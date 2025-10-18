Harcosoknak való vidék – Orbán Viktor már javában „bemelegítést” tart a Harcosok Klubjának edzőtáborában (FOTÓK)

A Harcosok Klubja ismét meghirdette edzőtáborát, melynek ezúttal Zánka ad otthont. A közösségi médiában megjelent fotók és videóják alapján most is hatalmas az érdeklődés, sok patrióta gyűlt össze, hogy olyan közéleti szereplőktől hallgasson meg előadásokat, mint Lázár János miniszter vagy Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő a késő délutáni órákban érkezett meg a helyszínre, és arra a kérdésre, hogy miért van szükség erre az edzőtáborra, azt felelte, hogy

lesz meccs is, meccs előtt edzőtábor”.

Ezzel nagy valószínűséggel a közelgő választásra és az arra való felkészülésre utalt.

A videóhoz még annyit fűzött Orbán Viktor kísérőszövegként, hogy „harcosoknak való vidék”.