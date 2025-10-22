Kérdésekkel provokál az AfD: a szocialista belügyminiszter szerint a párt az oroszoknak szerez információkat

Bizarr politikai vádaskodást váltott ki az Alternatíva Németországnak (AfD) párt közéleti munkája, miután a Türingiai tartomány szocialista belügyminisztere, Georg Maier (SPD) azzal vádolta meg a pártot, hogy „a parlamenti kérdés eszközével visszaélve” szolgáltat információkat Oroszországnak.

Georg Maier, szocialista tartományi belügyminiszter, aki nagyon aggódik az AfD kérdései miatt

Forrás: JENS SCHLUETER / POOL / AFP

A Tagesschau beszámolója szerint a politikus

a Kreml megrendelésére készült adatgyűjtésről” beszélt.

Ennyire mélyen lenne az orosz hírszerzés?