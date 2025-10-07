Merz izzadhat: csúnyán bezuhant a német ipar

Váratlanul augusztusban is visszaestek a német ipari megrendelések, ami azt jelenti, hogy egymás után ez már a negyedik hónap, amikor csökkenést mutat a német ipar – derült ki a kedden nyilvánosságra hozott legfrissebb adatokból.Ez újabb pofon a német kormány számára, amely jó ideje sikertelenül próbálkozik a gyengélkedő gazdaság fellendítésével – számolt be az Euractiv.

A lap egyúttal emlékeztetett, hogy Németország már két éve gazdasági recesszióval küzd a gyártás visszaesésének, a növekvő versenynek, majd az amerikai vámoknak köszönhetően.

Merz foghatja a fejét, az előrejelzésekkel ellentétben ismét visszaestek az ipari megrendelések.

A szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis előzetes adatai szerint augusztusban 0,8 százalékkal csökkentek az új megrendelések az előző hónaphoz képest, miután júliusban 2,7 százalékos visszaesést regisztráltak. Korábban a FactSet pénzügyi adatokat szolgáltató cég által megkérdezett elemzők 1%-os növekedést jósoltak augusztusra.

„Az adatok rávilágítanak a gazdaság minden csúnya részletére” – jegyezte meg Jens-Oliver Niklasch, az LBBW bank gazdasági elemzője, majd hozzátette –