Szijjártó nagy veszélyre figyelmeztetett: „Mindent el fognak követni, hogy ne legyen békecsúcs!”

Kapuban a béke, de Zelenszkijék újabb fegyverek megszerzésén ügyködnek
„A Tomahawkok és más új eszközök is ezek közé tartoznak, amelyek valóban rászoríthatják Oroszországot a háború befejezésére” – jelentette ki az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette, nem Budapestet tartja a békecsúcs legmegfelelőbb helyszínének.
Máris jól látszik, hogy sokan sok mindent, sőt szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke – írta az ukrán elnök nyilatkozatára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az X-en.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette, hogy kész elmenni a tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóra, ha meghívják, ugyanakkor hozzátette, hogy
nem Budapestet tartja erre a legmegfelelőbb helyszínnek.
„Megmondtuk: sokan sok mindent, sőt, szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen Békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
(MTI)
Nyitókép: Bruzák Noémi / MTI
