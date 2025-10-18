Ft
10. 19.
vasárnap
patrióta rendezvény felkészülés Zánka Harcosok Klubja színpad Orbán Viktor miniszterelnök választás

Harcosoknak való vidék – Orbán Viktor már javában „bemelegítést” tart a Harcosok Klubjának edzőtáborában (FOTÓK)

2025. október 18. 21:33

Arra a kérdésre, hogy miért van szüség erre a rendezvényre, a miniszterelnök azt felelte, „meccs lesz, meccs előtt edzőtábor”.

2025. október 18. 21:33


A Harcosok Klubja ismét meghirdette edzőtáborát, melynek ezúttal Zánka ad otthont. A közösségi médiában megjelent fotók és videóják alapján most is hatalmas az érdeklődés, sok patrióta gyűlt össze, hogy olyan közéleti szereplőktől hallgasson meg előadásokat, mint Lázár János miniszter vagy Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő a késő délutáni órákban érkezett meg a helyszínre, és arra a kérdésre, hogy miért van szükség erre az edzőtáborra, azt felelte, hogy 

lesz meccs is, meccs előtt edzőtábor”.

Ezzel nagy valószínűséggel a közelgő választásra és az arra való felkészülésre utalt.

A videóhoz még annyit fűzött Orbán Viktor kísérőszövegként, hogy „harcosoknak való vidék”.

A miniszterelnök érkezését követően nem a színpadhoz nemt, hanem helyet foglalt a tömegben, egy oszlopnál. Azonban sokáig nem maradt észrevétlen, miután kiderült, hogy már jelen van, az edzőtáborozók keresni kezdték, és 

állva, tapssal üdvözölték. 

Az esti órákban pedig, mint várható volt, sokan a közelébe akartak férkőzni egy kézfogás vagy pár jó szó erejéig. Természetesen a nagy találkozásokról képek is készültek, melyeket alább tekinthetők meg:

A fotók tanúsága szerint Orbán Viktor Zánkán is követi a híreket. Az egyik felvételen az látható, hogy egy olyan riportot néz, amelyben arról számoltak be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem kapott rakétákat.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Ízisz
2025. október 18. 22:34
Z. Úgy tűnik van egy kis tömeg!!!, sok fiatal és középosztály... Végül is harcosok!!! 💯❗👏
uszoda
2025. október 18. 21:48 Szerkesztve
AQ kép aláírása.: Csá more! Te vagy az a felcsúti Don Cojot-e? SzancsóJankó veled rohamozza a bp.-i szélmalmokat? Gyere be, bennt vár a pedofilok Dúl szine ja va (a cigóknak)
