Magyar Péter ettől sikítófrászt fog kapni: a neves német lap szerint Orbán Viktor már biztosan nyert!

„Magyarország a béke szigete. Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír minden békét szerető ember számára. Készen állunk!”
És azt is, hogy a magyar miniszterelnök leszögezte, ha ma alaposan megvizsgáljuk az európai állam- és kormányfők működését, hamar világossá válik,
hogy Budapest az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozó megrendezhető.
Ezzel a lap szerint Orbán Viktor „magát a háborúpárti Európai Unió egyetlen békeszerető államfőjeként mutatja be, sőt a béketeremtés egyetlen letéteményeseként”, míg ellenfelét, Magyar Pétert „Európa híveként állítja be”.
Az újságíró szerint ez azért is jó taktika, mert Orbán hasonló retorika mentén egyszer már megbuktatott egy ellenjelöltet, aki ráadásul ugyanúgy a Fideszből jött és felsorakozott mögé a teljes ellenzék: Márki-Zay Pétert. Amikor ugyanis 2022 februárjában kezdetét vette az orosz invázió, „Orbán Viktor azzal vádolta meg Márki-Zayt,