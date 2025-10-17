„Gyorsabban állsz át, mint a románok” – már a tiszás hívek is őrjöngenek Magyar Péter képtelen kijelentése után

Megint megcsinálta: Magyar Péteren röhög a fél ország, komoly szerepet tulajdonít magának a Trump-Putyin csúcs létrejöttében
Igyekszik úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában.
A kommentszekciót elárasztották a felháborodott megjegyzések, amelyek szánalmasnak tartják a liberális politikus megállapítását.
Mint arról beszámoltunk, már hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogy Magyar Péter előre menekül. Ha nem tudja megakadályozni hogy Budapest, Magyarország és így Orbán Viktor is történelmet írjon, akkor megpróbál a dolgok élére állni, és úgy tesz, mintha az egészet ő kezdeményezte volna – írtuk még augusztusban. Így történt ez a csütörtökön bejelentett Trump–Putyin budapesti békecsúcs kapcsán is.
Ezt is ajánljuk a témában
Igyekszik úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában.
Nos, az idő igazolta a fentieket, Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást!
Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”
– írta most a liberális politikus, igyekezve úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában. Ezzel pedig csak egyetlen célt sikerült elérnie: megint kiröhögtette magát.
Már a hívei is nyíltan nevetnek rajta, a bejegyzés alatti kommentszekciót elárasztották a felháborodott megjegyzések:
„Te gyorsabban állsz át, mint a románok”
„Intézd el azt is, hogy a magyarok kijussanak a futball vb-re!”
Basszus, ez már tényleg kóros! Holnap mit találsz ki? Orbán nyomába nem érsz fel!”
„Annyira a saját hatása alatt van, hogy a végén tényleg elhiszi”
„Ne tegye már ennyire nevetségessé magát! Szánalmas a vergődése.”
„Báttya, sok baromságot összehordasz, de ez mindet übereli!”
Azt hittem, az MKKP-nál senki sem fog viccesebb bejegyzéseket írni, de most összejött!”
„Ingyen szórakoztatást nyújtasz, kis betyár!”
„Köszönjük Trump és Putyin úrnak, hogy figyelik Magyar úr munkásságát!”
Fotó: YouTube / képernyőfelvétel