Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Türingia afd Németország Björn Höcke SPD közvélemény-kutatás CDU AfD

Az AfD abszolút többséget szerezhet Türingiában a párt tartományi vezetője szerint

2025. október 25. 17:28

Björn Höcke a jobboldali formációt Putyin kémjeinek tituláló szocialista belügyérnek is üzent.

2025. október 25. 17:28
null

Björn Höcke, a türingiai Alternatíva Németországnak (AfD) vezetője szerint pártja „rövidesen abszolút többséget” szerezhet a tartományban, ezzel pedig ez lenne az első olyan német országrész, ahol nyeregbe kerülhetne a német jobboldali formáció, ráadásul koalíciókényszer nélkül – írja a Die Zeit.

Björn Höcke, az AfD türingiai elnöke
Björn Höcke, az AfD türingiai elnöke
Forrás: JENS SCHLUETER / AFP

A politikus az Arnstadtban tartott pártkongresszuson kijelentette: a még hiányzó néhány százalékot elsősorban a szélerőművek ellenzőinek támogatásával igyekeznek megszerezni.

Hivatkozott az Insa közvélemény-kutatására, amely szeptemberben

37 százalékra mérte az AfD-t, messze a CDU 25 százalékos eredménye előtt.

A tavalyi választáson a párt 32,8 százalékot ért el a tartományban, így már akkor is a legerősebb frakciónak számított. A tartomány kormányzását viszont nem sikerült átvennie, köszönhetően a CDU–SPD–BSW által alakított népfrontos, a pártszínek miatt csak szeder-koalíciónak nevezett szövetségnek.

Höcke a rendezvényen Türingia jelenlegi vezetésének is üzent:

az establishment utolsó védelmi vonalának” nevezte az AfD-vel szemben 2024-ben felállt kényszerszövetséget.

Kijelentette:

Mi fogunk kormányozni a szeder-koalíció után, bármikor omoljon is össze.”

A tartományi pártelnök ismét követelte Georg Maier, szociáldemokrata tartományi belügyminiszter menesztését, aki korábban azt állította, hogy az AfD orosz érdekeket szolgál. Az SPD politikusa szerint ugyanis a jobboldali párt azzal segíti az orosz hírszerzés munkáját, hogy „visszaél” a parlamenti kérdés demokratikus eszközével, amikor túl gyakran kéri számon a tartomány civil és rendfenntartói infrastruktúrájának állapotát, amiről a türingiai kormánynak nyíltan kell beszámolnia.

Az AfD türingiai pártkongresszusa
Forrás: Facebook

Höcke közölte, hogy feljelentést tett Maier ellen

hamis vád, rágalmazás és alkotmányos szervek megfélemlítése” miatt.

A Die Zeit emlékezet arra, hogy a türingiai Alkotmányvédelmi Hivatal korábban bizonyítottan szélsőjobboldalinak minősítette az AfD tartományi szervezetét, amelyet évek óta megfigyelnek.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: JENS SCHLUETER / AFP
 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2025. október 25. 19:41
Már megint agyhalottak szerkesztik a cikkeket. "Björn Höcke, a türingiai Alternatíva Németországnak (AfD) vezetője szerint pártja „rövidesen abszolút többséget” szerezhet a tartományban, ezzel pedig ez lenne az első olyan német országrész, ahol nyeregbe kerülhetne a német jobboldali formáció, ráadásul koalíciókényszer nélkül – írja a Die Zeit." Namármost, a mondat első fele valóban igaz, de a második felét, onnan, hogy "ezzel pedig...stb" a szerkesztő vizionálta valahonnan, merthogy az eredeti cikkben szó sincs ilyesmiről. Kurvára unom már ezt a blikk alatti színvonalat, mandi, bazmeg.
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
•••
2025. október 25. 19:32 Szerkesztve
Hülyeség. Nem Thüringiában lesz az első AfD-kormány, hanem Sachsen-Anhaltban. Thüringiában csak 2029-ben esedékes a tartományi választás, Sachsen-Anhaltban viszont jövő ősszel és már 40%-on áll az AfD. Tehát nagy valószínűséggel Magdeburgban fog felállni az első AfD-kormány, és ha az idióták koalája így folytatja a Brandmauer-politikát, akkor simán meglesz egyedül az abszolút többség.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. október 25. 18:52
11. 09 . Landtagswahl Thüringen .
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 25. 17:47
Na és milyen jogköre van egy németországi tartománynak? Annyit ér egy német tartományi parlament, mint egy magyarországi megyei közgyűlés. Jó állami állás pártkádereknek, dolgozni nem kell, pénz van, munka és hatalom nincsen.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!