háború helyszínek tárgyalás Magyar Péter Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor miniszterelnök Budapest Memorandum

Magyar Péter most épp úgy tesz, mintha az ő ötlete lenne, hogy Budapesten találkozzon egymással Putyin és Zelenszkij

2025. augusztus 19. 11:02

Napok óta kering a sajtóban, hogy Budapest lehet a történelmi helyszín, a Tisza elnöke pedig most épp azon van, hogy mindenki az ő ötletének tudja be, noha még az események közelében sem volt.

2025. augusztus 19. 11:02
null

Ha valamit nem tudsz megakadályozni, állj az élére – ezt a politikai stratégiát követi Magyar Péter, aki miután az elmúlt hetekben többször is felvetődött, hogy Orbán Viktor geopolitikájának következtében Magyarország nagyon fontos világpolitikai találkozók színhelye lehet, kedd reggel azzal az amerikai adminisztrációtól hétfőn kiszivárgott javaslattal állt elő, hogy Budapesten találkozzon egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij ukrán elnök.

Magyar nyilvánvalóan attól tart, hogy ha egy ilyen budapesti találkozó megvalósulna, az a magyar miniszterelnök geopolitikai súlyát, elmúlt években folytatott külpolitikájának sikerességét igazolná, ezért most megpróbálja elejét venni annak, hogy a Fidesz békepárti külpolitikája újabb igazolást nyerjen, és inkább az élére áll a folyamatnak, és maga javasolja a napok óta a világsajtóban terjedő értesülést. 

Magyar nem kockáztat ezzel a poszttal nagyot, hiszen, ha összejön a találkozó, akkor majd azt kommunikálhatja a saját táborának, hogy az ő javaslata volt a magyar szerepvállalás, ha pedig végül mégsem Budapesten lesz a nagyhatalmak találkozója, akkor majd Orbán Viktort okolja ennek elmaradásáért, holott egy tízmilliós közép-európai országtól már az is nagy geopolitikai siker, hogy egyáltalán felmerül a neve mint lehetséges helyszín.

Nyilvánvalóan nem Magyar Péter javaslata a budapesti békecsúcs

Magyar Péter tehát most egy, a világsajtóban napok óta terjedő értesülésre próbál „ráülni”, azzal a megfontolt céllal, hogy amennyiben az orosz és az ukrán elnök valóban a magyar fővárosban találkozna, akkor azzal tudna kampányolni, hogy hallgattak rá a világ vezetői, és megfogadták a javaslatát.

Azonban ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ez koránt sem újkeletű javaslat, hiszen napok óta kering a sajtóban, hogy Budapest lehet az a történelmi helyszín, ahol a háború sorsa eldőlhet. Sőt, már az alaszkai találkozó előtt is felmerült Budapest mint helyszín, ahol Trump és Putyin megvitathatja a háborút érintő kérdéseket. Ráadásul Trump saját elmondása szerint, mielőtt találkozott Putyin orosz elnökkel, felhívta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt tanácsokért. Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján Orbán Viktort idézte, és nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt.

A hétfői ukrán-amerikai-európai egyeztetést követően pedig egy magasrangú amerikai tisztviselőre hivatkozva írta meg a nemzetközi sajtó, hogy a Trump és Zelenszkij részvételével zajló találkozó megrendezésére Magyarországon kerülhet sor. 

Ez az információ egyenesen a Fehér Házból érkezett,

 ahol Donald Trump rendkívüli csúcstalálkozót tartott Zelenszkijvel és annak több európai szövetségesével, az értesülésről pedig a Reuters számolt be még hétfőn, Magyar pedig ezt követően kedd reggel rukkolt elő az ötlettel.

Trump és Zelenszkij is kifejezték reményüket, hogy a hétfői találkozó végül háromoldalú tárgyalásokhoz vezethet Vlagyimir Putyin orosz elnök bevonásával. Azonban ezt egy Putyin és Zelenszkij közötti tárgyalás előzné meg.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

