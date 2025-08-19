Hiába volt a nagy tárgyalás Washingtonban, nincs új a nap alatt: már megint az európaiak pénzét szórja Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a hétfőn Donald Trump amerikai elnökkel és több európai vezetővel tartott fehér házi megbeszélésen szóba került egy olyan terv, amely szerint Ukrajna 100 milliárd dollár értékben vásárolna amerikai fegyvereket, európai finanszírozás mellett, biztonsági garanciák részeként – írtra meg a Financial Times.

Zelenszkij hozzátette, hogy a csomag része lehet az is, hogy Ukrajna drónokat gyártana, amelyekből az Egyesült Államok vásárolna. A Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón ugyanakkor hangsúlyozta:

még zajlanak a tárgyalások, hivatalos megállapodás nincs, azt a következő egy hét-tíz napban véglegesíthetik.

A brit lap birtokába került dokumentum szerint Ukrajna akár 100 milliárd dollár értékben is vállalná amerikai fegyverek beszerzését európai forrásból, cserébe azért, hogy Washington biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek egy leendő orosz–ukrán békemegállapodás után. A tervezet egy 50 milliárd dolláros drónmegállapodást is kilátásba helyez, amelyben kulcsszerep jutna ukrán cégeknek, hiszen a 2022-ben indult teljes körű invázió óta jelentős tapasztalatot szereztek ezen a téren.

A dokumentumot Ukrajna a hétfői találkozó előtt európai szövetségeseivel is megosztotta. Bár nem részletezi, pontosan milyen fegyverekről van szó, egyértelműen kitér arra, hogy Kijev legalább tíz Patriot légvédelmi rendszert szeretne beszerezni városai és kulcsfontosságú létesítményei védelmére. Más rakéták és haditechnikai eszközök is szerepelnek a listán, de a drónprogram konkrét feltételei még nem ismertek.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

