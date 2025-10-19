Ha már a budapesti békecsúcsra nem, íme néhány esemény, amire biztosan beengedik Magyar Pétert!

Brit lap: csapás Magyar Péteréknek a budapesti békecsúcs
A Telegraph szerint Donald Trump újra a középpontba emelte Magyarországot.
Nagyon úgy tűnik, az év egyik legfontosabb eseményének ad otthont Budapest várhatóan október végén, vagy november elején. Miközben Orbán Viktor miniszterelnök épp asztalhoz ülteti a világ két leghatalmasabb vezetőjét, addig Magyar Péter kénytelen más szórakozás után nézni, amibe ő feltehetően belepukkad. Ajánlunk hát neki most néhány eseményt.
Október 16-án derült ki, hogy Budapesten találkozik majd Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását. Az újabb tárgyalás is mérföldkő, de az, hogy mindezt Magyarországon, Budapesten rendezik, igazi történelmi jelentőségű esemény, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerült összehoznia. Az esemény valamikor várhatóan október végén, vagy november elején lesz.
Már a bejelentéskor egyértelmű volt, hogy Magyar Péter majd megpukkad, hogy ezúttal nem róla szóltak a hírek, annyira bénán próbálta magára vonni a figyelmet, hogy még sajátjai is kiröhögték. Ez feltehetően még inkább sértette a Tisza Párt elnökének egóját, hátha még ráeszmél, hogy bizony erre a kiemelt fontosságú eseményre ő biztosan nem kap majd meghívót.
De így sem kell búsulnia, a Mandiner összegyűjtött számára néhány eseményt, amire biztosan meg tudja magát hívatni!
Például 31-e este több településen is lesz Halloween-parti, biztosan beengedik az egyikre a Tisza elnökét, például az 5. pomázi halloweenre, vagy a Budapesti, esetleg Győri Állatkert „tökös” eseményére. Érden Tökjó fesztivál keltheti fel a figyelmét, Ócsán pedig egy Rémesen jó buli, de sorolhatnánk még.
Előtte napközben biztosan tököt is faraghat valamelyik helyszínen.
Ha kicsit bevállalósabb és igazán tökös, esetleg a Tiszának minden szavazatra szüksége van, akkor a ceglédfürdői naturista estet is megcélozhatja aznap este. Másnap pedig Monorierdőn részt vehet a Halloween-futás nevű eseményen. Esetleg másodikán beülhet az Annie Hall vetítésére a Bem Moziba, amelyet a nemrég elhunyt Diane Keaton emlékére tűznek vászonra.