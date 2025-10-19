Zelenszkij hatalmas gyomorütést kapott: Európa legerősebb emberétől érkezett a megsemmisítő kritika

Nem olyan eredménnyel zárult Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozója, ahogy a kijevi vezető ezt remélte – jelentette az n-tv műsorán ki Friedrich Merz német kancellár.

A Portfolio cikke szerint Merz nem magyarázta meg konkrétan mire gondolt, viszont nagy valószínűséggel arra, hogy az amerikai és az ukrán elnök találkozóján

nem született megállapodás arról, hogy az USA odaadná az áhított Tomahawk-rakétákat Ukrajnának.

A német kancellár ugyanakkor azt is elmondta, hogy a Trump-Zelenszkij találkozó után beszélt az ukrán vezetővel és biztosította a kijevi politikust Európa támogatásáról. Úgy látja, a konfliktusnak csak úgy lehet véget vetni, hogy Ukrajna katonailag erős marad.