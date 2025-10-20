„A Financial Times értesülései alapján Zselenszkij néhány nappal ezelőtti látogatása a Fehér Házban nem eredménytelen volt, hanem katasztrófális. Az ordítozásról, káromkodásról, térképhajigálásról valószínűleg részletesen beszámol majd a média.

A lényeg, a lényeg:

1. Trump világossá tette, hogy elege van az orosz-ukrán háborúból.

2. Trump elnök közölte Zselenszkij elnökkel, hogy Ukrajna elveszítette a háborút és a háború folytatása Ukrajna megsemmisüléséhez vezet.

Trump önmagának ellentmondó nyilatkozataiból arra lehet következtetni, hogy az elnök célja a háború lezárását és nem a háború megnyerése, bármit jelentsen is ez. Ennyit azzal a vágyvezérelt narratívával kapcsolatban, hogy Trump Ukrajna-politikája a Biden Ukrajna-politika folytatása. Egyáltalán nem az.”