Ez a német „demokrácia”: AfD-tag vagy? Nem indulhatsz a választáson!

„Ez már közel áll a párt betiltásához.”

Szerinte a lépés egyértelműen arra irányul, hogy kizárják az AfD-t a politikai versenyből. Bejelentette: ennek ellenére beadja indulási kérelmét a járási hivatalhoz, és az AfD országos politikusait is értesítette a példátlan helyzetről.

A jelölteknek egyébként a következő nyilatkozatot kell aláírniuk:

Továbbá az elmúlt öt évben nem voltam és most sem vagyok tagja olyan szervezetnek, amely a szabad demokratikus alaprend ellen irányul, különösen nem egyetlen olyan szélsőséges szervezetnek sem, amely (...) szerepel a szélsőséges szervezetek listáján.”

A tartományi belügyminisztérium ráadásul nem tagadja: