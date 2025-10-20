A lényeg a lényeg: Trump közölte Zelenszkijjel, hogy Ukrajna elveszítette a háborút
Ennyit a vágyvezérelt narratíváról.
Ukrajnában bármi megtörténhet – az állam egyre kevésbé képes kontrollálni a területét.
A The Kyiv Independent ukrán energetikai vállalatra, a DTEK-re hivatkozva arról számolt be, hogy 192 bányász rekedt a föld alatt, miután
Oroszország nagyszabású támadást indított a Dnyipropetrovszki területen található szénbánya ellen.
A helyszínen azonnal megkezdték a bányászok kimenekítését, és a vállalat később bejelentette, hogy mind a 192 dolgozót biztonságban a felszínre hozták. Ugyanakkor jól látszik, hogy Ukrajnában bármi megtörténhet – az állam egyre kevésbé képes kontrollálni a területét.
A DTEK Ukrajna legnagyobb magán-energetikai cége, amelyet az elmúlt időszakban több orosz csapás is ért. Ezek termelésleállásokhoz és lakossági fűtéskimaradásokhoz vezettek.
Az orosz támadások elsősorban az energiainfrastruktúrát célozzák; a tél közeledtével százezrek maradhatnak áram nélkül
– írja a lap.
