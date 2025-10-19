Ft
10. 19.
vasárnap
Fehér Ház Putyin Zelenszkij Donald Trump találkozó

Zelenszkij: Kész vagyok részt venni a budapesti békecsúcson

2025. október 19. 20:26

Az ukrán elnök azt is kérte Trumptól, hogy bánjon keményebben Putyinnal.

2025. október 19. 20:26
null

Volodimir Zelenszkij azt kérte Donald Trumptól, bánjon keményebben Putyinnal, valamint jelezte, szívesen csatlakozna a Budapesten rendezendő Trump–Putyin-csúcstalálkozóhoz. Az amerikai látogatásától remélt fegyvereket ugyanakkor nem kapta meg az ukrán elnök. 

Zelenszkij az NBC News Meet the Press című műsorának adott interjúban beszélt róla, hogy Trumpnak az eddiginél nagyobb nyomást kellene helyeznie Putyinra. Nagyobbat, mint legutóbb a Hamászra a gázai tűzszünet létrejötte érdekében, mert – ahogyan az ukrán elnök leszögezte – 

„Putyin erősebb, mint a Hamász, az orosz hadsereg a világ második legnagyobb hadereje és a háború is nagyobb mértékű”. 

Zelenszkij abban reménykedett, hogy ehhez az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnába, ám a pénteki fehér házi találkozón Trump erre nem adott egyenes választ. Zelenszkij az NBC-nek nyilatkozva mégis derűlátónak igyekezett mutatkozni, és úgy fogalmazott:

Jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, még ha ma még igent sem.

Putyin közben felhívta rá a figyelmet, ha az USA mégis Tomahawk rakétákat szállítana Kijevnek, az „minőségi szintlépést” jelentene a háborús helyzet eszkalációjában. 
 

Nyitókép: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

OneiroNauta
2025. október 19. 21:54
"Zelenszkij: Kész vagyok részt venni a budapesti békecsúcson" A kutya sem hívott...
kiazazsoltibacsi
2025. október 19. 21:52
Orange79kiazazsoltibacsi 2025. október 19. 21:49 Nem vagyok geopolitikai szakértő de azért nem nehéz belátni, hogy a "pusztán területrabló cél" egy baromság. Miért nem a balti államokat rohanta le? Ott a NATO.
Udi____
2025. október 19. 21:51
"Kész vagyok részt venni a budapesti békecsúcson" Maradj szépen otthon.
google-2
2025. október 19. 21:48
Más országok nadrágosai mellől kiabál a zongorista. Mit gondol, ki lesz az, aki Ukrajnáért a tűzbe ugrik/ugratja a fiait?
