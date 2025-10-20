Ft
Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Németország társelnök migráció AfD Alice Weidel Orbán Viktor

„Budapest a legjobb város a világon!” – Alice Weidel szerint nem is lehetne jobb helyen a Trump-Putyin-békecsúcs

2025. október 20. 20:24

Az Alternatíva Németország társelnöke budapesti előadása során kijelentette, biztos abban, hogy pártja rövidesen kormányozni fog.

2025. október 20. 20:24
Erős kijelentésekkel és igen érdekes meglátásokkal tartott hétfő este előadást Budapesten, a Várkert Bazárban Alice Weidel, az Alternatíva Németország (AfD) társelnöke – derült ki Móna Márk helyszíni tudósításából.

A német politikus kijelentette:

a baloldalnak nincs joga hatalmon lenni”.

A társelnök hangsúlyozta, hogy a migráció következménye Németországban az antiszemitizmus, a keresztényellenesség és a homofóbia. „A tömeges migráció a bűncselekmények számát folyamatosan növeli, és ez Angela Merkel tette volt. Ezen kell sürgősen változtatni”.

Változás ígér az AfD Németországban

Alice Weidel azt is kiemelte, hogy minden hónapban tízezer ipari munkahely vész el Németországban. A polgároknak hiányzik a pénz, és elszegényednek. A pártelnök meggyőződése, hogy erre csak az AfD adhat választ, ezért készek átvenni a kormányrudat. „Változás lesz Németországban” – emelte ki beszédében Alice Weidel. 

Az AfD-s politikus budapesti előadásában többször méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt, és élesen bírálta az Európai Uniót. Azt is kijelentette: 

Budapest a legjobb város a világon!”,

és nem is lehetne jobb helyet találni az orosz-ukrán háború lezárását megcélzó békecsúcs megtartására, mely során Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök ül majd tárgyalóasztalhoz.

Újabb erős szövetségest kaphat a Tanácsban Orbán Viktor

A társelnök teljesen biztos abban, hogy hamarosan kormányzó párt lesz az AfD Németországban. „Ha ez megtörténik, akkor még egy vezetővel bővül Orbán Viktor szövetségeseinek tábora az Európai Tanácsban” – írta tudósításában a Mandiner riportere.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

