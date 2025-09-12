Ft
charlie kirk gyilkosság Egyesült Államok

Őrizetben a gyanúsított: ő ölhette meg Charlie Kirköt

2025. szeptember 12. 16:25

Egy 22 éves utahi férfi a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottja, közölte a rendőrség.

2025. szeptember 12. 16:25
null

Végzetes lövéssel ölték meg Charlie Kirk fiatal amerikai, konzervatív véleményvezért és aktivistát a minap. A tettest a helyszínen nem sikerült elfogni, de magyar idő szerint péntek délután bejelentették egy gyanúsított őrizetbe vételét – közölte a CNN.

Spencer Cox, Utah kormányzója bejelentette:  a hatóságok elfogták Tyler Robinsont, a Charlie Kirk halálos lelövésével vádolt gyanúsítottat.

Egy, a nyomozásról tájékoztató rendőrségi tisztviselő szerint a Charlie Kirk-merénylet gyanúsítottja egy 22 éves washingtoni férfi.

A Kirk-gyilkosság gyanúsítottjának apja a nyilvánosságra hozott fotók alapján azonosította fiát.

Az apa azt mondta fiának, hogy adja fel magát. Egy ifjúsági lelkészt is segítségül hívott. A lelkész felhívta a rendőrséget, akik őrizetbe vették a gyanúsítottat.

 

Fotó: NBC

 

Összesen 40 komment

justiceforhungary
2025. szeptember 12. 17:08
úgy látszik hogy a demokrácia mégsem működik, átvertek vele minket
mihint
2025. szeptember 12. 17:06
Sajnos, ezen is látszik elsőre, hogy nem csak hogy nem "spontán", hanem - az előkészítettség, meg a "hátrahagyott bizonyítékok" is egy alaposan tervezett, felülről kicsinált akcióról beszélnek. Lásd Kennedy, 9/11, stb. Pont az egyértelműnek látszó dolgokkal árulják el magukat.
Türelem
2025. szeptember 12. 17:02
a lőszeren a felirat: "Bella ciao" és fasiszta........tyelerrobinson -féle gyilkos elmékből itthon is egyre több van, meg kell őket fékezni, rendet az országban! Diktatúrát!
Stego
2025. szeptember 12. 16:49
A börtönben olcsó kurva lesz. Akkor már majd nem fogja magát hősnek érezni.
