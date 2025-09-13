Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
charlie kirk konzervatív jobboldal Donald Trump telex

Ezért hazug, amikor a Telex szélsőjobboldalinak nevezi Charlie Kirköt

2025. szeptember 13. 09:09

Leszélsőjobboldalizza a Telex a kedden meggyilkolt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát, Donald Trump támogatóját. Szétszedjük a Telex cikkét, és megmutatjuk, hogy Charlie Kirk egy teljesen hétköznapi konzervatív volt. Hacsaknem liberális.

2025. szeptember 13. 09:09
Charlie Kirk
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„Szélsőjobboldali figurának” nevezi a Telexen egy Tóth Gergely nevű újságíró a kedden meggyilkolt, merénylet áldozatává vált fiatal amerikai konzervatív ikont, Charlie Kirköt, a Turning Point USA megalapítóját. (Közben őrizetben a gyanúsított.) A merénylet után a 24.hu is leszélsőjobboldalizta Kirköt, de ők utólag módosítottak. A Telex a merénylet után nem szélsőjobboldalizott, de egy nappal később megjelent összefoglaló cikkében már igen. Nos, akkor elmondom, miért nem volt szélsőjobboldali Charlie Kirk. Először vetünk egy pillantást kedvenc szerzőire, azokra, akik nagy befolyással voltak rá, aztán nézeteire, aztán a Telex kifogásaira.

Charlie Kirk egy életrajza
Charlie Kirk egy életrajza

 

Kik voltak nagy hatással Charlie Kirk életére?

Charlie Kirk politikai mentora – írja egyik életrajzírója, Christina W. Randall – David Horowitz baloldaliból lett neokonzervatív író volt. Az 1939-ben született Horowitz 2025. április 25-én hunyt el – sajnos mentoráltja sem sokkal élte túl. A neokonzervativizmust nem kell szeretni, és Kirk is eltávolodott ettől az irányzattól, de azért Horowitzra nehezen mondható, hogy szélsőjobboldali lett volna. (A neokonzervatívokról olvasható átfogó magyar munka Békés Márton Amerikai neokonzervativizmus – Egy kisiklott ellenforradalom című kötete.)

Kirkre nagy hatással volt Ronald Reagan repubikánus elnök, valamint William F. Buckley Jr., a neokonzervativizmus egyik (katolikus vallású) alapító szerzője (1925-2008). 

Gazdasági nézeteit leginkább a szabadpiacpárti Milton Friedman és a libertárius szabadpiacpárti fekete szerző, Thomas Sowell formálta.

Sowell Diszkrimináció és egyenlőtlenségek című kötete magyarul is olvasható az MCC Press jóvoltából. A jelenleg 95 éves fekete közgazdász legutolsó, 2023-as kötetének az a címe, hogy Social Justice Fallacies, azaz „a társadalmi igazságosság tévedései”. 

Emellett olyan médiaszemélyiségek voltak nagy hatással Kirkre, mint a Telex által úgyszintén leszélsőjobboldalizott Rush Limbough, Sean Hannity és Glenn Beck.

Thomas Sowell szabadpiacpárti libertárius közgazdász, Charlie Kirk egyik kedvence
Forrás: Quillette

Szóval akik fő hatással voltak rá:

  • Ronald Reagan repubikánus elnök;
  • William F. Buckley Jr. neokonzervatív szerző;
  • Thomas Sowell fekete libertárius közgazdász;
  • Milton Friedman szabadpiacpárti közgazdász;
  • David Horowitz neokonzervatív szerző.

Nem hangzik túl szélsőjobboldali listának.

 

De mit gondolt a világról Charlie Kirk? 

Kirk több könyvet is írt, melyek könnyen emészthető formában foglalják össze a fiatal trumpista nézeteit. Az utolsó a The Maga Doctrine

Ami eme kötetből és életrajzából is kirajzolódik, az egy

teljesen klasszikus amerikai konzervatív nézetrendszer: egyéni szabadság, szabadpiac, kis állam, amerikai kivételességtudat és nemzeti érzés, hagyományos morális felfogás. 

Mint a MAGA doktrínában Kirk leszögezi: „a nagyobb nem mindig jobb. A kormányzatnak olyan kicsinek kellene lennie, hogy alig vegyük észre.” Hozzáteszi: „az elképzelés, amire a (z amerikai) nemzet épül, az az egyéni szabadság védelme a zsarnoki kormányzati erőkkel szemben”

A Turning Point USA-ról azt írja, hogy az olyan „oktatási szervezet, ami a szabad piac, az alkotmányosság és az amerikai kivételességtudat értékeire épül”. Kicsivel később hozzáteszi: részéről 

„részben konzervatív, részben libertárius, részben nacionalista, részben populista”.

 Kirk beállt Donald Trump mögé, mert úgy látta, hogy a régi republikánus elit elvesztette a kapcsolatot a tömegekkel, és eltorzította a politikát, és már nem is igazán volt konzervatív. Kirk támogatta a trumpi populizmust, a bevándorlás korlátozását és a protekcionista gazdaságpolitikát is.

Nos, amit Kirk képvisel, az politikai értelemben az a klasszikus liberalizmus, amire az amerikai alkotmány épül. Európai értelemben ez nem is konzervativizmus, hanem liberalizmus, de ezen a politikai keretrendszeren belül Kirk kétségtelenül konzervatív értékeket is magának vallott, sőt keresztény életet élt. 

