Kiabálás, káromkodás, feszültség: kiszivárgott, mi történt valójában Trump és Zelenszkij találkozóján
Trump egy adott ponton félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet.
Ennyit a vágyvezérelt narratíváról.
„A Financial Times értesülései alapján Zselenszkij néhány nappal ezelőtti látogatása a Fehér Házban nem eredménytelen volt, hanem katasztrófális. Az ordítozásról, káromkodásról, térképhajigálásról valószínűleg részletesen beszámol majd a média.
A lényeg, a lényeg:
1. Trump világossá tette, hogy elege van az orosz-ukrán háborúból.
2. Trump elnök közölte Zselenszkij elnökkel, hogy Ukrajna elveszítette a háborút és a háború folytatása Ukrajna megsemmisüléséhez vezet.
Trump önmagának ellentmondó nyilatkozataiból arra lehet következtetni, hogy az elnök célja a háború lezárását és nem a háború megnyerése, bármit jelentsen is ez. Ennyit azzal a vágyvezérelt narratívával kapcsolatban, hogy Trump Ukrajna-politikája a Biden Ukrajna-politika folytatása. Egyáltalán nem az.”
Trump egy adott ponton félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet.
