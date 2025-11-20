Rárontott a bankszektor az AfD-re: sorra szüntetik meg a párt számláit

Németországban új front nyílt politikai-ideológia csatározások terén: több szövetkezeti bank (Volksbank) immár nemcsak elszigetelt esetekben, hanem jól látható tervszerűséggel és szisztematikusan mondja fel az Alternatíva Németországnak (AfD) párthoz köthető számlák vezetését – számolt be a Handelsblatt.

A Volksbank in Ostwestfalen logója – A pénzintézetek célzott támadást indítottak az AfD ellen

Forrás: X

A lap szerint két kelet-vesztfáliai pénzintézet – a Verbundvolksbank OWL és a Volksbank in Ostwestfalen – is megszüntette helyi AfD-szervezetek számláit.