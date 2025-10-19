Ft
10. 19.
vasárnap
Budapesti békecsúcs Ukrajna Oroszország Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Tomahawk

Zelenszkij nem kapott Tomahawk-rakétákat, ki is dobták a Fehér Házból – minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni kell

2025. október 19. 08:35

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a harcoknak. Előtte Trump még Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt Washingtonban.

2025. október 19. 08:35
null

Miután biztossá vált, hogy Budapesten rendezik meg a békecsúcsot, Trump megbeszéléseket folytatott Volodimir Zelenszkijjel Washingtonban. A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozóhoz vezető legfontosabb fejleményekről. Kövesse közvetítésünket!

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

10:14
Már Elon Musk is a budapesti békecsúcsról beszél

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere is kommentálta a budapesti békecsúcs hírét. A milliárdos szerint „bíztató”, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin találkozik egymással.

Mint ismert, a következő hetekben Budapesten találkozhat egymással a két vezető. Trump a bejelentést követően elmondta, hogy azért esett a magyar fővárosra a választásuk, mert mind ő, mind az orosz elnök „kedveli” Orbán Viktort, Magyarország pedig biztonságos ország.

08:45
„Kidobták” Zelenszkijt a Fehér Házból – úgy megalázták az amerikaiak, ahogy még szinte soha senkit korábban

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Volodimir Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása teljes kudarcba fulladt. Nemcsak hogy Ukrajna nem kapta meg a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat az Egyesült Államoktól, de az amerikaiak a látogatás során végig azt éreztették vele, hogy már jelentéktelen szereplő.

Egy államfőhöz meglehetősen méltatlan látogatás utolsó mozzanata az volt, amikor Zelenszkij sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel folytatott – eredménytelen – tárgyalásáról. Ezt azonban már csak a Fehér Ház kerítésén kívül, a város egyik parkjában tehette meg.

csakis_a_tisza
2025. október 19. 10:29
Ebből látszik, mennyire egy alja ember ez a Trump. Putyin nagy haver, de Zelenszkíj, aki egy demokratikusan megválasztott vezető egy demokrácia mellett elkötelezett országban, azt megalázzák. Ráadásul ez a Budapesti csúcs is nevetséges. A dagadék diktátor fogadja a másik két diktátort, hogy jót röhögjenek. Inkább a pedofilok ellen kellene fellépni, meg az államcsődöt elkerülni.
hernadvolgyi-2
2025. október 19. 09:36
Vajon a jégcsákányt legyártották már?
mr-woof-2
2025. október 19. 09:24
"Magyarország GDP-je az idei év első felében 0,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, miközben az Európai Unió egészében 1,6 százalékos növekedés volt tapasztalható" "A visegrádi országok közül Lengyelországban 3,4, Csehországban 2,5, Szlovákiában 0,8 százalékos növekedés volt"
borsos-2
2025. október 19. 09:13 Szerkesztve
Arról már letehet, hogy egy meleg napfényes amerikai üdülőparadicsomban élvezze a hazaárulása gyümölcsét. Talán a spanyoloknál megengednek neki az egyik villájában elidőzni, de ott meg hamar rátalálnak az oroszok és akkor annyi amennyi. Az anyós egyiptomi ingatlanja nem biztonságos, mert oda be vannak csatornázva az oroszok, talán a kölkök, meg a luximaca élhet ott kicsit. Azoknak meg a honi nácik lesznek a végzetük, mert aki a vérét, a haverjai, családja vérét adta a hitegetésért cserébe, az nagyon dühös lesz látva a szanaszét lopott országot, meg a milliárdos vezetőket.
