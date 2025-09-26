Már a németek is belátták: az autóipar jövője alakul Magyarországon

A Mercedes-Benz jelentősen bővíti kapacitását Kecskeméten, és évente akár 300 ezer új autó gyártását is tervezi ott – ugyanannyit, mint a fontos baden-württembergi rastatti telephelyen, de alacsonyabb költségekkel.

A Volkswagen tette meg az első lépést Magyarországon. Az Audi az 1990-es évek óta aktív Győrben, és több mint tizenegymilliárd eurót fektetett be ott. Eközben becslések szerint 40-50 ezer ember dolgozik csak a német gyártóknál és beszállítóknál, mint például a Bosch, a ZF, a Continental, a Thyssenkrupp és a Schaeffler.

Magyarország: alacsony költségek, képzett munkaerő – és nyitott kapuk Kína előtt

Miért koncentrálnak annyira a német gyártók Magyarországra? A válasz összetett a Frankfurter Rundschau szerint. A viszonylag alacsonyabb munkaerőköltségek, a kedvező társasági adókulcs (kilenc százalék a németországi 15 százalék helyett), az értékesítési piacok közelsége és a vállalatokkal szorosan együttműködő közigazgatás. „Magyarország nagyon professzionálisan hajtja végre az Orbán-kormány stratégiáját, amivel az autóipar innovációs központjává alakul át” – mondta Adrian Stadnicki, a Kelet-európai Gazdasági Kapcsolatok Bizottságának tagja a Die Weltnek.

A Kína és Oroszország felé való nyitottság is kulcsfontosságú: Míg más EU-országok eltávolodnak egymástól, Magyarország továbbra is szoros kapcsolatokat ápol – még egy olyan országgal is, amely évekkel ezelőtt háborút kezdett.