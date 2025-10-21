„A budapesti békecsúcs erőteljes jelzés az európai közösségnek” – Alice Weidel a Mandinernek

„Budapest a legjobb város a világon!” – Alice Weidel szerint nem is lehetne jobb helyen a Trump-Putyin-békecsúcs
Az Alternatíva Németország társelnöke budapesti előadása során kijelentette, biztos abban, hogy pártja rövidesen kormányozni fog.
Az AfD elnöke Budapesten járt, ahol a Mandiner riporterének elmondta: az európai vezetők gyengék.
Alice Weidel az AfD vezetője Budapesten járt, ahol exlúzív nyilatkozatot adott a Mandinernek. A politikus elmondta: nem jó, hogy Magyarországot az uniós országok igyekeznek kiszorítani.
„Az Európai Unió tagállamainak Magyarország kizárására irányuló törekvése véleményem szerint nagyon rossz ötlet, mert ez egy nagyon erős jelzés”
– mondta Weidel.
A német közvéleménykutatásokban az elmúlt években folyamatosan erősödő AfD vezetője beszélt a budapesti békecsúcsról is, amely szerinte üzenet az EU-nak.
„A Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti békecsúcs, amely Budapesten zajlik majd, szintén erőteljes üzenet az európai közösség számára és remélem, tényleg nagyon remélem, hogy az európai vezetők, akik jelenleg meglehetősen gyengék visszatérnek a józan észhez. Ez nagyban segítene a helyzeten”
– jelenetette ki Alice Weidel.
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP
