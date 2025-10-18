Harcosoknak való vidék – Orbán Viktor már javában „bemelegítést” tart a Harcosok Klubjának edzőtáborában (FOTÓK)

2026-ban győzni fogunk! Magyarország győzni fog!
A Fidesz a garancia, és mi garantáljuk azt, hogy Magyarország biztonságos ország marad.
Arra a kérdésre, hogy miért van szüség erre a rendezvényre, a miniszterelnök azt felelte, „meccs lesz, meccs előtt edzőtábor”.
A Harcosok Klubja ismét meghirdette edzőtáborát, melynek ezúttal Zánka ad otthont. A közösségi médiában megjelent fotók és videóják alapján most is hatalmas az érdeklődés, sok patrióta gyűlt össze, hogy olyan közéleti szereplőktől hallgasson meg előadásokat, mint Lázár János miniszter vagy Orbán Viktor miniszterelnök.
A kormányfő a késő délutáni órákban érkezett meg a helyszínre, és arra a kérdésre, hogy miért van szükség erre az edzőtáborra, azt felelte, hogy
lesz meccs is, meccs előtt edzőtábor”.
Ezzel nagy valószínűséggel a közelgő választásra és az arra való felkészülésre utalt.
A videóhoz még annyit fűzött Orbán Viktor kísérőszövegként, hogy „harcosoknak való vidék”.
A miniszterelnök érkezését követően nem a színpadhoz nemt, hanem helyet foglalt a tömegben, egy oszlopnál. Azonban sokáig nem maradt észrevétlen, miután kiderült, hogy már jelen van, az edzőtáborozók keresni kezdték, és
állva, tapssal üdvözölték.
Az esti órákban pedig, mint várható volt, sokan a közelébe akartak férkőzni egy kézfogás vagy pár jó szó erejéig. Természetesen a nagy találkozásokról képek is készültek, melyeket alább tekinthetők meg:
A fotók tanúsága szerint Orbán Viktor Zánkán is követi a híreket. Az egyik felvételen az látható, hogy egy olyan riportot néz, amelyben arról számoltak be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem kapott rakétákat.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala