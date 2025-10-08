Németország döbbenten figyel: soha nem látott mélyponton Merz támogatottsága

Friedrich Merz német kancellár támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt, miután a politikus a német lakosság jövedelmének várható csökkenéséről és egy lehetséges nyugdíjreformról nyilatkozott. Egy friss felmérés szerint a németek 71 százaléka elégedetlen a CDU elnökének politikájával, míg mindössze 26 százalékuk ítéli meg azt kedvezően – számolt be a Deutsche Welle.

Az RTL/ntv Trendbarometer kutatása szerint Merz elutasítottsága különösen magas a Baloldali Párt (Die Linke) szimpatizánsai körében (89 százalék), valamint az Alternatíva Németországért (AfD) támogatóinál (97 százalék).

A pártok támogatottsági listáját továbbra is az AfD vezeti 26 százalékkal, míg a második helyen a CDU/CSU pártszövetség áll 24 százalékkal. A Szociáldemokrata Párt (SPD) jelenleg 13 százalékon áll, a Baloldali Párt pedig 12 százalékra erősödött, ezzel utolérve a Zöldeket.

A német sajtó már korábban is beszámolt Merz csökkenő népszerűségéről. Egy korábbi felmérés szerint a megkérdezettek