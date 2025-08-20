Orbánnak igaza van, a Pride a szuverenitás megsértése volt – Chad Pecknold amerikai teológus a Mandinernek

Mit gondolsz a Pride betiltásáról?

Szerintem jó dolog betiltani a Pride-felvonulásokat. Ez a mostani budapesti viszont világszerte az LMBT mozgalom egyik fő ügye lett. Így felmerül a kérdés, hogy a tiltás nem ütött-e vissza. Ha egészséges nemzeti szuverenitás lenne szerte a világon, akkor ez nem lenne probléma. De a mostani budapesti Pride mögött nemzetközi erők voltak. A tiltás magyar feltételek mellett történt, de nemzetközileg reagáltak rá, és sok felvonuló külföldi volt. És ez visszavezet minket ahhoz a ponthoz, hogy miért olyan fontos a nemzeti szuverenitás. Mert ha az országoknak nem engedik meg az önrendelkezést, az önkormányzást, az önszabályozást, akkor valójában nincsenek országaink. Így az a fajta nemzetközi ideológiai hadviselés, ami zajlik, alapvető fenyegetést jelent a nemzetek számára. És azt hiszem, a magyaroknak látniuk kellene, hogy

a Pride valójában a magyar szuverenitás megsértése volt.

A nemzeti szuverenitás nem mond ellent a katolikus egyetemességnek?

Nem. A katolikus tanítás hierarchikus, a jóság hierarchiája. A katolikus tanítás a teremtés jóságából fakad, amelyet Isten alkotott, és az emberi lélek ennek a teremtésnek a koronája, a család pedig az első társadalmi jó, amely a teremtés jóságából fakad. Tehát ez az első társadalmi jó önmagában jó, de más családokat is igényel. A sok család politikai közjót igényel.

A politikai közjó lehet egy város, lehet egy nagyváros, lehet egy nemzet, lehet egy királyság, lehet egy birodalom. Azt mondani, hogy a nacionalizmus a katolicizmus ellen van, egyet jelent azzal, hogy a jóság a katolicizmus ellen van. A nemzeti érzés a jóság egy szintje, amely a teremtésből fakad.

És hová van rendelve ez a sok jóság? Nos, a földön és az egyházban találja meg tökéletességét, és a mennyben, Istennél találja meg tökéletességét. És Isten minden jó oka egészen lefelé. A konkordancia mindig a teremtett jó és a természetfeletti jó között van. És ezért van az, hogy egy liberális katolikus, aki azt mondja, hogy a nacionalizmus rossz, valójában nem tudja, miről beszél. Alapvetően azt gondolja ilyenkor, hogy Hitler rossz, ami persze igaz, de nincs metafizikai felfogása arról, hogy mi a politikai közjó. Egy nemzet egy politikai közjó. Mondhatunk mindenféle kritikus dolgot egy ország kialakulásáról, jelenlegi vagy múltbeli vezetéséről. De amit egy katolikusnak soha nem szabad mondania, az az, hogy egy nemzet rossz.

De Orbán és Trump nem konkordisták.

Éppenséggel azt gondolom, hogy de, azok, mégpedig zsigeri konkordisták. Szerintem valójában konkordisták, mert az összhang, a konkord valójában egy természeti törvény. Az emberek természetüknél fogva vallásosak. A társadalmak mindig is igyekeztek valamilyen összhangot találni az ég és a föld között. Még akkor is, ha az embereknek hamis vagy részben hamis elképzeléseik vannak Istenről. Az emberek természetüknél fogva hajlamosak arra, hogy elgondolkodjanak azon, mi a kapcsolat az ég és a föld között, mi a kapcsolat a látható és a láthatatlan között, vagy Platónnal kérdezve, hogy mi a kapcsolat a lélek, a város és minden dolog oka között. Természetüknél fogva vagyunk arra késztetve, hogy így gondolkodjunk, hogy azon tűnődjünk, hogy hogyan élhetünk összhangban egy olyan világgal, amelyet valaki más hozott létre, nem mi magunk. És azt hiszem, hogy mind Donald Trump, mind Orbán Viktor tudja ezt. Természetesen

Orbán intellektuális szinten tudja. De Donald Trump zsigeri szinten tudja ezt, például amikor ismételten azt mondta, hogy újra boldog karácsonyt kívánunk, nem pedig politikailag korrekt módon kellemes ünnepeket.

