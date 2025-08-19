Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
terv dollár dokumentum Kijev elnök Volodimir Zelenszkij

Hiába volt a nagy tárgyalás Washingtonban, nincs új a nap alatt: már megint az európaiak pénzét szórja Zelenszkij

2025. augusztus 19. 07:04

Az ukrán elnök 100 milliárd dollár értékben vásárolna amerikai fegyvereket, európai pénzből, hogy Washington biztonsági garanciákat adjon Kijevnek.

2025. augusztus 19. 07:04
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel és több európai vezetővel tartott fehér házi megbeszélésen szóba került egy olyan terv, amely szerint Ukrajna 100 milliárd dollár értékben vásárolna amerikai fegyvereket, európai finanszírozás mellett, biztonsági garanciák részeként – írtra meg a Financial Times.

Zelenszkij hozzátette, hogy a csomag része lehet az is, hogy Ukrajna drónokat gyártana, amelyekből az Egyesült Államok vásárolna. A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón ugyanakkor hangsúlyozta:

még zajlanak a tárgyalások, hivatalos megállapodás nincs, azt a következő egy hét-tíz napban véglegesíthetik. 

A brit lap birtokába került dokumentum szerint Ukrajna akár 100 milliárd dollár értékben is vállalná amerikai fegyverek beszerzését európai forrásból, cserébe azért, hogy Washington biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek egy leendő orosz–ukrán békemegállapodás után. A tervezet egy 50 milliárd dolláros drónmegállapodást is kilátásba helyez, amelyben kulcsszerep jutna ukrán cégeknek, hiszen a 2022-ben indult teljes körű invázió óta jelentős tapasztalatot szereztek ezen a téren.

A dokumentumot Ukrajna a hétfői találkozó előtt európai szövetségeseivel is megosztotta. Bár nem részletezi, pontosan milyen fegyverekről van szó, egyértelműen kitér arra, hogy Kijev legalább tíz Patriot légvédelmi rendszert szeretne beszerezni városai és kulcsfontosságú létesítményei védelmére. Más rakéták és haditechnikai eszközök is szerepelnek a listán, de a drónprogram konkrét feltételei még nem ismertek.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2025. augusztus 19. 08:03
"az európaiak pénzét szórja Zelenszkij", de az jól látszik, hogy biztosan nem ruhára költi!
Válasz erre
0
0
kukasmacska
2025. augusztus 19. 08:01
Mégis, mit szórjon? Szénát? Ukrajnának nincs semmije.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. augusztus 19. 07:56
Ejnye, “besült” a “hatalmas” ritka földfém biznisz? Megint kell valamit ígérni? Ugyanis aki figyeli a híreket, már szó sincs hatalmas koncessziókról. Most EU finanszírozza, a fegyver vásárlás képében, az USA “kártalanítását”…
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. augusztus 19. 07:56
A pénzügyi-háborús maffia a saját pénzünkkel (közpénz-szivattyú) tesz minket szegénnyé, adósrabszolgává, földönfutóvá, háborús áldozattá. A saját adóforintjainkat vonják be az országok, kontinensek instabilizálásába, forradalmak gerjesztésébe, oligarchákkal való lepaktálásra, háborúk kirobbantására, és a háború borzalmas köpönyege alatt a nemzetállamok, a nemzetek totális kifosztására. A SZUPERTŐKÉS MAFFIA LEGFŐBB PORTÉKÁI: 1. kamatos kamatú hitelek 2. fegyverek 3. demokrácia,- és wokeexport 4. nemzetekből, nép, népből tömeggyár, ergo piac és hatalomszerzés 5. nemzetállami vagyonok szarért-húgyért való megszerzése 6. koncessziók
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!