Kastély után most egy AfD-s politikus autóját gyújtották fel az antifák Németországban (VIDEÓ)

Elítélték az egyik magyarverő antifát
Szintet lépett a politikai terrorizmus.
Több parkoló autó autó, köztük Baumann Bernd, az Alternatíva Németországnak (AfD) szövetségi parlamenti ügyvezetője családi gépkocsija is teljesen kiégett november 3-án hajnalban, Hamburg Othmarschen nevű városrészben – jelentette a német közszolgálati televízió. Az NDR szerint a rendőrség szándékos gyújtogatás és politikai bűncselekmény miatt nyomoz, a bizonyítékok pedig a szélsőbaloldali terroristák irányába mutatnak.
A hatóságok szerint ugyanis hiteles az az Indymedián nyilvánosságra hozott beismerő levél, amelyben az elkövetők
nyíltan az Antifa nevében vállalták magukra az akciót.
Baumann szerint a támadók hajnali 3:20 környékén gyújthatták fel az autóját, őt magát 5 óra körül keltette fel az államvédelem (Staatsschutz) azzal, hogy megrongálták a magángépkocsiját.
A jobboldali politikus később egy videóban mutatta be a helyszínt, ahol a sajátja mellett több másik jármű is teljesen kiégett. A kocsi hivatalosan Baumann felesége nevén volt.
A támadást kísérő nyílt levél különösen szélsőséges fenyegetéseket tartalmaz. A Bild beszámolója szerint a szöveg a következő felütéssel indul:
Tüzes üdvözlet az elítélt, a bebörtönzött és bujkálók antifáknak!”
Ezután egyértelműen kijelenti, hogy a szélsőséges szervezet gyújtószerkezettel rongálta meg Baumann autóját.
Az internetről azóta nagy részt eltüntetett szövegből az is kiderül, hogy a szélsőségesek annak az antifacsoportnak, az úgynevezett Hammerbandénak (Kalapácsosztag) az érdekében követték el a rongálást, amelynek tagjai többek között Magyarországon is erőszakos cselekményeket követtek el, amelyekért bíróság elé is kellett állniuk.
A levél a gyújtogatás okaként azt is felhozza, hogy Magyarországon, Hollandiában és az Egyesült Államokban is terrorszervezetté nyilvánították az Antifát.
A Bild által közölt képernyőfotón a levél az alábbiakkal zárul:
„Olyan időkben, amikor a nácik, az átlagemberek, a rendőrök és az Egyesült Államok menekültekkel szembeni mindennapi, gyilkos, rasszista gyakorlata; amikor Európa és Németország katonai elzárkózása egyre inkább fokozódik; amikor az amerikai elnök arról fecseg, hogy szereti a deportálások reggeli illatát; és amikor az állam és a katonaság antirasszista tiltakozás és ellenállás ellen lép fel, akkor sürgős szükség van arra, hogy
militáns antifasiszta módon szervezzük meg magunkat.
Tehát pontosan azt kell tennünk, amivel most az említett antifasisztákat vádolják.
Alakítsatok egy, kettő, három, sok Hammerbandét!
Riadó, antifasiszták, mindegy, hogy kalapáccsal vagy gyújtóbombával!
Nem akarunk szexistákat, rasszistákat és fasisztákat látni a városképben!”
A hagymázas gondolatmenet utolsó mondatában arra is ígéretet tesznek, hogy az általuk „nácinak” titulált embereket meg fogják gyilkolni, ahogy a jobboldali amerikai influenszerrel Charlie Kirkkel is tették:
Ti, rohadt „MAGA-őrültek”, mindannyian követni fogjátok Kirk-öt a pokolba!„
A Bild megjegyzi: a fenyegetés egyfajta transzatlanti, szélsőbaloldali narratívát vázol fel, amely a német AfD-t az amerikai jobboldallal kapcsolja össze.
A rendőrség szerint a környéken lakók robbanásszerű hangokra lettek figyelmesek a bűncselekmény éjjelén, majd a parkolóban felcsapó lángok gyorsan átterjedtek a közelben álló járművekre.
Bár több járőr is azonnal helyszínre indult, az elkövetőknek sikerült elmenekülniük.
Az NDR emlékeztetett: 2024 augusztusában hasonló gyújtogatás történt Baumann otthona közelében, akkor egy másik ott lakó autója égett ki, és az AfD ezt is politikai támadásként értékelte.
Baumann Bernd azóta a Weltnek nyilatkozva többek között megerősítette, hogy ez már a sokadik gyújtóbombás támadás a család autója ellen, és elképzelhetőnek tartja, hogy az eddigi rongálásokért ugyanaz a kör vagy személy a felelős.
Azt az abszurd helyzetet is vázolta, miszerint hiába követnek el a magántulajdona ellen rendszeres erőszakot, a német törvények értelmében nem kamerázhatja be a házát, hogy legalább így próbálja elrettenteni az elkövetőket.
A képviselő egyértelműen a többi parlamenti párt kommunikációját és viselkedését okolta az agresszió elharapódzásáért:
Démonizálnak minket. (...) A politikusok elleni erőszakos cselekmények kétharmada egyedül az AfD ellen irányul.”
Bár a riporterek próbálták mindenáron abba az irányba terelni a beszélgetést, hogy a politikai erőszak a bal- és a jobboldal részéről egyaránt jellemző, Baumann azonban leszögezte:
addig nem lehet érdemben a megosztottság felszámolásáról és az erőszak közös elítéléséről beszélni, ameddig a polarizáló szándék egyértelműen a baloldalról érkezik.
Mint emlékezetes, a németországi Antifa a magyargyűlölet és az Orbán-fóbia jegyében nemrég gróf Széchenyi István ükunokájának kastélyát gyújtotta fel Bajorországban.
