Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Menczer Tamás Budapesti békecsúcs Donald Trump harcosok klubja Orbán Viktor

Fény derült a kulisszatitokra: ez kellett ahhoz, hogy Trump Budapestre hozza a békecsúcsot (VIDEÓ)

2025. október 19. 11:55

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyarország történelmet fog írni.

2025. október 19. 11:55
null

Három és fél éve halljuk ugyanazt a narratívát: Ukrajnában nem lehet béke, a háborút folytatni kell. Ez azonban nem igaz – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok Klubjának második edzőtáborában, Zánkán. 

Menczer elmondta, hogy a béke nem elérhetetlen álom, hanem politikai döntés kérdése, amelyet politikusok hoznak meg. „A béke lehetséges” – mondta. Ehhez azonban kitartás kell, folyamatosan tárgyalni kell és nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat minden irányba, valamint ki kell bírni a háborúpártiak aljas, hazug támadásait, éppen úgy, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök tette.

Akkor egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump, és közli, hogy a világ legfontosabb béketárgyalását Budapestre hozza”

– fogalmazott Menczer. A politikus szerint Magyarország a budapesti békecsúcs megrendezésével történelmet fog csinálni.

A Harcosok Klubja ismét meghirdette edzőtáborát, melynek ezúttal Zánka ad otthont. A közösségi médiában megjelent fotók és videók alapján most is hatalmas az érdeklődés, sok patrióta gyűlt össze, hogy olyan közéleti szereplőktől hallgasson meg előadásokat, mint Lázár János miniszter vagy Orbán Viktor miniszterelnök.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. október 19. 14:12
Találkozási De hiú reményeket táplálni felesleges. Oroszország meleg tengeri kijáratot akar és Odessza még odébb van.
Válasz erre
1
0
states-2
2025. október 19. 13:48
Egyfelől a háborús uszító komcsi csürhe itthon és Brüsszelben agyvérzést kapott. Már ez megért minden pénzt. Az már csak hab a tortán, hogy az ukrán és a magyar pszichopatát pedig megütötte a laposguta. De ami a legfontosabb, hogy a magyar miniszterelnök helyet kapott a történelmünk legnagyobbjai mellett a magyar Pantheonban. Lehet tippelni, hogy pályafutása végén hányszoros miniszterelnök lesz, a hétszeres, nyolcszoros a szerényebb becslések közé tartozik.
Válasz erre
7
0
pandalala
•••
2025. október 19. 13:42 Szerkesztve
OK, Mandiner, de mi az a "kulisszatitok", amire fény derült?? .... :-D Titok? Majd az alagút végin derül? .... :-))))
Válasz erre
3
1
polárüveg
2025. október 19. 13:37
Több oka is volt, hogy Budapestet kívánta helyszínnek az ukrajnai proxyháború tárgyalására Trump elnök úr. Egyetértek azzal, hogy az is létező ok, hogy Trump üzent Magyarország pozícióját illetően. Ugyanis Brüsszel pénzzel bünteti a tagország Magyarországot, pénzzel zsarolja a tagország Magyarországot. Ukrajna már a követeléseit energiazsarolással és a kárpátaljai magyar etnikummal zsarolja, és Ukrajna már katonailag fenyegette meg Magyarországot, még ha az informálisan történt, de nem először. Erre a katonai fenyegetésre Brüsszel és a NATO aljas módon soha, egyetlenegyszer nem reagált semmit = a hallgatásuk eszement egyetértés az ukrán rezsimmel. Nekik is üzent a budapesti helyszínnel Trump és csapata.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!