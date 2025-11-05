Kastély után most egy AfD-s politikus autóját gyújtották fel az antifák Németországban (VIDEÓ)

Több parkoló autó autó, köztük Baumann Bernd, az Alternatíva Németországnak (AfD) szövetségi parlamenti ügyvezetője családi gépkocsija is teljesen kiégett november 3-án hajnalban, Hamburg Othmarschen nevű városrészben – jelentette a német közszolgálati televízió. Az NDR szerint a rendőrség szándékos gyújtogatás és politikai bűncselekmény miatt nyomoz, a bizonyítékok pedig a szélsőbaloldali terroristák irányába mutatnak.

Baumann Bernd kiégett BMW-je és a mellette parkoló autók – Ismét lesújtott az Antifa

Forrás: X

A hatóságok szerint ugyanis hiteles az az Indymedián nyilvánosságra hozott beismerő levél, amelyben az elkövetők

nyíltan az Antifa nevében vállalták magukra az akciót.

Baumann szerint a támadók hajnali 3:20 környékén gyújthatták fel az autóját, őt magát 5 óra körül keltette fel az államvédelem (Staatsschutz) azzal, hogy megrongálták a magángépkocsiját.