Istent fogjuk tisztelni. Ezek konkordista kijelentések. Még ha nem is ismeri az igazságot, akkor is tanít róla, szerintem Orbán is. De még ha egy politikusnak nincs is ismerete a hagyományról, szerintem egy jó államférfi szinte természetes hajlammal rendelkezik, különösen egy olyan világban, amelyet áthatott a kereszténység. A jó államférfiak maguktól a konkordizmus felé húznak. Szerintem Napóleon megtanulta azt, hogy a konkordizmus ellen lenni valójában önpusztító.

A katolikusoknak nagyon erős nézetük van a természet és a kegyelem közötti harmóniáról. Azt mondjuk, Aquinói Szent Tamás azt tanította, hogy a kegyelem nem rombolja le a természetet, hanem épít rá. Tehát nincs probléma azzal, ha a katolikusnak van egyfajta természetes, átfogó alapelve, amely mindenkire alkalmazható, és összhangban van a magasabb rendű kinyilatkoztatott alapelvekkel, de nem ütközik az alacsonyabb rendűekkel. Ha megfelelően koherens nézeted van arról, hogyan függ össze a valóság rendje, akkor valójában elég széleskörű általánosításokat tehetsz, amelyek a legmagasabb konkrét pontig is megállják a helyüket.

Sokan kétségbe vonják, hogy Trump vagy Orbán őszintén keresztény lenne, szerintük csak a hatalomban maradáshoz használják a keresztény retorikát, az egyházaknak rossz az állammal való együttműküdés, és elkélne már egy kis üldöztetés.

Hallottam már az érvelést. Ez egy liberális érv. A Nero korában élő katolikusok imádkoztak Neróért. A katolikusok valójában azt gondolják, hogy a konstantini fordulat jó volt, bár Konstantin nem volt megkeresztelve, azaz formálisan nem volt keresztény, hiszen azzá a keresztséggel válik valaki, s csak a halálos ágyán vette fel a keresztséget, mégis segítette az egyházat. Érdekes párhuzamba állítani Konstantint és Szent István királyt.

Konstantin, tudod, mármint Konstantin és Szent István király, érdekes párhuzamba állítani őket egymással. Konstantint valójában szinte... Nem akarok semmilyen kortárs analógiát tenni velük, de Konstantint és Szent István királyt, ha egymás mellé tesszük, érdekes dolgokat tanulhatunk, mert Konstantin formálisan egyáltalán nem volt keresztény, amikor kiváltságokban részesült. Csak a halála közelében keresztelkedett meg.

Konstantin, annak ellenére, hogy nem lépett be az egyházba, és formálisan nem volt keresztény, többet tett az egyházért, mint bármely más uralkodó az első 500 évben.

A keresztények száma ugrásszerűen megnőtt Konstantin alatt. Most azt kellene mondanunk, hogy jobb lett volna, ha Nerónk van, hogy hitelesebb kereszténységünk legyen? Ez abszurd állítás. Abszurd azt állítani, hogy a keresztények többet profitáltak volna Neróból, mint Konstantinból.

És akkor ott van Szent István király. István egy imádkozó király, akinek valójában magasabb rendű elvei vannak. Tehát Szent István király nagyobb államférfi, mint Konstantin, de valami nagyon hasonlót tesz. Aztán ott van Trump, aki olyasmi, mint Konstantin: nem katolikus, és nem olyasmit tesz, ami mélyen gyökerező meggyőződésből fakad, de objektíve nézve a döntései a katolikusoknak kedveznek. A katolikusokat már nem üldözi vagy vadássza az FBI Amerikában, ami Trumpnak köszönhető. És ez objektíve jobb a katolikusoknak, pedig Trump nem keresztény államférfi. Az alelnöke, J. D. Vance inkább István királyra hasonlít, ő egy katolikus államférfi, és ez jobb a lelkének.

A konkordizmus nem vált múlttá a második vatikáni zsinattal?

Nem igaz, hogy a II. Vatikáni Zsinat megváltoztatta az egyház konkordizmusról szóló tanítását. Valójában a Dignitatis humanae, a zsinat egyik fontos dokumentuma azzal kezdődik, hogy ez a dokumentum érintetlenül tartja az összes korábbi tanítást. A kritika azonnal cáfolható. Az egyház nincs ellentmondásban önmagával, és nem lehet önmaga ellentmondása.

De a katolikusok kisebbségben annak ma a nyugati társadalmakban. Hogyan éred el, hogy a többség egyetértsen veled, hogy a politikai közelebb legyen a katolikus felfogáshoz?

