Ezért hazug, amikor a Telex szélsőjobboldalinak nevezi Charlie Kirköt

„Szélsőjobboldali figurának” nevezi a Telexen egy Tóth Gergely nevű újságíró a kedden meggyilkolt, merénylet áldozatává vált fiatal amerikai konzervatív ikont, Charlie Kirköt, a Turning Point USA megalapítóját. (Közben őrizetben a gyanúsított.) A merénylet után a 24.hu is leszélsőjobboldalizta Kirköt, de ők utólag módosítottak. A Telex a merénylet után nem szélsőjobboldalizott, de egy nappal később megjelent összefoglaló cikkében már igen. Nos, akkor elmondom, miért nem volt szélsőjobboldali Charlie Kirk. Először vetünk egy pillantást kedvenc szerzőire, azokra, akik nagy befolyással voltak rá, aztán nézeteire, aztán a Telex kifogásaira.

Charlie Kirk egy életrajza

Kik voltak nagy hatással Charlie Kirk életére?

Charlie Kirk politikai mentora – írja egyik életrajzírója, Christina W. Randall – David Horowitz baloldaliból lett neokonzervatív író volt. Az 1939-ben született Horowitz 2025. április 25-én hunyt el – sajnos mentoráltja sem sokkal élte túl. A neokonzervativizmust nem kell szeretni, és Kirk is eltávolodott ettől az irányzattól, de azért Horowitzra nehezen mondható, hogy szélsőjobboldali lett volna. (A neokonzervatívokról olvasható átfogó magyar munka Békés Márton Amerikai neokonzervativizmus – Egy kisiklott ellenforradalom című kötete.)