Trump a legnagyobb kitüntetést adományozta a szélsőbal által legyilkolt keresztény mártírnak, Charlie Kirknek

Erika Kirk férjéről úgy fogalmazott, hogy a szabadságot követve „félelemtől mentesen” élt, amit úgy értelmezett, hogy „a szabadság azt a képességet jelenti, hogy az ember azt cselekedje, ami helyes”.

A konzervatív politikai aktivistát, a Turning Point USA országos szervezet alapítóját szeptember 10-én Utah állam egyik egyetemén, nyilvános rendezvényen

puskából leadott lövéssel sebesítette meg halálosan a 21 éves Tyler Robinson, mert nem értett egyet Kirk konzervatív és vallásos nézeteivel.

A férfi börtönben van, az ellene felhozott bűncselekmények lehetővé teszik a bírósági eljárás végén halálbüntetés kiszabását. Az ügyészség jelezte, nem zárja ki, hogy a legsúlyosabb büntetést kéri majd a vádlottra.