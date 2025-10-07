Ft
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság LBBW Németország ipar

Merz izzadhat: csúnyán bezuhant a német ipar

2025. október 07. 18:25

Még mindig nem látszik a fény az alagút végén, az ipari megrendelések száma továbbra is csökken.

2025. október 07. 18:25
null

Váratlanul augusztusban is visszaestek a német ipari megrendelések, ami azt jelenti, hogy egymás után ez már a negyedik hónap, amikor csökkenést mutat a német ipar – derült ki a kedden nyilvánosságra hozott legfrissebb adatokból.Ez újabb pofon a német kormány számára, amely jó ideje sikertelenül próbálkozik a gyengélkedő gazdaság fellendítésével – számolt be az Euractiv.

A lap egyúttal emlékeztetett, hogy Németország már két éve gazdasági recesszióval küzd a gyártás visszaesésének, a növekvő versenynek, majd az amerikai vámoknak köszönhetően.

ipar
Merz foghatja a fejét, az előrejelzésekkel ellentétben ismét visszaestek az ipari megrendelések.
Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

A szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis előzetes adatai szerint augusztusban 0,8 százalékkal csökkentek az új megrendelések az előző hónaphoz képest, miután júliusban 2,7 százalékos visszaesést regisztráltak. Korábban a FactSet pénzügyi adatokat szolgáltató cég által megkérdezett elemzők 1%-os növekedést jósoltak augusztusra.

„Az adatok rávilágítanak a gazdaság minden csúnya részletére” – jegyezte meg Jens-Oliver Niklasch, az LBBW bank gazdasági elemzője, majd hozzátette – 

a tavaszi enyhe emelkedés után visszatért a recesszió”.

Friedrich Merz kancellár hivatalba lépésekor infrastrukturális és védelmi kiadásokra vonatkozó gyors intézkedéseket ígért. Sokan azt remélték, hogy ezek az intézkedések fordulatot hozhatnak a küszködő Németország számára. Bár az év ígéretesen indult, a friss adatok széles körben csalódottságot váltottak ki, és sokan azzal vádolják a kormányt, hogy nem haladnak megfelelő ütemben az előre beígért tervekkel.

A külföldi ipari megrendelések jelentősen csökkentek

A statisztikai hivatal adatai szerint az augusztusi visszaesés hátterében a külföldi megrendelések csökkenése áll, főleg a gyógyszeripar és az autóipar terén. A belföldi megrendelések azonban növekedtek, amit az újrafegyverkezés miatti védelmi ipar fellendülése ösztönzött.

A vezető gazdasági intézetek múlt hónapban frissítették az előrejelzésüket, amelyek szerint 

2025-ben mindössze 0,2 százalékos növekedés várható. Egyúttal figyelmeztették a kormányt, hogy sürgősen strukturális reformokra van szükség.

Nyitókép: MATTHIAS BALK / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

egonsamu-2
2025. október 07. 19:54
Három évig rohasztotta a "közlekedési lámpa" a német gazdaságot ideológiai alapon. Klima és zöldítés olcsó energia és eladható termékek fejlesztése helyett. Merz mindenkinek hazudott, amikor megválasztása elött a migráció végét, a klimahiszti befejezését és nemzeti konzervativ politikát igért. Aztán összeállt a szocialistákkal és még nemzetellenesebb politikát folytat. Már a szükségállapot kihirdetését fontolgatja, hogy le lehessen nyúlni a polgárok privát vagyonát Ukrajna számára. És rá nem lö senki...
Szerintem
2025. október 07. 19:49
És ilyen legatyásodva akarnak az oroszoknak nekimenni?
Unknown
2025. október 07. 19:45
A németek nagy megmentője! Ja nem, a Befektetők lelkes kiszolgálója.
Zsolt75
2025. október 07. 19:15
Tök jó, hogy ami kicsit felfelé mozdította, az a fegyverkezés... Igaz, az is a gdp-t növeli, ha berúgom a buszmegálló üvegét...
