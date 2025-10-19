Ft
Trump-Putyin-találkozó Putyin Donald Trump Die Zeit Orbán Viktor

Magyar Péter ettől sikítófrászt fog kapni: a neves német lap szerint Orbán Viktor már biztosan nyert!

2025. október 19. 16:47

Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett magyarországi találkozójának már most van egy győztese: a házigazda Orbán Viktor – írja a Die Zeit.

2025. október 19. 16:47
null

Nem tudni, mit hoz a Magyarországra tervezett Trump–Putyin-találkozó, de az biztos, hogy Orbán Viktor győztesként jön majd ki belőle – jelenti ki a Die Zeit brüsszeli tudósítója. Ulrich Ladurner úgy véli, a magyar miniszterelnöknek kell is ez a siker, ami egy folyamatos kampány része: mindenáron behúzni a jövő évi választásokat. Hiszen „Magyarországot addig neki kell irányítania, amíg csak erre képes”.

Ezért – fogalmaz Ladurner – „folyamatosan gyűjti a muníciót, amit valódi és képzeletbeli ellenfeleire lövöldözhet”. Donald Trump a legjobb alapanyagot szállította azzal, hogy világossá tette, 

ő és Putyin Budapesten találkoznak megvitatni az ukrajnai ügyeket. 

Az írás felidézi Orbán Viktor X-en publikált reakcióját a hírre:

Magyarország a béke szigete. Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír minden békét szerető ember számára. Készen állunk!

És azt is, hogy a magyar miniszterelnök leszögezte, ha ma alaposan megvizsgáljuk az európai állam- és kormányfők működését, hamar világossá válik, 

hogy Budapest az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozó megrendezhető.

Ezzel a lap szerint Orbán Viktor „magát a háborúpárti Európai Unió egyetlen békeszerető államfőjeként mutatja be, sőt a béketeremtés egyetlen letéteményeseként”, míg ellenfelét, Magyar Pétert „Európa híveként állítja be”.

Az újságíró szerint ez azért is jó taktika, mert Orbán hasonló retorika mentén egyszer már megbuktatott egy ellenjelöltet, aki ráadásul ugyanúgy a Fideszből jött és felsorakozott mögé a teljes ellenzék: Márki-Zay Pétert. Amikor ugyanis 2022 februárjában kezdetét vette az orosz invázió, „Orbán Viktor azzal vádolta meg Márki-Zayt, 

hogy az a háborút választja, így szerencsétlenséget hoz Magyarországra”.

***

(Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

