Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs külügyminiszter Budapest Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter

Szijjártó nagy veszélyre figyelmeztetett: „Mindent el fognak követni, hogy ne legyen békecsúcs!”

2025. október 20. 19:46

Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette, nem Budapestet tartja a békecsúcs legmegfelelőbb helyszínének.

2025. október 20. 19:46
null

Máris jól látszik, hogy sokan sok mindent, sőt szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke – írta az ukrán elnök nyilatkozatára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az X-en.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette, hogy kész elmenni a tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóra, ha meghívják, ugyanakkor hozzátette, hogy 

nem Budapestet tartja erre a legmegfelelőbb helyszínnek.

Ezt is ajánljuk a témában

„Megmondtuk: sokan sok mindent, sőt, szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen Békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

(MTI)

Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI

***

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. október 20. 21:18
A mocsoknak mi köze hozzá?Ursula kitartottja.
Válasz erre
1
0
Lakat1983
2025. október 20. 21:14
Ezek a rohadék bolsilibsi globalista patkányok bármi gonoszságra képesek. De mindig Istené az utolsó szó. MINDIG.
Válasz erre
5
0
Csigorin
2025. október 20. 21:10
Tekintet nelkul arra, hogy Magyarorszag mint az unio tagja egyoldalu szankciokat hozott az egyik fel ellen, ami miatt nem tekintheto semlegesnek, az oroszok megis elfogadtak, Orban tekintelye miatt. Kinek nem tetszik? Hat persze hogy a koboldnak.
Válasz erre
3
0
ribizli-2
2025. október 20. 21:03
Zelenszkijt a Fehér Házból is kizavarták, ennek a drogos háborús bűnös törpének kuss van.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!