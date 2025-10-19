Magyar Péter ettől sikítófrászt fog kapni: a neves német lap szerint Orbán Viktor már biztosan nyert!

Nem tudni, mit hoz a Magyarországra tervezett Trump–Putyin-találkozó, de az biztos, hogy Orbán Viktor győztesként jön majd ki belőle – jelenti ki a Die Zeit brüsszeli tudósítója. Ulrich Ladurner úgy véli, a magyar miniszterelnöknek kell is ez a siker, ami egy folyamatos kampány része: mindenáron behúzni a jövő évi választásokat. Hiszen „Magyarországot addig neki kell irányítania, amíg csak erre képes”.

Ezért – fogalmaz Ladurner – „folyamatosan gyűjti a muníciót, amit valódi és képzeletbeli ellenfeleire lövöldözhet”. Donald Trump a legjobb alapanyagot szállította azzal, hogy világossá tette,