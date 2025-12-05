Ft
Hírek
Vélemények
Alternatíva Németországnak Roberto Kiefer Németország közvélemény-kutatás AfD polgármester polgármester-választás

Ez a német „demokrácia”: AfD-tag vagy? Nem indulhatsz a választáson!

2025. december 05. 21:52

Rheinland-Pfalz egyik községe egy új szabállyal gyakorlatilag megtiltotta az AfD-tagok indulását az önkormányzati választáson, miközben az Alice Weidel vezette párt stabilan a legnépszerűbb Németországban.

2025. december 05. 21:52
null

A rheinland-pfalzi Nieder-Olm önkormányzata egy olyan, „fokozott alkotmányhűségi nyilatkozaton” alapuló előírást vezetett be a márciusi polgármester-választásra, amelynek értelmében csak azok a jelöltek indulhatnak, akik írásban nyilatkoznak arról, hogy az elmúlt öt évben nem voltak tagjai olyan szervezetnek, amely ellentétes a „szabad demokratikus renddel”.

Roberto Kiefer, az AfD polgármester-jelöltje
Roberto Kiefer, az AfD polgármester-jelöltje
Forrás: X

A nyilatkozat alapját a tartományi belügyminisztérium által összeállított lista adja, amely az Alternatíva Németországnak (AfD) pártot is „szélsőséges szervezetként” tartja nyilván, olyan terrorista csoportokkal együtt, mint az Al-Káida és a Hamász.

A március 22-ei választáson AfD-s jelöltként indulni kívánó Roberto Kiefer úgy fogalmazott:

„Ez már közel áll a párt betiltásához.”

Szerinte a lépés egyértelműen arra irányul, hogy kizárják az AfD-t a politikai versenyből. Bejelentette: ennek ellenére beadja indulási kérelmét a járási hivatalhoz, és az AfD országos politikusait is értesítette a példátlan helyzetről.

A jelölteknek egyébként a következő nyilatkozatot kell aláírniuk:

Továbbá az elmúlt öt évben nem voltam és most sem vagyok tagja olyan szervezetnek, amely a szabad demokratikus alaprend ellen irányul, különösen nem egyetlen olyan szélsőséges szervezetnek sem, amely (...) szerepel a szélsőséges szervezetek listáján.”

A tartományi belügyminisztérium ráadásul nem tagadja:

a lista arra is szolgál, hogy AfD-tagokat kizárják a választási jelöltségből.

Nem világos, hogy a tartomány más települései is alkalmazzák-e majd ugyanezt a gyakorlatot, de az sem kizárt, hogy akár országos szinten is hasonló módszerrel próbálják majd ellehetetleníteni a pártot. Az AfD-t egyébként legutóbb a bankszektor részéről érte hasonló, a konvencionális politikai módszereken túlmutató támadás.

Rheinland-Pfalzban sem ez az első eset, hogy keresztbe próbálnak tenni a szervezetnek: Ludwigshafen polgármestere idén nyáron szintén elérte, hogy az AfD-s Joachim Pault kizárják a választásról – sőt, a hatósági iratok szerint aktívan „terhelő információkat” is kért a jelölt ellen a titkosszolgálattól. Ugyanebben a tartományban a párt tagjait a közszolgálatból is kitiltották.

A történtek Németországban újabb vitát indítottak az AfD jogi kezeléséről:

  • ellenfeleik szerint a párt szélsőséges szervezetté vált,
  • míg a támogatói politikai üldöztetést emlegetnek.

Az AfD továbbra is a legerősebb német párt

Eközben a NiUS által közölt friss Ipsos-felmérés szerint

az AfD 26 százalékos támogatottsággal stabilan az első helyen áll a német pártok népszerűségi versenyében.

A CDU/CSU 23 százalékra csúszott vissza, az SPD 15 százalékon stagnál, a Zöldek 13 százalékra erősödtek. A Die Linke 10 százalékot kapna, az FDP és a BSW egyaránt 4–4 százalékon áll.

***

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
 

