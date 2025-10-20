Kapuban a béke, de Zelenszkijék újabb fegyverek megszerzésén ügyködnek

Ukrajna 25 Patriot légvédelmi rendszer megvásárlásáról készül szerződést kötni – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök hétfőn az ukrán sajtóban közzétett nyilatkozatában.

Az ukrán államfő a vasárnap újságíróknak adott nyilatkozatban elmondta, hogy a rendszereket több éven át, évente szállítják majd, és Ukrajna arra fog törekedni, hogy néhány európai ország Kijevnek elsőbbséget biztosítson a rendszerek beszerzésében. Kijev ugyanis a Patriot rendszereket tartja a leghatékonyabbnak az orosz ballisztikus rakéták megállítására, amelyek többszörös hangsebességgel repülnek.

„Minden kulcsfontosságú NATO-tag európai országnak megvannak a saját Patriot rendszerei, és vannak olyanok is, amelyek az Egyesült Államok tulajdonában vannak. Ez azt mutatja, hogy ha mindenki együttműködik és megvan a jó szándék, akkor éppen ezekkel az amerikai rendszerekkel, amelyek ezekben az európai országokban találhatók, a Fehér Ház segíthetne nekünk, hogy mi kaphassuk meg őket”– fejtette ki. Rámutatott ugyanakkor, hogy ezekhez a légvédelmi rendszerekhez megfelelő pénzügyi forrásokra is szükség van. Az elnök elsődleges finanszírozási forrásként a befagyasztott orosz vagyon felhasználását nevezte meg, de hangsúlyozta, hogy más pénzügyi lehetőségeken is dolgozni kell.

Ez egy más léptékű háború

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna a szövetségeseivel együtt közelebb került az Oroszországgal folytatott háború lehetséges befejezéséhez, elsősorban Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseinek köszönhetően. „Nem akarom lekicsinyelni vagy eltúlozni egyik vagy másik ország helyzetét sem, de nem lehet összehasonlítani azt, ami a Közel-Keleten van, azzal, ami itt történik. Ez teljesen más léptékű háború” – hangsúlyozta. Rámutatott, hogy az ukrajnai háború különbözik az alkalmazott haditechnikai eszközökben és a hadműveletek méretében.