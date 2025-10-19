Fény derült a kulisszatitokra: ez kellett ahhoz, hogy Trump Budapestre hozza a békecsúcsot (VIDEÓ)

Három és fél éve halljuk ugyanazt a narratívát: Ukrajnában nem lehet béke, a háborút folytatni kell. Ez azonban nem igaz – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok Klubjának második edzőtáborában, Zánkán.

Menczer elmondta, hogy a béke nem elérhetetlen álom, hanem politikai döntés kérdése, amelyet politikusok hoznak meg. „A béke lehetséges” – mondta. Ehhez azonban kitartás kell, folyamatosan tárgyalni kell és nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat minden irányba, valamint ki kell bírni a háborúpártiak aljas, hazug támadásait, éppen úgy, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök tette.

Akkor egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump, és közli, hogy a világ legfontosabb béketárgyalását Budapestre hozza”

– fogalmazott Menczer. A politikus szerint Magyarország a budapesti békecsúcs megrendezésével történelmet fog csinálni.