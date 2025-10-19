Kiabálás, káromkodás, feszültség: kiszivárgott, mi történt valójában Trump és Zelenszkij találkozóján

Bár Zelenszkij eredetileg azért ment, hogy meggyőzze Trumpot, küldjön nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat, az amerikai elnök végül nemcsak elutasította ezt a kérését, de arról próbálta meggyőzni, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a béke érdekében.

A Financial Times szerint a találkozó többször is „kiabálós vitává” fajult, Trump pedig „folyamatosan káromkodott”. A találkozó egy adott pontján az amerikai elnök dühösen félredobta az ukrán frontvonalakat ábrázoló térképet, amiből állítása szerint már elege van.