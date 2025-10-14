Kizárták az AfD jelöltjét Németországban, a választók feldühödtek

Hiába szárnyal az AfD, szinte teljesen kizárták a hatalomból a Bundestagban
Annak ellenére, hogy az AfD lett a második legerősebb párt Németországban, még egy bizottsági elnöki széket sem engedtek át neki.
A példa nélküli, politikai indíttatású kizárás sosem látott feszültséget okozott.
Az Origo arról ír a Junge Freiheit alapján, hogy rekordalacsony részvétel mellett választották meg az új polgármestert a németországi Ludwigshafenben, mivel korábban a választási bizottság kizárta az AfD jelöltjét a második fordulóból.
A választók 76 százaléka bojkottálta a szavazást.
A második fordulóban mindössze 24,1 százalék járult az urnákhoz, ráadásul 5,5 százalék a leadott szavazatok közül érvénytelennek bizonyult, derült ki. A CDU jelöltje, Klaus Blettner, a szavazatok 58,5 százalékát szerezte meg, míg a szociáldemokrata Jens Peter Gotter 41,5 százalékot kapott – közölte a Rheinland-Pfalz tartományi választási bizottsága.
Így az új városvezetőre tízből alig egy ludwigshafeni szavazott.
Megírták: a botrányt az váltotta ki, hogy a választási bizottság – az AfD kivételével minden párt támogatásával – kizárta a párt jelöltjét, Joachim Pault, aki a közvélemény-kutatások szerint az első helyen állt. A kizárást a szociáldemokrata polgármester, Jutta Steinruck kezdeményezte, aki egyben a bizottság elnöke is. Az indoklás szerint a tartományi belügyminiszter, Michael Ebling által rendelt alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Paul „alkotmányhűségét”,
a politikus azonban életre szóló közalkalmazotti státusszal rendelkező tanár, valamint tartományi parlamenti képviselő – tehát politikai indíttatásról beszélhetünk.
Elemzők szerint a tömeges távolmaradás a választók tudatos tiltakozása volt a kizárás ellen. A német politikai életben korábban nem fordult elő, hogy egy jelöltet a második forduló előtt ilyen módon kizárjanak a versenyből – ez a lépés komoly vitákat váltott ki a demokratikus alapelvek tiszteletben tartásáról, írják.
Ezt is ajánljuk a témában
Annak ellenére, hogy az AfD lett a második legerősebb párt Németországban, még egy bizottsági elnöki széket sem engedtek át neki.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan