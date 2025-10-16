Ft
10. 16.
csütörtök
Magyar Péter Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Megint megcsinálta: Magyar Péteren röhög a fél ország, komoly szerepet tulajdonít magának a Trump-Putyin csúcs létrejöttében

2025. október 16. 21:41

Igyekszik úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában.

2025. október 16. 21:41
null

Hónapokkal ezelőtt megjósoltuk, hogy Magyar Péter előre menekül. Ha nem tudja megakadályozni hogy Budapest, Magyarország és így Orbán Viktor is történelmet írjon, akkor megpróbál a dolgok élére állni és úgy tesz, mintha az egészet ő kezdeményezte volna – írtuk még augusztusban. Így történt ez a frissen bejelentett budapesti Trump–Putyin találkozó kapcsán is.

Nos, az idő igazolta a fentieket, Magyar Péter a nagy bejelentés után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást!

Hónapokkal ezelőtt mi javasoltuk, hogy ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”

– írta most a liberális politikus, igyekezve úgy eladni a történteket, mintha bármilyen szerepe lett volna az események alakulásában. Ezzel pedig csak egyetlen célt sikerült elérnie: megint kiröhögtette magát.

Azt is hozzá kell tenni, hogy mindeközben napok óta Orbán Viktort gúnyolja, miután a magyar kormányfő azon kevés európai meghívottak között volt, aki részt vehetett az egyiptomi békecsúcson.

„Tulajdonképpen Orbán Viktornak köszönhető a közel-keleti béke, nem is Donald Trumpot választották meg az Egyesült Államok elnökének, hanem Orbán Viktort” – Vásárosnaményban szó szerint így gúnyolódott szerdán Magyar. Nem öregedtek jól a fenti mondatok, de az ország egyre markánsabb része már régóta nem tudja komolyan venni az ellenzék Messiását.

Kocsis Máté sem hagyta ki a ziccert, a Fidesz frakcióvezetője azonnal reagált Magyar Péter legújabb bejegyzésére.

Te teljesen megbolondultál. Tényleg ott tartasz, hogy miattad jön Budapestre az amerikai és az orosz elnök?”

– tette fel a költői kérdést Kocsis, majd hozzátette:

„Édes Istenem, téged már az sem érdekel, hogy az ország értelmes lakói visítva röhögnek rajtad. Szerinted ilyen egy komolyan vehető ember?”

Fotó: Magyar Nemzet/Hatlaczki Balázs

