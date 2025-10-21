„A budapesti békecsúcs erőteljes jelzés az európai közösségnek” – Alice Weidel a Mandinernek

Alice Weidel az AfD vezetője Budapesten járt, ahol exlúzív nyilatkozatot adott a Mandinernek. A politikus elmondta: nem jó, hogy Magyarországot az uniós országok igyekeznek kiszorítani.

„Az Európai Unió tagállamainak Magyarország kizárására irányuló törekvése véleményem szerint nagyon rossz ötlet, mert ez egy nagyon erős jelzés”

– mondta Weidel.

A német közvéleménykutatásokban az elmúlt években folyamatosan erősödő AfD vezetője beszélt a budapesti békecsúcsról is, amely szerinte üzenet az EU-nak.