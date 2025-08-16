Számon kérte a „vakációzó” kormánytagokat Magyar Péter – erre kiderült, hogy az ő nyara szólt szinte végig a szórakozásról (FOTÓ)

Míg a közvélemény mind bel-, mind külföldön a Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóján történtekkel foglalkozik, addig Magyar Péter inkább a magáról készített napszemüveges képek feltöltésével és a saját „varázserejével” van elfoglalva. Erre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is felhívta a figyelmet.

De a Tisza-vezér pár órával a nagy jelentőségű találkozó után arról is írt, hogy „a kormány »háborús veszélyhelyzetben« nyaral. Orbán Viktor bedobta a törülközőt. (...) A miniszterek és a képviselők munka helyett a Facebookon gyalázkodnak és uszítanak”.