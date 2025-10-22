Ft
10. 22.
szerda
Türingia Alternatíva Németországnak afd Németország Björn Höcke kémkedés SPD CDU Oroszország

Kérdésekkel provokál az AfD: a szocialista belügyminiszter szerint a párt az oroszoknak szerez információkat

2025. október 22. 18:53

Azzal, hogy az országos infrastruktúra és a biztonsági rendszerek állapotát kéri számon a kormányzaton.

2025. október 22. 18:53
null

Bizarr politikai vádaskodást váltott ki az Alternatíva Németországnak (AfD) párt közéleti munkája, miután a Türingiai tartomány szocialista belügyminisztere, Georg Maier (SPD) azzal vádolta meg a pártot, hogy „a parlamenti kérdés eszközével visszaélve” szolgáltat információkat Oroszországnak.

Georg Maier, szocialista tartományi belügyminiszter, aki nagyon aggódik az AfD kérdései miatt
Georg Maier, szocialista tartományi belügyminiszter, aki nagyon aggódik az AfD kérdései miatt
Forrás: JENS SCHLUETER / POOL / AFP

A Tagesschau beszámolója szerint a politikus

a Kreml megrendelésére készült adatgyűjtésről” beszélt.

Ennyire mélyen lenne az orosz hírszerzés?

Maier a Handelsblattnak nyilatkozva elmondta: az AfD képviselői csak Türingiában 47 olyan írásbeli kérdést nyújtottak be az elmúlt 12 hónapban, amelyek

feltűnően és célzottan érdeklődtek az ország kritikus infrastruktúrája iránt”.

A beadványok

  • az utak,
  • a vízellátás,
  • az energia- és digitális hálózat, valamint
  • a rendőrségi infrastruktúra

állapotát firtatták.

A miniszter szerint különösen a rendőrségi drónelhárító rendszerek és a belbiztonsági felszerelések iránt mutatott nagy érdeklődés „kelt gyanút” a párt iránt.

Úgy tűnik, az AfD egy Kreml által összeállított megbízási listát dolgoz fel”

– fogalmazott Maier, hozzátéve, hogy az AfD

akár Putyin megbízásából is dolgozhat”.

A tartományi esetek mellett a Bundestagban is megjelentek hasonló kérdések, ezért Maier szerint „országos szintű jelenségről” van szó.

Kémkedést sejtetnek a titkosszolgálati vezetők

A Bundestag titkosszolgálatokat ellenőrző bizottságának elnöke, Marc Henrichmann (CDU) kapva kapott a lehetőségen, hogy megerősítse Maier gyanúsítgatását:

Oroszország nyilvánvaló befolyást gyakorol a parlamentre, különösen az AfD-re, hogy érzékeny információkhoz jusson”

– nyilatkozta a kereszténydemokrata politikus, aki ugyanakkor nem részletezte, hogy az Alice Weidel vezette formáción kívül szerinte még kire gyakorol „nyilvánvaló befolyást” Oroszország. A labdát természetesen a testület alelnöke, a zöldpárti Konstantin von Notz is lecsapta, aki szerint az AfD

tudatosan a világ diktátorainak szócsöveként viselkedik, és azok narratíváit viszi be a német közbeszédbe és a parlamentekbe”.

Az AfD visszavág

A gyanúba kevert párt határozottan visszautasította a kémkedési vádat. A Bundestag frakcióvezető-helyettese, Bernd Baumann,

„őrült gyanúsítgatásnak” nevezte Maier kijelentéseit.

A türingiai AfD vezetője, Björn Höcke szerint

a párt csak él a képviselők törvényes jogával, hogy kérdéseket tegyen fel a kormánynak.

Úgy véli, hogy a tartományi belügyminiszter

elfogadhatatlanul összemossa a parlamenti ellenőrzés jogát külpolitikai vádakkal”.

Höcke felszólította Mario Voigt tartományi miniszterelnököt, hogy azonnal váltsa le Maiert, és közölte, hogy jogi útra terelik az ügyet:

Megvizsgáljuk, indíthatunk-e sajtó- vagy büntetőeljárást a belügyminiszter ellen. Ha lehetőség lesz rá, személyesen fogom megtenni a feljelentést.”

Vérszagra gyűl az éji vad

A többi türingiai párt sem akar kimaradni az AfD meghurcolásából, így nem meglepő, hogy a CDU frakcióvezetője, Andreas Bühl szerint a párt „a szokottnál több kérdést nyújt be”.

Szerinte ezek időnként jogosak, de

felmerül, hogy nem csupán információszerzésre, hanem az adminisztráció akadályozására is szolgálnak.”

A bal-konzervatív Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) frakcióvezetője, Frank Augsten, és a neokommunista Balpárt (Die Linke) politikusa, Christian Schaft szintén úgy vélik, hogy az AfD „lánckérdésekkel” próbálja megbénítani a közigazgatást. Schaft hozzátette:

A belügyminiszter gyanúját mindenképp ki kell vizsgálni.”

Nő a feszültség a német belpolitikában

A Tagesschau szerint az ügy újabb jele annak, hogy a német politikai elit ismét biztonsági kockázatként akarja beállítani az AfD-t. A közelmúlt fejleményeit elnézve nem lenne meglepő, ha újra napirendre kerülne a jelenleg a népszerűségi listákat vezető formáció betiltása.

***

Fotó: Ronny HARTMANN / AFP
 

hexahelicene
2025. október 22. 20:13
Az európai vezetés rögeszméjévé váltak az oroszok, minden sötét sarokban démont látnak.
Egyszeriember
2025. október 22. 18:59
Dübörög a demokrácia és a jogállam. Ott bárki kérdezhet bármit, csak az egyes kérdéseket különböző módon "jutalmazzák".
