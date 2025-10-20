Ft
10. 20.
hétfő
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország bányászat bánya

Ukrajna úton az apokalipszis felé: csaknem kétszáz bányász rekedt a föld alatt egy orosz támadás után

2025. október 20. 06:57

Ukrajnában bármi megtörténhet – az állam egyre kevésbé képes kontrollálni a területét.

2025. október 20. 06:57
null

A The Kyiv Independent ukrán energetikai vállalatra, a DTEK-re hivatkozva arról számolt be, hogy 192 bányász rekedt a föld alatt, miután

Oroszország nagyszabású támadást indított a Dnyipropetrovszki területen található szénbánya ellen.

A helyszínen azonnal megkezdték a bányászok kimenekítését, és a vállalat később bejelentette, hogy mind a 192 dolgozót biztonságban a felszínre hozták. Ugyanakkor jól látszik, hogy Ukrajnában bármi megtörténhet – az állam egyre kevésbé képes kontrollálni a területét.

A DTEK Ukrajna legnagyobb magán-energetikai cége, amelyet az elmúlt időszakban több orosz csapás is ért. Ezek termelésleállásokhoz és lakossági fűtéskimaradásokhoz vezettek.

Az orosz támadások elsősorban az energiainfrastruktúrát célozzák; a tél közeledtével százezrek maradhatnak áram nélkül

– írja a lap.

undefined

Robert C. Castel

A lényeg a lényeg: Trump közölte Zelenszkijjel, hogy Ukrajna elveszítette a háborút

Ennyit a vágyvezérelt narratíváról.

Nyitókép: Hans Lucas via AFP

 

