Őrizetben a gyanúsított: ő ölhette meg Charlie Kirköt

Idáig süllyedtünk: a hollywoodi színész tisztelgett Charlie Kirk előtt, egyből ki akarják rúgatni a rajongók
„Azért imádkozom, hogy kurva gyorsan kirúgjanak a Marveltől”, más megjegyezte, „kussolj Űrlord”.
Egy 22 éves utahi férfi a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottja, közölte a rendőrség.
Végzetes lövéssel ölték meg Charlie Kirk fiatal amerikai, konzervatív véleményvezért és aktivistát a minap. A tettest a helyszínen nem sikerült elfogni, de magyar idő szerint péntek délután bejelentették egy gyanúsított őrizetbe vételét – közölte a CNN.
Spencer Cox, Utah kormányzója bejelentette: a hatóságok elfogták Tyler Robinsont, a Charlie Kirk halálos lelövésével vádolt gyanúsítottat.
Egy, a nyomozásról tájékoztató rendőrségi tisztviselő szerint a Charlie Kirk-merénylet gyanúsítottja egy 22 éves washingtoni férfi.
A Kirk-gyilkosság gyanúsítottjának apja a nyilvánosságra hozott fotók alapján azonosította fiát.
Az apa azt mondta fiának, hogy adja fel magát. Egy ifjúsági lelkészt is segítségül hívott. A lelkész felhívta a rendőrséget, akik őrizetbe vették a gyanúsítottat.
Fotó: NBC