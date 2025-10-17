Ft
Orbán Balázs Budapesti békecsúcs reakció Donald Trump Orbán Viktor

Exkluzív! Budapesten találkozik Trump és Putyin – REAKCIÓ Orbán Balázzsal

2025. október 17. 19:59

Akár néhány héten belül sor kerülhet az orosz–ukrán háború lezárását célzó csúcstalálkozóra – Donald Trump bejelentette, hogy a történelmi jelentőségű esemény helyszíne Budapest lesz.

2025. október 17. 19:59
null

A házigazda Orbán Viktor, aki korábban is kulcsszerepet játszott a békepárti diplomácia előmozdításában.

A Mandiner REAKCIÓ című műsorában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója árulta el, miként született meg a döntés, hogyan kapcsolódott be Magyarország a háttértárgyalásokba, és mit jelent mindez a nemzetközi politika színpadán.

 

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

