokat, úgy látszik, félre tudják tenni a politikai vitákat. Eközben Budapest csődben van, a kormány szerint a rossz városvezetéstől szenved, ám a Kúria a fővárosnak adott igazat a szolidaritási adó ügyében. Van esély, hogy rendeződik a helyzet?

Rendeződnie kell. A Karácsony Gergellyel való ismeretségünk régre nyúlik vissza, annak idején tanársegédek voltunk a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, sokszor szerepeltünk együtt konferenciákon. Nálunk a politikai nézetkülönbség nem vezet antipátiához – fontosnak tartom, hogy amennyiben lehetséges, külön kell választani a személyes és a politikai tényezőt. Visszatérve a konkrét kérdésre: Buda­pestnek óriási felelőssége van az ország gazdasága szempontjából. A fővárosban az egy főre eső hazai össztermék több mint a kétszerese a nemzeti átlagnak, és vármegyéből három olyan van, amely tudja hozni az átlagot: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér. Ráadásul Budapest az uniós fejlettségi szint 169 százalékán áll, az utána következő két legfejlettebb régió, a Nyugat-­Dunántúl és a Közép-Dunántúl pedig körül­belül a 70 százalékán. Ez azt is mutatja, hogy bár Budapest abszolút domináns szereplője a magyar gazdaságnak, az ott megtermelődő fejlettség, jövedelem, vagyon nem tud kisugározni az ország többi részére. Holott azt várhatnánk egy ilyen várostól, hogy húzza magával az ország többi részét, vállaljon kötelezettséget a fejlesztésében. Miközben a kormány a források átcsoportosításával ezt biztosítja, úgy látom, Budapest vezetése nem hajlandó ebben részt venni. Ez probléma.

Az imént Fidesz-győzelemről beszélt a jövő évi választáson. Korábban a Mandiner klubestjén a Tisza kapcsán azt mondta, a párt és Magyar Péter a hétköznapi ember frusztrációjának kifejezője. Akkor elég csak megszüntetni a frusztrációt?

Nehéz feladat vár ránk, hiszen hangulati változást elérni legalább akkora munka, mint kézzelfogható eredményeket. Én magam a választókerületemben komoly munkát végzek, és abban bízom, a Fidesz többi jelöltje is ugyanígy jár el. A választókerületekben kell megnyernünk ezt a vitát, hiszen ott érhető tetten az, hogy

a Tisza üres szólamokkal kampányol.

A párt az előző egy-másfél évben mondott már mindent, és mindig azt, amit az emberek éppen hallani akartak. Gondoljunk bele, hányszor hirdettek programot: március 15-én, augusztus 20-án, a júliusi kongresszuson, a legutóbb október 23-án – senki nem olvasta még össze ezeket a programokat egyébként, nem is hallunk róluk. Ezek mindig a pillanatnyi hangulatnak megfelelő politikai beszédek; ez a mentalitás veszélyes tud lenni akkor, ha kormányzással párosul. Tehát a 106 egyéni választókerület többségében győzni kell, és akkor meg tudjuk szerezni a listás helyek többségét.

A mostani kampányra megváltozott a kommunikáció, a miniszterelnök lépten-nyomon interjúkat ad, a politikusok elárasztották a közösségi médiát – ön tiktokozik. Mit szól hozzá, mennyire komfortos ez a terep?

Visszajött a politika Magyarországra. Hála a jó égnek! A politikusoknak az a feladatuk, hogy kint legyenek az utcán, az állampolgárok között, beszéljenek, érveljenek, de ott legyenek a médiában is, ütköztessék a nézeteiket. Végre más a politika, mint a hétköznapi veszekedések, felelősen, érvelve kell az ügyeket megvédeni, illetve győzelemre vinni. A tiktokozást pedig van, amikor kifejezetten élvezem.

