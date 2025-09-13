Ezért hazug, amikor a Telex szélsőjobboldalinak nevezi Charlie Kirköt

(ha valaki most azzal jön, hogy bezzeg ha nem lennének fegyvertartási jogok Amerikában, nem gyilkolták volna meg, annak az a válaszom, hogy aki gyilkolni akar, fegyvert fog szerezni). A harmincas nőkről szóló megjegyzése meglehetősen udvariatlan, de éppenséggel szélsőjobboldalinek nem mondanám. Amit pedig a fekete kvótapilótákról mondott… Nos, nem tudom, Tóth Gergely a Telextől szeretne-e utazni olyan gépen, amit bármilyen kvótapilóta vezet. Teljesen egyértelmű, hogy Kirknek – akinek, még egyszer, az egyik kedvenc szerzője a fekete Thomas Sowell, aki úgyszintén ellenzi a kvótákat –
nem a hipotetikus pilóta bőrszínével volna baja, hanem azzal, hogy szakértelem helyett a sokszínűségi kvóta keretében vették fel.
Kirk valószínűleg egy sokszínűségi kvóta keretében felvett fehér pilótával sem szívesen utazott volna, de a sokszínűségi kvóták jellemzően nem a fehérekre vonatkoznak.
Természetesen nem muszáj Kirkkel mindenben egyetérteni, sőt lehet teljesen más álláspontot is képviselni. De Charlie Kirköt leszélsőjobboldalizni a régi baloldali megbélyegzési politika része.