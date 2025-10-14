Ft
Választások Németország kizárás AfD

Kizárták az AfD jelöltjét Németországban, a választók feldühödtek

2025. október 14. 06:12

A példa nélküli, politikai indíttatású kizárás sosem látott feszültséget okozott.

2025. október 14. 06:12
null

Az Origo arról ír a Junge Freiheit alapján, hogy rekordalacsony részvétel mellett választották meg az új polgármestert a németországi Ludwigshafenben, mivel korábban a választási bizottság kizárta az AfD jelöltjét a második fordulóból.

A választók 76 százaléka bojkottálta a szavazást.

A második fordulóban mindössze 24,1 százalék járult az urnákhoz, ráadásul 5,5 százalék a leadott szavazatok közül érvénytelennek bizonyult, derült ki. A CDU jelöltje, Klaus Blettner, a szavazatok 58,5 százalékát szerezte meg, míg a szociáldemokrata Jens Peter Gotter 41,5 százalékot kapott – közölte a Rheinland-Pfalz tartományi választási bizottsága.

Így az új városvezetőre tízből alig egy ludwigshafeni szavazott.

Megírták: a botrányt az váltotta ki, hogy a választási bizottság – az AfD kivételével minden párt támogatásával – kizárta a párt jelöltjét, Joachim Pault, aki a közvélemény-kutatások szerint az első helyen állt. A kizárást a szociáldemokrata polgármester, Jutta Steinruck kezdeményezte, aki egyben a bizottság elnöke is. Az indoklás szerint a tartományi belügyminiszter, Michael Ebling által rendelt alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Paul „alkotmányhűségét”, 

a politikus azonban életre szóló közalkalmazotti státusszal rendelkező tanár, valamint tartományi parlamenti képviselő – tehát politikai indíttatásról beszélhetünk.

Elemzők szerint a tömeges távolmaradás a választók tudatos tiltakozása volt a kizárás ellen. A német politikai életben korábban nem fordult elő, hogy egy jelöltet a második forduló előtt ilyen módon kizárjanak a versenyből – ez a lépés komoly vitákat váltott ki a demokratikus alapelvek tiszteletben tartásáról, írják.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

 

 

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bunko-jobbos
2025. október 14. 09:18
Ez komoly demokrácia, az egyik ellenfél kizárhatja a másikat a választásról bármilyen indokkal. :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) A németek EUrópa legidiótább népe. Elindítottak 2 világháborút (minket sikeresen belerángatva), közben meg becsempészték Oroszországba Lenint. :-)))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
angie1
2025. október 14. 09:16
A sok hülye! Szépen otthon maradtak és végignézték a fotelből, hogyan döntenek a fejük felett! Ezek menthetetlenek!
Válasz erre
0
0
pontius
2025. október 14. 09:15
Na, ha egyszer a jobboldal kerül hatalomra, akkor jogállamiság ellenes lesz, ha valaki az országba illegálisan beszökött embereket bújtat, ha valaki kettős mércét alkalmaz, ha valaki megbüntet egy terrorszervezetet, ha egy elítélt rab azt hazudja magáról, hogy nő, hogy így női börtönbe kerülhessen élvezkedni, ha valaki lefizeti a bírákat, ügyészeket, ha valaki szándékosan titkolja a bűnözési statisztikákat, és ha más nézetű jelöltet kizárnak a választásokból. Hú, ez rettenetes lesz... a libsiknek.
Válasz erre
0
0
makaó
2025. október 14. 09:13
Úgy kell a hülye németeknek! Lassan kalifátussá alakul az országuk, majd hozzászegényednek a bevándorlókhoz, mert annyi eszük sincs, hogy felismerjék, ők a reggeli az iszlám asztalán.
Válasz erre
2
0
