Németország SPD AfD Zöldek

Áttörő eredmény: brutális erősödést ért el Orbán német szövetségese

2025. december 11. 13:32

Már Brandenburgban is rekordokat dönt az AfD támogatottsága.

2025. december 11. 13:32
null

Alig több mint egy éve választotta meg Brandenburg új tartományi parlamentjét. Dietmar Woidke miniszterelnök ezt követően koalíciót kötött SPD pártjával és a BSW-vel. Egy friss közvélemény-kutatás azonban azt mutatja, hogy a koalíció már nem rendelkezne többséggel – helyette az ellenzéki AfD párt új rekordot ért el – írja a Spiegel. 

Az Infratest dimap felmérése szerint az AfD 35 százalékos támogatottságot érne el, ha vasárnap tartanák a tartományi választásokat. Az SPD csak 22, a BSW pedig 7 százalékot szerezne. Ez az SPD esetében 1, a BSW esetében 2 százalékpontos csökkenést jelentene a júniusi felméréshez képest. Az AfD viszont három pontot nyert.

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
A felmérés szerint: nincs többség az AfD nélkül.

A CDU, a Baloldali Párt és a Zöldek változatlanul 14, 9, illetve 5 százalékon állnak. Ezekkel az eredményekkel sem a jelenlegi SPD-BSW koalíció, sem az SPD-CDU kormány nem érne el többséget. Még az SPD, a CDU és a Zöldek, illetve az SPD, a Baloldali Párt és a Zöldek hárompárti koalíciói sem lennének elégségesek.

A megkérdezettek 47 százaléka támogatta az új választások kiírását.

Ez a magas támogatási arány azonban a különböző pártok támogatói közötti nagyon egyenetlen eloszlásnak köszönhető: az AfD szavazóinak 88 százaléka jelezte, hogy támogatja az új választások kiírását, míg az SPD szavazóinak csak 15 százaléka. A CDU szavazók körében az új választások támogatottsága 21 százalék volt, a BSW szavazók körében 23 százalék, a Zöld Párt szavazói körében 25 százalék, a Baloldali Párt szavazói körében pedig 36 százalék.

Nyitókép: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2025. december 11. 15:49
2025. december 11. 15:49
Reszelő Aladár
2025. december 11. 15:33
Ha tartósan 40% fölé mennek, akkor betiltják a pártot. Ha ez sem segíg és más entitásként tovább emelkednek, akkor betiltják a válaszásokat, hiszoen olyan fontos dolgokat, mint Európa és Németország sorsa, azért mégsem lehet az emberekre bízni.
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2025. december 11. 14:46
AZ ÖSSZES FIDESZES EGY KIBASZOTT PEDOFIL!! PEDOFIL VAGY HA FELMENTESZ EGY PEDOFIL SEGÉDET PEDOFIL VAGY HA ELSIKÁLOD PEDOFIL VAGY HA MEGVERETED AKI SEGíTSÉGET KÉR. PEDOFIL VAGY HA KITÜNTETED A PEDOFILOKAT. PEDOFIL AZ EGÉSZ FIDESZ ÉS PEDOFIL VAGY HA A FIDESZRE SZAVAZOL UI: KALETA FIDESZES GÁBOR IS PEDOFIL.AZ ÖSSZES FIDESZES EGY KIBASZOTT PEDOFIL!! PEDOFIL VAGY HA FELMENTESZ EGY PEDOFIL SEGÉDET PEDOFIL VAGY HA ELSIKÁLOD PEDOFIL VAGY HA MEGVERETED AKI SEGíTSÉGET KÉR. PEDOFIL VAGY HA KITÜNTETED A PEDOFILOKAT. PEDOFIL AZ EGÉSZ FIDESZ ÉS PEDOFIL VAGY HA A FIDESZRE SZAVAZOL UI: KALETA FIDESZES GÁBOR IS PEDOFIL.AZ ÖSSZES FIDESZES EGY KIBASZOTT PEDOFIL!! PEDOFIL VAGY HA FELMENTESZ EGY PEDOFIL SEGÉDET PEDOFIL VAGY HA ELSIKÁLOD PEDOFIL VAGY HA MEGVERETED AKI SEGíTSÉGET KÉR. PEDOFIL VAGY HA KITÜNTETED A PEDOFILOKAT. PEDOFIL AZ EGÉSZ FIDESZ ÉS PEDOFIL VAGY HA A FIDESZRE SZAVAZOL UI: KALETA FIDESZES GÁBOR IS PEDOFIL.
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2025. december 11. 14:46
AZ ÖSSZES FIDESZES EGY KIBASZOTT PEDOFIL!! PEDOFIL VAGY HA FELMENTESZ EGY PEDOFIL SEGÉDET PEDOFIL VAGY HA ELSIKÁLOD PEDOFIL VAGY HA MEGVERETED AKI SEGíTSÉGET KÉR. PEDOFIL VAGY HA KITÜNTETED A PEDOFILOKAT. PEDOFIL AZ EGÉSZ FIDESZ ÉS PEDOFIL VAGY HA A FIDESZRE SZAVAZOL UI: KALETA FIDESZES GÁBOR IS PEDOFIL.AZ ÖSSZES FIDESZES EGY KIBASZOTT PEDOFIL!! PEDOFIL VAGY HA FELMENTESZ EGY PEDOFIL SEGÉDET PEDOFIL VAGY HA ELSIKÁLOD PEDOFIL VAGY HA MEGVERETED AKI SEGíTSÉGET KÉR. PEDOFIL VAGY HA KITÜNTETED A PEDOFILOKAT. PEDOFIL AZ EGÉSZ FIDESZ ÉS PEDOFIL VAGY HA A FIDESZRE SZAVAZOL UI: KALETA FIDESZES GÁBOR IS PEDOFIL.AZ ÖSSZES FIDESZES EGY KIBASZOTT PEDOFIL!! PEDOFIL VAGY HA FELMENTESZ EGY PEDOFIL SEGÉDET PEDOFIL VAGY HA ELSIKÁLOD PEDOFIL VAGY HA MEGVERETED AKI SEGíTSÉGET KÉR. PEDOFIL VAGY HA KITÜNTETED A PEDOFILOKAT. PEDOFIL AZ EGÉSZ FIDESZ ÉS PEDOFIL VAGY HA A FIDESZRE SZAVAZOL UI: KALETA FIDESZES GÁBOR IS PEDOFIL.
