Ha már a budapesti békecsúcsra nem, íme néhány esemény, amire biztosan beengedik Magyar Pétert!

Már a bejelentéskor egyértelmű volt, hogy Magyar Péter majd megpukkad, hogy ezúttal nem róla szóltak a hírek, annyira bénán próbálta magára vonni a figyelmet, hogy még sajátjai is kiröhögték. Ez feltehetően még inkább sértette a Tisza Párt elnökének egóját, hátha még ráeszmél, hogy bizony erre a kiemelt fontosságú eseményre ő biztosan nem kap majd meghívót.