A politika egy állandó küzdelem. A politika soha nem ér véget. A mennyországban tökéletes, örök béke politikája van. De ebben az életben vannak tökéletlenségeink, küzdelmünk, sikereink és kudarcaink. És a politika erről szól. És vajon a katolikusok valódi előrelépést hoznak-e a társadalmuk számára? Igen. Lesznek-e valódi kudarcaik? Igen. Ez a politika.

Nem fogjuk elérni a földi mennyországot. Azt szeretnénk, ha Isten akarata megtörténne a földön. De tudjuk, hogy ez nem fog teljesen megtörténni.

Igen. Ezért azt hiszem, a katolikusok valójában mindig is jó realisták voltak. A realisták a történelemben is mindig realisták. Azt nézzük, mit akar tőlünk a valóság. Realisták vagyunk abban az értelemben, hogy a valóságot, a természet valóságát, a teremtett rend valóságát nézzük, de a politikai valóságot is, hogy mit érhetünk el itt e cél érdekében ennek a közösségnek. A nemzeti szuverenitás elérhető, és a katolikusoknak fel kell ismerniük, hogy realistaként komolyan hozzájárulhatnak, mert a realizmus katolikus felfogása szerint semmi sem valóságos, ami nem a jóban gyökerezik, és lehetőségünk van, hogy előmozdítsd a közjót.

Sokan beszélnek az Overton-ablakról. És az Overton-ablak működik. EZ egy elmélet arról, hogyan lehetne bővíteni az emberek politikai képzelőerejét. Tehát, ha a politikai képzelőerő az, hogy egyszerűen csak vámokat fogadunk el, mert a vámok a végeredmény, akkor a politikai képzelőerő megrekedt abban az elképzelésben, hogy a vámok gonoszak, és hogy a vámok globális gazdasági összeomláshoz fognak vezetni. És elkezded azt mondani, hogy nem, a vámok valójában újraindítják a globális gazdaságokat és újra lehetővé teszik a nemzeti szuverenitást. Ekkor kitűztél egy állítást az ablakon kívülre, azaz olyasmit mondtál, ami a többség szerint nem lehetséges. De egy erős ember azt mondja, hogy nem, ez lehetséges. De ja elég meggyőző vagy, elmozdulhat az Overton-ablak, és az új elképzelés azon belülre kerülhet.

Én például szeretném, ha az egész világon véget vetnénk az abortusznak. Sokan azt mondják, hogy ez soha nem fog megtörténni. De azzal, hogy azt mondtam, szeretnék egy olyan világot teremteni, létrehoztam egy Overton-ablakot, valójában megteremtettem a feltételeket ennek a változásnak a lehetőségéhez.

Mit gondolsz a J. D. Vance és Ferenc pápa közti súrlódásról a bevándorlók jogait és a szeretet rendjét illetően?

Szerintem a katolikus hierarchia, mind az Egyesült Államokban, mind Európában, túlságosan barátságot a nyitott határokkal kapcsolatos liberális elképzelésekkel szemben. És amit legalább néhány püspök megenged magának a nyitott határokkal kapcsolatban, az szerintem elvonja a figyelmünket arról a tényről, hogy az egyház valójában azt tanítja, hogy a határok jók. Hiáa kritizálja néhány püspök a J. D. Vance-t ebben a kérdésben,

valójában az egyház tényleges tanítása, a tényleges tanítóhivatal azt mondja, hogy egy nemzetnek joga van megvédeni a határait.

És bizonyos kötelessége van gondoskodni azokról, akik politikai menedékjogot kérnek. De még ott is, ha a nemzet úgy dönt, hogy ezt nem teheti meg anélkül, hogy kárt okozna magának, akkor nincs ilyen kötelessége. Tehát a politikai közjó nem versenyez az egyének javával. És azt hiszem, a liberalizmus mindig megpróbálja ezt egymással szembeállítani, és az egyének javát a nemzetek java fölé helyezi. De ha ezt tesszük, akkor valójában nem lesznek nemzetek, csak a szuverén egyéni vágyak uralma. Én a világ szuverén egyéni polgára vagyok, és bárhová el akarok menni. Nos, sajnálom, ha ez igaz, akkor nincsenek nemzeteink, és ez azt jelenti, hogy nincs politikai közjó, és ez azt jelenti, hogy nincs közösségünk, és ez azt jelenti, hogy egyéni lelkek értelmetlen csoportja vagyunk, amelyeknek nincs kapcsolatuk egymással.