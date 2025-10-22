Kérdésekkel provokál az AfD: a szocialista belügyminiszter szerint a párt az oroszoknak szerez információkat

Szerinte ezek időnként jogosak, de
felmerül, hogy nem csupán információszerzésre, hanem az adminisztráció akadályozására is szolgálnak.”
A bal-konzervatív Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) frakcióvezetője, Frank Augsten, és a neokommunista Balpárt (Die Linke) politikusa, Christian Schaft szintén úgy vélik, hogy az AfD „lánckérdésekkel” próbálja megbénítani a közigazgatást. Schaft hozzátette:
A belügyminiszter gyanúját mindenképp ki kell vizsgálni.”
Nő a feszültség a német belpolitikában
A Tagesschau szerint az ügy újabb jele annak, hogy a német politikai elit ismét biztonsági kockázatként akarja beállítani az AfD-t. A közelmúlt fejleményeit elnézve nem lenne meglepő, ha újra napirendre kerülne a jelenleg a népszerűségi listákat vezető formáció betiltása.