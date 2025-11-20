Ft
Alternatíva Németországnak Németország pénzintézetek AfD bank

Rárontott a bankszektor az AfD-re: sorra szüntetik meg a párt számláit

2025. november 20. 12:56

Bár tagadják, de több pénzintézet ideológiai okokból tagadta meg az együttműködést a jobboldali párttal.

2025. november 20. 12:56
null

Németországban új front nyílt politikai-ideológia csatározások terén: több szövetkezeti bank (Volksbank) immár nemcsak elszigetelt esetekben, hanem jól látható tervszerűséggel és szisztematikusan mondja fel az Alternatíva Németországnak (AfD) párthoz köthető számlák vezetését – számolt be a Handelsblatt.

A Volksbank in Ostwestfalen logója – A pénzintézetek célzott támadást indítottak az AfD ellen
A Volksbank in Ostwestfalen logója – A pénzintézetek célzott támadást indítottak az AfD ellen
Forrás: X

A lap szerint két kelet-vesztfáliai pénzintézet – a Verbundvolksbank OWL és a Volksbank in Ostwestfalen – is megszüntette helyi AfD-szervezetek számláit.

A pénzintézetek a banktitokra hivatkozva nem erősítették meg, hogy a jobboldali párt mely szervezeteinek számláit szüntették meg. Csak annyit közöltek:

Egy számjegyű mennyiségű számlakapcsolatról van szó.”

Bár a pénzintézetek indoklásukban tagadták, hogy a lépésnek közéleti vagy ideológia indíttatása lenne, hiszen a szövetkezeti jellegű működési modell szerintük garantálja a politikai semlegességet, a Verbundbank OWL közleménye különösen beszédes:

Mindazonáltal határozott értékeket és meggyőződéseket képviselünk, belsőleg és kifelé egyaránt.”

Hozzátették:

„Az AfD nézetei, amelyeket a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal országos szinten »egyértelműen szélsőjobboldalinak« minősített, összeegyeztethetetlenek szövetkezeti önazonosságunkkal, értékalapú vállalati irányelveinkkel és meggyőződéseinkkel, amelyek mellett a Charta der Vielfalt kezdeményezéshez való csatlakozásunkkal is szilárdan kiállunk.”

A bank tehát az úgynevezett Charta der Vielfalt kezdeményezés tagja, amelynek keretében Németország-szerte több mint 6000 vállalat kötelezte el magát a „sokszínű, befogadó, diszkriminációmentes munkahelyi kultúra” mellett.

A csatlakozó cégek önként vállalják, hogy működésükben aktívan támogatják a valamilyen szempontból kisebbségi háttérrel, identitással és életúttal rendelkező munkavállalók „egyenlő esélyeinek biztosítását és a velük szembeni tiszteletteljes bánásmódot”.

A két bank döntése nem példátlan a német közéletben:

  • 2024 nyarán a Berliner Volksbank is felmondta az AfD országos pártszervezetének számláját, miután az Omas gegen Rechts (Nagymamák a Szélsőjobboldal Ellen) elnevezésű civil csoport petíciót indított és civil fellépéssel fenyegette a pénzintézetet.
  • 2025 elején a Volksbank Düsseldorf Neuss is megszüntette a tartományi pártszervezet és a frakció számláit.

Nils Heck, gazdasági újságíró, publicista mindezt „hősies és helyes” lépésként értelmezte, sőt úgy fogalmazott:

ha innentől egy bank AfD-számlát vezet, az „nem azért van, mert kénytelen rá, hanem mert így akarja”, tehát maga is a „szélsőjobboldalt” támogatja.

Szerinte a két Volksbank lépése erkölcsi állásfoglalást jelent, és minden pénzintézetnek mérlegelnie kell, hogy „milyen értékeket képvisel”.

Az AfD természetesen élesen bírálja a bankok intézkedését. Hartmut Beucker, az észak-rajna–vesztfáliai AfD-frakció pénzügyi szóvivője szerint

  • a döntések politikai motivációból fakadnak, és
  • azonnali hatósági beavatkozást igényelnek.

Az AfD a Bundestag elé terjesztett indítványban követeli, hogy

az illetékes bankfelügyelet haladéktalanul tiltsa meg” a pártszámlák felmondását.

Az önkormányzati alapokon működő Sparkasséknál ellenben teljesen más a helyzet: ezek közjogi intézményként nem tagadhatnak meg számlanyitást politikai okból, így ott az AfD továbbra is szabadon hozzáfér a banki szolgáltatásokhoz.

A vita lényege az, hogy meddig mehet el egy kereskedelmi bank a politikai, közéleti vagy ideológiai szerepvállalásban, és milyen precedenst teremthet ez Németország számára. A kérdés korántsem tét nélküli, hiszen a nyugati világban az elmúlt évtizedben számos példát láttunk arra, miként akarták ellehetetleníteni a piaci alapon működő cégek a nekik nem tetsző politikai szereplőket.

***

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP
 

Jose
2025. november 21. 07:14
Vegyük tudomásul, ilyen a germán: egyszer náci , egyszer libsi, egyszer komcsi. Mikor mi van kiadva parancsba. Érdekes egy népség. Nem biztos, hogy hiányoznának az európai embereknek, ha hirtelen kiderülne, hogy az egész csapat elköltözött a Hold túlsó oldalára (ahogy valamikor tervezték :-) És magukkal vitték az ukránokat is.
europész
2025. november 21. 06:29
Remelem,hogy az AFD hatalomra jut egyszer.Aztan jo magas extra adot vet ki a kedves bankokra.
palicsi-2
2025. november 21. 04:27
Érik a 7-es cikkely Németországgal szemben!
MZperXXL
2025. november 21. 01:52
"sokszínű, befogadó, diszkriminációmentes munkahelyi kultúra" - annyira, hogy csak az AfD-t diszkriminálják, csak az AfD-t nem fogadják be, csak az AfD "színét" nem akarják engedni. Szép, új, demokratikus Németország.
