„Budapest a legjobb város a világon!” – Alice Weidel szerint nem is lehetne jobb helyen a Trump-Putyin-békecsúcs

Alice Weidel azt is kiemelte, hogy minden hónapban tízezer ipari munkahely vész el Németországban. A polgároknak hiányzik a pénz, és elszegényednek. A pártelnök meggyőződése, hogy erre csak az AfD adhat választ, ezért készek átvenni a kormányrudat. „Változás lesz Németországban” – emelte ki beszédében Alice Weidel.

Az AfD-s politikus budapesti előadásában többször méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt, és élesen bírálta az Európai Uniót. Azt is kijelentette:

Budapest a legjobb város a világon!”,

és nem is lehetne jobb helyet találni az orosz-ukrán háború lezárását megcélzó békecsúcs megtartására, mely során Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök ül majd tárgyalóasztalhoz.

