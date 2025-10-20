„Budapest a legjobb város a világon!” – Alice Weidel szerint nem is lehetne jobb helyen a Trump-Putyin-békecsúcs

Szijjártó nagy veszélyre figyelmeztetett: „Mindent el fognak követni, hogy ne legyen békecsúcs!”
Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette, nem Budapestet tartja a békecsúcs legmegfelelőbb helyszínének.
Az Alternatíva Németország társelnöke budapesti előadása során kijelentette, biztos abban, hogy pártja rövidesen kormányozni fog.
Erős kijelentésekkel és igen érdekes meglátásokkal tartott hétfő este előadást Budapesten, a Várkert Bazárban Alice Weidel, az Alternatíva Németország (AfD) társelnöke – derült ki Móna Márk helyszíni tudósításából.
A német politikus kijelentette:
a baloldalnak nincs joga hatalmon lenni”.
A társelnök hangsúlyozta, hogy a migráció következménye Németországban az antiszemitizmus, a keresztényellenesség és a homofóbia. „A tömeges migráció a bűncselekmények számát folyamatosan növeli, és ez Angela Merkel tette volt. Ezen kell sürgősen változtatni”.
Alice Weidel azt is kiemelte, hogy minden hónapban tízezer ipari munkahely vész el Németországban. A polgároknak hiányzik a pénz, és elszegényednek. A pártelnök meggyőződése, hogy erre csak az AfD adhat választ, ezért készek átvenni a kormányrudat. „Változás lesz Németországban” – emelte ki beszédében Alice Weidel.
Az AfD-s politikus budapesti előadásában többször méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt, és élesen bírálta az Európai Uniót. Azt is kijelentette:
Budapest a legjobb város a világon!”,
és nem is lehetne jobb helyet találni az orosz-ukrán háború lezárását megcélzó békecsúcs megtartására, mely során Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök ül majd tárgyalóasztalhoz.
A társelnök teljesen biztos abban, hogy hamarosan kormányzó párt lesz az AfD Németországban. „Ha ez megtörténik, akkor még egy vezetővel bővül Orbán Viktor szövetségeseinek tábora az Európai Tanácsban” – írta tudósításában a Mandiner riportere.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
