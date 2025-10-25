Az AfD abszolút többséget szerezhet Türingiában a párt tartományi vezetője szerint

Kérdésekkel provokál az AfD: a szocialista belügyminiszter szerint a párt az oroszoknak szerez információkat
Azzal, hogy az országos infrastruktúra és a biztonsági rendszerek állapotát kéri számon a kormányzaton.
Björn Höcke a jobboldali formációt Putyin kémjeinek tituláló szocialista belügyérnek is üzent.
Björn Höcke, a türingiai Alternatíva Németországnak (AfD) vezetője szerint pártja „rövidesen abszolút többséget” szerezhet a tartományban, ezzel pedig ez lenne az első olyan német országrész, ahol nyeregbe kerülhetne a német jobboldali formáció, ráadásul koalíciókényszer nélkül – írja a Die Zeit.
A politikus az Arnstadtban tartott pártkongresszuson kijelentette: a még hiányzó néhány százalékot elsősorban a szélerőművek ellenzőinek támogatásával igyekeznek megszerezni.
Hivatkozott az Insa közvélemény-kutatására, amely szeptemberben
37 százalékra mérte az AfD-t, messze a CDU 25 százalékos eredménye előtt.
A tavalyi választáson a párt 32,8 százalékot ért el a tartományban, így már akkor is a legerősebb frakciónak számított. A tartomány kormányzását viszont nem sikerült átvennie, köszönhetően a CDU–SPD–BSW által alakított népfrontos, a pártszínek miatt csak szeder-koalíciónak nevezett szövetségnek.
Höcke a rendezvényen Türingia jelenlegi vezetésének is üzent:
az establishment utolsó védelmi vonalának” nevezte az AfD-vel szemben 2024-ben felállt kényszerszövetséget.
Kijelentette:
Mi fogunk kormányozni a szeder-koalíció után, bármikor omoljon is össze.”
A tartományi pártelnök ismét követelte Georg Maier, szociáldemokrata tartományi belügyminiszter menesztését, aki korábban azt állította, hogy az AfD orosz érdekeket szolgál. Az SPD politikusa szerint ugyanis a jobboldali párt azzal segíti az orosz hírszerzés munkáját, hogy „visszaél” a parlamenti kérdés demokratikus eszközével, amikor túl gyakran kéri számon a tartomány civil és rendfenntartói infrastruktúrájának állapotát, amiről a türingiai kormánynak nyíltan kell beszámolnia.
Höcke közölte, hogy feljelentést tett Maier ellen
hamis vád, rágalmazás és alkotmányos szervek megfélemlítése” miatt.
A Die Zeit emlékezet arra, hogy a türingiai Alkotmányvédelmi Hivatal korábban bizonyítottan szélsőjobboldalinak minősítette az AfD tartományi szervezetét, amelyet évek óta megfigyelnek.
Fotó: JENS SCHLUETER / AFP