10. 19.
vasárnap
Zelenszkij orosz-ukrán háború Friedrich Merz Donald Trump Tomahawk

Zelenszkij hatalmas gyomorütést kapott: Európa legerősebb emberétől érkezett a megsemmisítő kritika

2025. október 19. 15:09

A politikus ennek ellenére további támogatásáról biztosította az ukrán elnököt.

2025. október 19. 15:09
null

Nem olyan eredménnyel zárult Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozója, ahogy a kijevi vezető ezt remélte – jelentette az n-tv műsorán ki Friedrich Merz német kancellár. 

A Portfolio cikke szerint Merz nem magyarázta meg konkrétan mire gondolt, viszont nagy valószínűséggel arra, hogy az amerikai és az ukrán elnök találkozóján 

nem született megállapodás arról, hogy az USA odaadná az áhított Tomahawk-rakétákat Ukrajnának.

A német kancellár ugyanakkor azt is elmondta, hogy a Trump-Zelenszkij találkozó után beszélt az ukrán vezetővel és biztosította a kijevi politikust Európa támogatásáról. Úgy látja, a konfliktusnak csak úgy lehet véget vetni, hogy Ukrajna katonailag erős marad.

Később Merz X-oldalán azt írta: Ukrajnának most a legjobban egy béketervre van szüksége.

***

balbako_
2025. október 19. 18:39
Hát Mertz otthon is nagyon szarul áll csakúgy mint cimborája Zelenszki
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. október 19. 18:20
Időnként szánalmas a mandiner teljesítménye, szerzőgárdája.......
Válasz erre
0
2
akitiosz
2025. október 19. 18:19
"Merz nem magyarázta meg konkrétan mire gondolt" Így "dolgoznak" a politikusok. Sokat beszélnek, beszélnek és beszélnek tovább, de alig mondanak valamit; konkrét információ tartalma a beszédeiknek minimális, nehogy számonkérhető legyen rajtuk. Olyant mondani, hogy 24 óra alatt békét teremtek nagy cumi és bukta. Politikusul helyesen ezt úgy kell mondani, hogy Törekedni fogok arra, hogy minél előbb béke legyen. Ebbe lehetetlen belebukni. A politikusnak aggódnia célszerű és törekednie, és nem konkrét, számonkérhető vállalásokat tennie. Már ha sikeres akar lenni. Trumpnak persze már olyan mindegy, ő semmiképpen nem lesz elnök többet, neki már nem kell megnyernie csak a következő választást. Macron is ebben a helyzetben van.
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. október 19. 18:19
Alkalmatlan ember,alkalmatlan időben, alkalmatlan helyen.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!