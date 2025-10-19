Zelenszkij nem kapott Tomahawk-rakétákat, ki is dobták a Fehér Házból – minden, amit a budapesti békecsúcsról tudni kell

Már Elon Musk is a budapesti békecsúcsról beszél
A világ leggazdagabb embere szerint „bíztató”, hogy Trump és Putyin találkozik egymással.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a harcoknak. Előtte Trump még Volodimir Zelenszkijjel tárgyalt Washingtonban.
Miután biztossá vált, hogy Budapesten rendezik meg a békecsúcsot, Trump megbeszéléseket folytatott Volodimir Zelenszkijjel Washingtonban. A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozóhoz vezető legfontosabb fejleményekről. Kövesse közvetítésünket!
Elon Musk, a világ leggazdagabb embere is kommentálta a budapesti békecsúcs hírét. A milliárdos szerint „bíztató”, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin találkozik egymással.
Mint ismert, a következő hetekben Budapesten találkozhat egymással a két vezető. Trump a bejelentést követően elmondta, hogy azért esett a magyar fővárosra a választásuk, mert mind ő, mind az orosz elnök „kedveli” Orbán Viktort, Magyarország pedig biztonságos ország.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy Volodimir Zelenszkij legutóbbi washingtoni látogatása teljes kudarcba fulladt. Nemcsak hogy Ukrajna nem kapta meg a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat az Egyesült Államoktól, de az amerikaiak a látogatás során végig azt éreztették vele, hogy már jelentéktelen szereplő.
Egy államfőhöz meglehetősen méltatlan látogatás utolsó mozzanata az volt, amikor Zelenszkij sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel folytatott – eredménytelen – tárgyalásáról. Ezt azonban már csak a Fehér Ház kerítésén kívül, a város egyik parkjában tehette meg.
Katasztrofálisra sikerült az ukrán elnök washingtoni látogatása.