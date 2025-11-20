Rárontott a bankszektor az AfD-re: sorra szüntetik meg a párt számláit

Kastély után most egy AfD-s politikus autóját gyújtották fel az antifák Németországban (VIDEÓ)
Szintet lépett a politikai terrorizmus.
Bár tagadják, de több pénzintézet ideológiai okokból tagadta meg az együttműködést a jobboldali párttal.
Németországban új front nyílt politikai-ideológia csatározások terén: több szövetkezeti bank (Volksbank) immár nemcsak elszigetelt esetekben, hanem jól látható tervszerűséggel és szisztematikusan mondja fel az Alternatíva Németországnak (AfD) párthoz köthető számlák vezetését – számolt be a Handelsblatt.
A lap szerint két kelet-vesztfáliai pénzintézet – a Verbundvolksbank OWL és a Volksbank in Ostwestfalen – is megszüntette helyi AfD-szervezetek számláit.
A pénzintézetek a banktitokra hivatkozva nem erősítették meg, hogy a jobboldali párt mely szervezeteinek számláit szüntették meg. Csak annyit közöltek:
Egy számjegyű mennyiségű számlakapcsolatról van szó.”
Bár a pénzintézetek indoklásukban tagadták, hogy a lépésnek közéleti vagy ideológia indíttatása lenne, hiszen a szövetkezeti jellegű működési modell szerintük garantálja a politikai semlegességet, a Verbundbank OWL közleménye különösen beszédes:
Mindazonáltal határozott értékeket és meggyőződéseket képviselünk, belsőleg és kifelé egyaránt.”
Hozzátették:
„Az AfD nézetei, amelyeket a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal országos szinten »egyértelműen szélsőjobboldalinak« minősített, összeegyeztethetetlenek szövetkezeti önazonosságunkkal, értékalapú vállalati irányelveinkkel és meggyőződéseinkkel, amelyek mellett a Charta der Vielfalt kezdeményezéshez való csatlakozásunkkal is szilárdan kiállunk.”
A bank tehát az úgynevezett Charta der Vielfalt kezdeményezés tagja, amelynek keretében Németország-szerte több mint 6000 vállalat kötelezte el magát a „sokszínű, befogadó, diszkriminációmentes munkahelyi kultúra” mellett.
A csatlakozó cégek önként vállalják, hogy működésükben aktívan támogatják a valamilyen szempontból kisebbségi háttérrel, identitással és életúttal rendelkező munkavállalók „egyenlő esélyeinek biztosítását és a velük szembeni tiszteletteljes bánásmódot”.
A terrorfenyegetések közepette a hatóságok inkább amiatt aggódnak, hogy az AfD csúnya szavakat használ: mint a „kés-dzsihád” vagy az „útlevélnémetek”.
A két bank döntése nem példátlan a német közéletben:
Nils Heck, gazdasági újságíró, publicista mindezt „hősies és helyes” lépésként értelmezte, sőt úgy fogalmazott:
ha innentől egy bank AfD-számlát vezet, az „nem azért van, mert kénytelen rá, hanem mert így akarja”, tehát maga is a „szélsőjobboldalt” támogatja.
Szerinte a két Volksbank lépése erkölcsi állásfoglalást jelent, és minden pénzintézetnek mérlegelnie kell, hogy „milyen értékeket képvisel”.
Az AfD természetesen élesen bírálja a bankok intézkedését. Hartmut Beucker, az észak-rajna–vesztfáliai AfD-frakció pénzügyi szóvivője szerint
Az AfD a Bundestag elé terjesztett indítványban követeli, hogy
az illetékes bankfelügyelet haladéktalanul tiltsa meg” a pártszámlák felmondását.
Az önkormányzati alapokon működő Sparkasséknál ellenben teljesen más a helyzet: ezek közjogi intézményként nem tagadhatnak meg számlanyitást politikai okból, így ott az AfD továbbra is szabadon hozzáfér a banki szolgáltatásokhoz.
A vita lényege az, hogy meddig mehet el egy kereskedelmi bank a politikai, közéleti vagy ideológiai szerepvállalásban, és milyen precedenst teremthet ez Németország számára. A kérdés korántsem tét nélküli, hiszen a nyugati világban az elmúlt évtizedben számos példát láttunk arra, miként akarták ellehetetleníteni a piaci alapon működő cégek a nekik nem tetsző politikai szereplőket.
Björn Höcke a jobboldali formációt Putyin kémjeinek tituláló szocialista belügyérnek is üzent.
***
Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP