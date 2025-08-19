Magyar Péter most épp úgy tesz, mintha az ő ötlete lenne, hogy Budapesten találkozzon egymással Putyin és Zelenszkij

Ha valamit nem tudsz megakadályozni, állj az élére – ezt a politikai stratégiát követi Magyar Péter, aki miután az elmúlt hetekben többször is felvetődött, hogy Orbán Viktor geopolitikájának következtében Magyarország nagyon fontos világpolitikai találkozók színhelye lehet, kedd reggel azzal az amerikai adminisztrációtól hétfőn kiszivárgott javaslattal állt elő, hogy Budapesten találkozzon egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij ukrán elnök.

Magyar nyilvánvalóan attól tart, hogy ha egy ilyen budapesti találkozó megvalósulna, az a magyar miniszterelnök geopolitikai súlyát, elmúlt években folytatott külpolitikájának sikerességét igazolná, ezért most megpróbálja elejét venni annak, hogy a Fidesz békepárti külpolitikája újabb igazolást nyerjen, és inkább az élére áll a folyamatnak, és maga javasolja a napok óta a világsajtóban terjedő értesülést.

Magyar nem kockáztat ezzel a poszttal nagyot, hiszen, ha összejön a találkozó, akkor majd azt kommunikálhatja a saját táborának, hogy az ő javaslata volt a magyar szerepvállalás, ha pedig végül mégsem Budapesten lesz a nagyhatalmak találkozója, akkor majd Orbán Viktort okolja ennek elmaradásáért, holott egy tízmilliós közép-európai országtól már az is nagy geopolitikai siker, hogy egyáltalán felmerül a neve mint lehetséges helyszín.