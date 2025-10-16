Megint megcsinálta: Magyar Péteren röhög a fél ország, komoly szerepet tulajdonít magának a Trump-Putyin csúcs létrejöttében

Azt is hozzá kell tenni, hogy mindeközben napok óta Orbán Viktort gúnyolja, miután a magyar kormányfő azon kevés európai meghívottak között volt, aki részt vehetett az egyiptomi békecsúcson.
„Tulajdonképpen Orbán Viktornak köszönhető a közel-keleti béke, nem is Donald Trumpot választották meg az Egyesült Államok elnökének, hanem Orbán Viktort” – Vásárosnaményban szó szerint így gúnyolódott szerdán Magyar. Nem öregedtek jól a fenti mondatok, de az ország egyre markánsabb része már régóta nem tudja komolyan venni az ellenzék Messiását.
Kocsis Máté sem hagyta ki a ziccert, a Fidesz frakcióvezetője azonnal reagált Magyar Péter legújabb bejegyzésére.
Te teljesen megbolondultál. Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök?”
– tette fel a költői kérdést Kocsis, majd hozzátette: