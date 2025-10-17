Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békecsúcs Budapesti békecsúcs Magyar Péter közröhej

„Gyorsabban állsz át, mint a románok” – már a tiszás hívek is őrjöngenek Magyar Péter képtelen kijelentése után

2025. október 17. 07:03

A kommentszekciót elárasztották a felháborodott megjegyzések, amelyek szánalmasnak tartják a liberális politikus megállapítását.

2025. október 17. 07:03
null

Mint arról beszámoltunk, már hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogy Magyar Péter előre menekül. Ha nem tudja megakadályozni hogy Budapest, Magyarország és így Orbán Viktor is történelmet írjon, akkor megpróbál a dolgok élére állni, és úgy tesz, mintha az egészet ő kezdeményezte volna – írtuk még augusztusban. Így történt ez a csütörtökön bejelentett Trump–Putyin budapesti békecsúcs kapcsán is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nos, az idő igazolta a fentieket, Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást!

Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”

– írta most a liberális politikus, igyekezve úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában. Ezzel pedig csak egyetlen célt sikerült elérnie: megint kiröhögtette magát.

Már a hívei is nyíltan nevetnek rajta, a bejegyzés alatti kommentszekciót elárasztották a felháborodott megjegyzések:

„Te gyorsabban állsz át, mint a románok”

„Intézd el azt is, hogy a magyarok kijussanak a futball vb-re!”

Basszus, ez már tényleg kóros! Holnap mit találsz ki? Orbán nyomába nem érsz fel!”

„Annyira a saját hatása alatt van, hogy a végén tényleg elhiszi”

„Ne tegye már ennyire nevetségessé magát! Szánalmas a vergődése.”

„Báttya, sok baromságot összehordasz, de ez mindet übereli!”

Azt hittem, az MKKP-nál senki sem fog viccesebb bejegyzéseket írni, de most összejött!”

„Ingyen szórakoztatást nyújtasz, kis betyár!”

„Köszönjük Trump és Putyin úrnak, hogy figyelik Magyar úr munkásságát!”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: YouTube / képernyőfelvétel

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Moslékzabáló
2025. október 17. 07:59
Javaslom, holnap keljen fel a Nap!
Válasz erre
2
0
petronius50
2025. október 17. 07:49
"Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon” Egy széttaposott földigilisztának is több gerince van, mint ennek a nárcisztikus kreténnek.
Válasz erre
10
0
gyzoltan-2
2025. október 17. 07:42
Végül is szép karriert futott be Magyar Péter az ellenséges zsidó médiánk jóvoltából! Mindig tudják érvényesíteni a "Minél rosszabb, annál jobb!" alapelvüket! Ez elv maradéktalan képviseletére Magyar Péter a telitalálat, felkészületlensége, felelőtlensége, gátlástalan alkalmatlansága, teszi őt alkalmassá, hogy az ellenséges zsidó média elvárását kielégítse! Ez az 1981-ben született, mama kedvence nyikhaj, kinek fogalma sincs a rendszerváltásnak hazudott időszak, megelőző, és követő évtizedek gazdasági vesszőfutásáról, a magyarság közvagyonának a felprédálásáról, a magyarság kifosztásáról, most az ellenséges média hátszelével érkezve a Messiás szerepében tetszeleg, kellegeti magát..! Ígérvénye a gazdasági zűrzavar, az általános káosz! -teljes komolysággal állítom, hogy ennél a józan Gyurcsány is jobb, sőt, minden körülmények közt is jobb! Tartozom is egy megkövetéssel Gyurcsány felé, hogy rá nézve, ilyen méltatlan összehasonlításnak tettem ki..!
Válasz erre
6
0
Búvár Kund
2025. október 17. 07:41
"Gyorsabban állsz át, mint a románok" 😁😁😁 Ez a nap kommentje nálam !!!! 😂😂😂
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!