Nyilván az európai, pláne a magyar konzervativizmus nem teljesen azt gondolja a politikáról, amit Charlie Kirk. Amerikában azonban ez a konzervatív kánon – nem a szélsőjobboldali, hanem a konzervatív kánon. Valójában a klasszikus európai konzervativizmust képviselő olyan amerikai szerzők, mint Patrick Deneen (A liberalizmus vége, Rezsimváltás; interjúnk vele itt), vagy Chad Pecknold (interjúnk vele itt), jobbra állnak Charlie Kirktől. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Charlie Kirk The MAGA Doctrine című kötete

A Telex kifogásai

Ha jól értem a Telex cikkét, Kirk azért szélsőjobboldali, mert Trumphoz hasonlóan ellenzi a bevándorlást, támogatja a fegyvertartási jogokat, a klímaválságot „zagyva” nézetnek tekinti, illetve „a woke- és genderellenes érvelésében néha egészen szélsőséges kijelentésekre is ragadtatta magát: egyszer azt mondta, hogy a 30-as nők már „nincsenek a csúcson”, miközben saját felesége öt évvel volt idősebb nála. Máskor azt fejtegette, hogy kétszer is meggondolja, mielőtt olyan gépre száll, amit fekete pilóta vezet, hátha csak a légitársaság sokszínűségi kvótája miatt vették fel.”

Na most: 

a klímaválság kritikája Amerikában nem szélső-, hanem sztenderd jobboldali dolog – nem kötelező vele egyetérteni. A fegyvertartási jogokkal ugyanez a helyzet 

(ha valaki most azzal jön, hogy bezzeg ha nem lennének fegyvertartási jogok Amerikában, nem gyilkolták volna meg, annak az a válaszom, hogy aki gyilkolni akar, fegyvert fog szerezni). A harmincas nőkről szóló megjegyzése meglehetősen udvariatlan, de éppenséggel szélsőjobboldalinek nem mondanám. Amit pedig a fekete kvótapilótákról mondott… Nos, nem tudom, Tóth Gergely a Telextől szeretne-e utazni olyan gépen, amit bármilyen kvótapilóta vezet. Teljesen egyértelmű, hogy Kirknek – akinek, még egyszer, az egyik kedvenc szerzője a fekete Thomas Sowell, aki úgyszintén ellenzi a kvótákat – 

nem a hipotetikus pilóta bőrszínével volna baja, hanem azzal, hogy szakértelem helyett a sokszínűségi kvóta keretében vették fel.

Kirk valószínűleg egy sokszínűségi kvóta keretében felvett fehér pilótával sem szívesen utazott volna, de a sokszínűségi kvóták jellemzően nem a fehérekre vonatkoznak. 

Természetesen nem muszáj Kirkkel mindenben egyetérteni, sőt lehet teljesen más álláspontot is képviselni. De Charlie Kirköt leszélsőjobboldalizni a régi baloldali megbélyegzési politika része. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szilvay Gergely

Mandiner

Idézőjel

Hagyjuk már, elég volt! Ezek nem „elszigetelt esetek” – hanem a baloldali gyűlöletkeltés mérhetetlenül sötét gyümölcsei

A Trump-párti aktivista és hívő keresztény elleni merénylet a legújabb hibbant szélsőbaloldali elméletek és az általuk hiszterizált közállapotok következménye. Charlie Kirk halálára. Szilvay Gergely írása.

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
2025. szeptember 13. 11:13
A cionizmus a szélsőséges, ami ráerőlteti magát az amerikai jobboldalra. Miként Orbán Viktorra is. Azért szívunk itt Európában a kulturált országok között, akikhez tartozunk, mert Izrael kiszakította Magyarországot és saját hídfőállásának tekinti. Eszerint kell viselkednie a magyar kormánynak is. Aki szerint Izrael önvédelmi háborút folytat Gázában és a sok kis halott gyermek háborús áldozatok, az ehhez a szélsőséghez csatlakozik. Ilyen alapon Auschwitz áldozatai is leírhatók lennének, mint háborús veszteség.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. szeptember 13. 11:09
mr-woof-2 2025. szeptember 13. 10:31 • Szerkesztve "Az elkövető Fuentes rajongó volt. Igazi nacionalista, keresztény figura aki egyben még lmbtq ellenes is." Ugyan pedofa volt, de hazudj még, reggel, éjjel meg este. vadhajtasok.hu/2025/09/12/ujabb-figyelmeztetes-az-antifa-egyik-tagja-vegezte-ki-brutalisan-charlie-kirkot "Tyler Robinson a Discordon több Antifa csoportban tevékenykedett - jelentette ki a mai sajtótájékoztatóján Utah állam kormányzója, Spencer Cox."
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. szeptember 13. 11:09
Az újabb agymosott kretén apropóján a Mi Hazánk újra benyújtja az "antifát" terrorszervezetté minősítő javaslatát A Fidesz is leszavazta
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. szeptember 13. 11:06
"Ezért hazug, amikor a Telex szélsőjobboldalinak nevezi Charlie Kirköt" Helyesebben: "A külföldi gazdái hazukságát szajkózza a latex, mikor szélsőjobboldalinak nevezi Charlie Kirköt"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!