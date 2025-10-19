Zelenszkij: Kész vagyok részt venni a budapesti békecsúcson

Zelenszkij hatalmas gyomorütést kapott: Európa legerősebb emberétől érkezett a megsemmisítő kritika
A politikus ennek ellenére további támogatásáról biztosította az ukrán elnököt.
Az ukrán elnök azt is kérte Trumptól, hogy bánjon keményebben Putyinnal.
Volodimir Zelenszkij azt kérte Donald Trumptól, bánjon keményebben Putyinnal, valamint jelezte, szívesen csatlakozna a Budapesten rendezendő Trump–Putyin-csúcstalálkozóhoz. Az amerikai látogatásától remélt fegyvereket ugyanakkor nem kapta meg az ukrán elnök.
Zelenszkij az NBC News Meet the Press című műsorának adott interjúban beszélt róla, hogy Trumpnak az eddiginél nagyobb nyomást kellene helyeznie Putyinra. Nagyobbat, mint legutóbb a Hamászra a gázai tűzszünet létrejötte érdekében, mert – ahogyan az ukrán elnök leszögezte –
„Putyin erősebb, mint a Hamász, az orosz hadsereg a világ második legnagyobb hadereje és a háború is nagyobb mértékű”.
Zelenszkij abban reménykedett, hogy ehhez az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnába, ám a pénteki fehér házi találkozón Trump erre nem adott egyenes választ. Zelenszkij az NBC-nek nyilatkozva mégis derűlátónak igyekezett mutatkozni, és úgy fogalmazott:
„Jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, még ha ma még igent sem.”
Putyin közben felhívta rá a figyelmet, ha az USA mégis Tomahawk rakétákat szállítana Kijevnek, az „minőségi szintlépést” jelentene a háborús helyzet eszkalációjában.
Ezt is ajánljuk a témában
A politikus ennek ellenére további támogatásáról biztosította az ukrán elnököt.
Nyitókép: Nyitókép: Andrew Caballero-Reynolds/AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán ad szavazóinak egy világpolitikai szenzációt, a Tisza-vezér sem akar lemaradni: megajándékozza övéit napi hat Telex-cikk kiröhögésével. Francesca Rivafinoli írása.