Őrizetben a gyanúsított: ő ölhette meg Charlie Kirköt

Végzetes lövéssel ölték meg Charlie Kirk fiatal amerikai, konzervatív véleményvezért és aktivistát a minap. A tettest a helyszínen nem sikerült elfogni, de magyar idő szerint péntek délután bejelentették egy gyanúsított őrizetbe vételét – közölte a CNN.

Spencer Cox, Utah kormányzója bejelentette: a hatóságok elfogták Tyler Robinsont, a Charlie Kirk halálos lelövésével vádolt gyanúsítottat.

Egy, a nyomozásról tájékoztató rendőrségi tisztviselő szerint a Charlie Kirk-merénylet gyanúsítottja egy 22 éves washingtoni férfi.

A Kirk-gyilkosság gyanúsítottjának apja a nyilvánosságra hozott fotók alapján azonosította fiát.

Az apa azt mondta fiának, hogy adja fel magát. Egy ifjúsági lelkészt is segítségül hívott. A lelkész felhívta a rendőrséget, akik őrizetbe vették a gyanúsítottat.