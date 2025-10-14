Kizárták az AfD jelöltjét Németországban, a választók feldühödtek

Az Origo arról ír a Junge Freiheit alapján, hogy rekordalacsony részvétel mellett választották meg az új polgármestert a németországi Ludwigshafenben, mivel korábban a választási bizottság kizárta az AfD jelöltjét a második fordulóból.

A választók 76 százaléka bojkottálta a szavazást.

A második fordulóban mindössze 24,1 százalék járult az urnákhoz, ráadásul 5,5 százalék a leadott szavazatok közül érvénytelennek bizonyult, derült ki. A CDU jelöltje, Klaus Blettner, a szavazatok 58,5 százalékát szerezte meg, míg a szociáldemokrata Jens Peter Gotter 41,5 százalékot kapott – közölte a Rheinland-Pfalz tartományi választási bizottsága.

Így az új városvezetőre tízből alig egy ludwigshafeni szavazott.

Megírták: a botrányt az váltotta ki, hogy a választási bizottság – az AfD kivételével minden párt támogatásával – kizárta a párt jelöltjét, Joachim Pault, aki a közvélemény-kutatások szerint az első helyen állt. A kizárást a szociáldemokrata polgármester, Jutta Steinruck kezdeményezte, aki egyben a bizottság elnöke is. Az indoklás szerint a tartományi belügyminiszter, Michael Ebling által rendelt alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Paul „alkotmányhűségét”,