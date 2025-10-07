Merz izzadhat: csúnyán bezuhant a német ipar

Már a németek is belátták: az autóipar jövője alakul Magyarországon
„Magyarország nagyon professzionálisan hajtja végre az Orbán-kormány stratégiáját.”
Még mindig nem látszik a fény az alagút végén, az ipari megrendelések száma továbbra is csökken.
Váratlanul augusztusban is visszaestek a német ipari megrendelések, ami azt jelenti, hogy egymás után ez már a negyedik hónap, amikor csökkenést mutat a német ipar – derült ki a kedden nyilvánosságra hozott legfrissebb adatokból.Ez újabb pofon a német kormány számára, amely jó ideje sikertelenül próbálkozik a gyengélkedő gazdaság fellendítésével – számolt be az Euractiv.
A lap egyúttal emlékeztetett, hogy Németország már két éve gazdasági recesszióval küzd a gyártás visszaesésének, a növekvő versenynek, majd az amerikai vámoknak köszönhetően.
A szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis előzetes adatai szerint augusztusban 0,8 százalékkal csökkentek az új megrendelések az előző hónaphoz képest, miután júliusban 2,7 százalékos visszaesést regisztráltak. Korábban a FactSet pénzügyi adatokat szolgáltató cég által megkérdezett elemzők 1%-os növekedést jósoltak augusztusra.
„Az adatok rávilágítanak a gazdaság minden csúnya részletére” – jegyezte meg Jens-Oliver Niklasch, az LBBW bank gazdasági elemzője, majd hozzátette –
a tavaszi enyhe emelkedés után visszatért a recesszió”.
Friedrich Merz kancellár hivatalba lépésekor infrastrukturális és védelmi kiadásokra vonatkozó gyors intézkedéseket ígért. Sokan azt remélték, hogy ezek az intézkedések fordulatot hozhatnak a küszködő Németország számára. Bár az év ígéretesen indult, a friss adatok széles körben csalódottságot váltottak ki, és sokan azzal vádolják a kormányt, hogy nem haladnak megfelelő ütemben az előre beígért tervekkel.
A statisztikai hivatal adatai szerint az augusztusi visszaesés hátterében a külföldi megrendelések csökkenése áll, főleg a gyógyszeripar és az autóipar terén. A belföldi megrendelések azonban növekedtek, amit az újrafegyverkezés miatti védelmi ipar fellendülése ösztönzött.
A vezető gazdasági intézetek múlt hónapban frissítették az előrejelzésüket, amelyek szerint
2025-ben mindössze 0,2 százalékos növekedés várható. Egyúttal figyelmeztették a kormányt, hogy sürgősen strukturális reformokra van szükség.
Nyitókép: MATTHIAS BALK / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP