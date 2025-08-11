Ft
Tino Chrupalla AfD Alice Weidel ukrán menekültek

Keményen utat mutattak Zelenszkijéknek: az AfD társelnöke szerint Ukrajnának muszáj lesz területi engedményeket tennie

2025. augusztus 11. 19:51

Tino Chrupalla sokallja az ukrán menekülteknek nyújtott juttatásokat, és szerinte ideje lenne befejezni a háborút, ami „igazából nem is a miénk”.

2025. augusztus 11. 19:51
null

Az ukrajnai menekültek igazságtalanul magas társadalmi támogatást kapnak, és haza kell majd menniük – nyilatkozta a német ZDF-nek adott interjúban az AfD társelnöke, Tino Chrupalla.

A háború következtében 5,6 millió ukrán menekült el otthonról, akik közül a legtöbben – 1,2 millióan – Németországban telepedtek le átmenetileg. Berlin a menekültek befogadásán és a segélyeken túl rengeteg fegyvert és anyagi támogatást küldött Kijevnek, de a németeknek is kezd lassan elegük lenni az ukránok támogatásából.

Az augusztusi adatok szerint 272 ezer ukrán menekült dolgozik jelenleg Németországban, 

és nagyjából 700 ezren voltak márciusban jogosultak a Bürgergeld néven ismert állampolgári juttatásra.

Az interjúban Chrupalla hangsúlyozta, Zelenszkijéknek mihamarabb véget kell vetni az ukrajnai háborúnak, és azt is elismerte, hogy 

ez valószínűleg csak úgy fog megvalósulni, ha Kijev hajlandó lesz területi engedményeket tenni.

„Tényleg azt hisszük, képesek lehetünk legyőzni a világ legnagyobb atomhatalmát, és megnyerhetjük ezt a háborút, ami igazából nem is a miénk?” – teszi fel a kérdést.

A párt másik társelnöke, Alice Weidel korábban szintén kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a német állam mennyi pénzzel támogatja az ukrán menekülteket. Szerinte az összes Ukrajnából érkezőtől meg kéne vonni az állampolgári juttatást, és helyette egy alacsonyabb összegű menekülttámogatást kellene adni nekik.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

 

herden100
2025. augusztus 11. 20:36
🕊️ europaikozep.hu/rudolf-steiner-memoranduma-1/
martens
2025. augusztus 11. 20:11
"Slava" AfD.
Treeoflife
2025. augusztus 11. 20:08
Eljön az az idő is, amikor minden migránst és még a leszármazottjaikat is így fogják kezelni. Kíváncsi leszek, hogy az ukránokat, vagy az afrikai meg közel-keleti majmokat lesz-e könnyebb visszaküldeni?
