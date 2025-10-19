Zelenszkij: Kész vagyok részt venni a budapesti békecsúcson

Volodimir Zelenszkij azt kérte Donald Trumptól, bánjon keményebben Putyinnal, valamint jelezte, szívesen csatlakozna a Budapesten rendezendő Trump–Putyin-csúcstalálkozóhoz. Az amerikai látogatásától remélt fegyvereket ugyanakkor nem kapta meg az ukrán elnök.

Zelenszkij az NBC News Meet the Press című műsorának adott interjúban beszélt róla, hogy Trumpnak az eddiginél nagyobb nyomást kellene helyeznie Putyinra. Nagyobbat, mint legutóbb a Hamászra a gázai tűzszünet létrejötte érdekében, mert – ahogyan az ukrán elnök leszögezte –

„Putyin erősebb, mint a Hamász, az orosz hadsereg a világ második legnagyobb hadereje és a háború is nagyobb mértékű”.

Zelenszkij abban reménykedett, hogy ehhez az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnába, ám a pénteki fehér házi találkozón Trump erre nem adott egyenes választ. Zelenszkij az NBC-nek nyilatkozva mégis derűlátónak igyekezett mutatkozni, és úgy fogalmazott:

„Jó, hogy Trump elnök nem mondott nemet, még ha ma még igent sem.”