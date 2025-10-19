Ft
JD Vance Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Tomahawk

Kiabálás, káromkodás, feszültség: kiszivárgott, mi történt valójában Trump és Zelenszkij találkozóján

2025. október 19. 20:32

Trump egy adott ponton félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet.

2025. október 19. 20:32
null

A pénteki, feszült hangulatú találkozón a Fehér Házban Donald Trump többször is felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére, és figyelmeztette, Vlagyimir Putyin azt mondta, „megsemmisíti” Ukrajnát, ha nem fogadja el az ajánlatát – írta meg a Financial Times. A lap amerikai és európai belső forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a két elnök pénteki találkozója hasonló hangulatú volt, mint Zelenszkij első látogatása a Fehér Házban, amikor Donald Trump és JD Vance kritizálták az ukrán államfőt, amiért nem elég hálás Amerikának.

Bár Zelenszkij eredetileg azért ment, hogy meggyőzze Trumpot, küldjön nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat, az amerikai elnök végül nemcsak elutasította ezt a kérését, de arról próbálta meggyőzni, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a béke érdekében.

A Financial Times szerint a találkozó többször is „kiabálós vitává” fajult, Trump pedig „folyamatosan káromkodott”. A találkozó egy adott pontján az amerikai elnök dühösen félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet, amiből állítása szerint már elege van.

Ez a piros vonal, fogalmam sincs, hol van. Soha nem jártam ott” 

– mondta Trump.

A lap által megkérdezett európai tisztviselő szerint Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy Ukrajna elveszíti a háborút, és figyelmeztette: „Ha [Putyin] akarja, tönkretesz téged.”

***

Orange79
2025. október 19. 21:44
Azt nem értem, hogy mit bohóckodnak ezzel a színészből elnökké tett kis buzival. Mintha valami világhatalmi tényező lenne Ukrajna meg a fasisztoid rezsimje. Már régen le kellett volna zárni ezt az értelmetlen szart, a korrupt, drogos gnómot kivégezni és leállítani az ukránokat.
Válasz erre
5
0
ügyvéd
2025. október 19. 21:42
Elég is már a bohóckodásból! Az oroszoknak jár a biztonsági zóna, valamint a hoholok nem lehetnek SOHA a NATO tagjai. Ennyike. Lehet aláírni.
Válasz erre
6
0
Boruss Demeter
2025. október 19. 21:26
Érdekes módon arról nem sok minden szivárog, hogy mi hangzott el a Trump-Putyin beszélgetésen. Trumpnak egrészt tele lehet a töke az ukrajnai purparléval és nem nagyon akarja ingét gatyáját rááldozni, másrészt Putyin mondhatott ezt-azt a Tomahawk-okkal kapcsolatban.
Válasz erre
14
0
NokiNokedli
2025. október 19. 21:23
Úgy vélem, mind Trump és Zelenszkij csak második vonalasok. Fölöttük valakik állnak, és a két személyre vonatkozólag más-más elvárásokkal. Putyin hátradől és röhög a két csicskán, közben teszi a dolgát. Fölötte csak Isten áll.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!