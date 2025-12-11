Áttörő eredmény: brutális erősödést ért el Orbán német szövetségese

Alig több mint egy éve választotta meg Brandenburg új tartományi parlamentjét. Dietmar Woidke miniszterelnök ezt követően koalíciót kötött SPD pártjával és a BSW-vel. Egy friss közvélemény-kutatás azonban azt mutatja, hogy a koalíció már nem rendelkezne többséggel – helyette az ellenzéki AfD párt új rekordot ért el – írja a Spiegel.

Az Infratest dimap felmérése szerint az AfD 35 százalékos támogatottságot érne el, ha vasárnap tartanák a tartományi választásokat. Az SPD csak 22, a BSW pedig 7 százalékot szerezne. Ez az SPD esetében 1, a BSW esetében 2 százalékpontos csökkenést jelentene a júniusi felméréshez képest. Az AfD viszont három pontot nyert.