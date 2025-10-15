Ft
charlie kirk gyilkosság kitüntetés Donald Trump politikai gyilkosság

Trump a legnagyobb kitüntetést adományozta a szélsőbal által legyilkolt keresztény mártírnak, Charlie Kirknek

2025. október 15. 06:34

Felébredt a keresztény jobboldal az Egyesült Államokban: több tízezer Turning Point megalapításának szándékát jelentették be.

2025. október 15. 06:34
null

Donald Trump elnök az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését adományozta posztumusz Charlie Kirknek, a közelmúltban politikai gyilkosság áldozatává vált aktivistának kedden.

Az Elnöki Szabadság Érmet a Fehér Ház rózsakertjében tartott ceremónián vette át az özvegy Erika Kirk Donald Trumptól. 

Charlie Kirk kedden, október 14-én töltötte volna be 32. életévét.

Az elnök beszédében kiemelte Charlie Kirk politikai szerepének országos jelentőségét. Azt, hogy az általa létrehozott mozgalom és szervezet révén 

fiatalokat állított a hagyományos értékek, valamint a konzervatív politikai elképzelések mellé.

Erika Kirk férjéről úgy fogalmazott, hogy a szabadságot követve „félelemtől mentesen” élt, amit úgy értelmezett, hogy „a szabadság azt a képességet jelenti, hogy az ember azt cselekedje, ami helyes”.

A konzervatív politikai aktivistát, a Turning Point USA országos szervezet alapítóját szeptember 10-én Utah állam egyik egyetemén, nyilvános rendezvényen 

puskából leadott lövéssel sebesítette meg halálosan a 21 éves Tyler Robinson, mert nem értett egyet Kirk konzervatív és vallásos nézeteivel.

A férfi börtönben van, az ellene felhozott bűncselekmények lehetővé teszik a bírósági eljárás végén halálbüntetés kiszabását. Az ügyészség jelezte, nem zárja ki, hogy a legsúlyosabb büntetést kéri majd a vádlottra.

A politikai gyilkosságot követően szerte az Egyesült Államokban 

több tízezer Turning Point USA helyi szervezet megalapításának szándékát jelentették be

 elsősorban iskolákban, egyetemeken. Charlie Kirk szeptember végén tartott gyászszertartására teljesen megtelt Arizona állam legnagyobb, 70 ezres stadionja Glendale-ben, az eseményre százezres tömeg utazott a Phoenix melletti városba.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/John Locher

Csubszi
2025. október 15. 08:25
Az erőszak a gyengék végső menedéke! De már nincs hova elbújniuk, Trump levadásztatja a ganékat!
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. október 15. 07:52
A baloldal, a pénzmaffia egy módszer mentén dolgozik: a cél szentesíti az eszközt! Ezért "járt" golyó JFK-nak, Trump-nak, Kirknek, Ficónak, Babisnak meg verés. Soha, semmi nem jogosíthat fel embert az erőszakra, a megsemmisítésre. Ez egy dolgot igazol: milyen veszélyesek az "izmusok" mai formája: a woke, amibe minden beletartozik (blm, cancel culture, lmbtq, antifa etc.). A politikai ellenfél ellenséggé konvertálása megengedhetetlen!
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. október 15. 07:37
vi-ktt 2025. október 15. 07:07 • Szerkesztve Az egész merénylet egy aljas Kibasztak Tasi?
Válasz erre
0
1
I_Isti
2025. október 15. 07:19
“ KIRK TETEMÉT NEM BONCOLTÁK FEL, ezzel minden szabályt megszegve!” Ja. Szemmel láthatóan volt egy bazi nagy lyuk a nyakán, amin keresztül szemmel láthatóan néhány másodperc alatt elvérzett. De majd biztos a boncolás hiánya jelenti a bizonyítékot a nettó marhaságokra…
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!