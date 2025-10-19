Zelenszkij nem kapott Tomahawk-rakétákat, ki is dobták a Fehér Házból – minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni kell

Elon Musk, a világ leggazdagabb embere is kommentálta a budapesti békecsúcs hírét. A milliárdos szerint „bíztató”, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin találkozik egymással.

Mint ismert, a következő hetekben Budapesten találkozhat egymással a két vezető. Trump a bejelentést követően elmondta, hogy azért esett a magyar fővárosra a választásuk, mert mind ő, mind az orosz elnök „kedveli” Orbán Viktort, Magyarország pedig biztonságos ország.