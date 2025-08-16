Számon kérte a „vakációzó” kormánytagokat Magyar Péter – erre kiderült, hogy az ő nyara szólt szinte végig a szórakozásról (FOTÓ)

Munka helyett szórakozás – az aura farming után extrém vízisportot próbált ki Magyar Péter (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke túlélte a vízi kalandot, bár voltak meredek, pattogós pillanatok.
A Tisza Párt elnökének az ősze is színesnek ígérkezik, mivel még javában tart a július közepén indult országjárása.
Míg a közvélemény mind bel-, mind külföldön a Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóján történtekkel foglalkozik, addig Magyar Péter inkább a magáról készített napszemüveges képek feltöltésével és a saját „varázserejével” van elfoglalva. Erre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is felhívta a figyelmet.
De a Tisza-vezér pár órával a nagy jelentőségű találkozó után arról is írt, hogy „a kormány »háborús veszélyhelyzetben« nyaral. Orbán Viktor bedobta a törülközőt. (...) A miniszterek és a képviselők munka helyett a Facebookon gyalázkodnak és uszítanak”.
A Hibrid Rezsim Facebook-oldal ennek kapcsán egy képmontázst közölt, melyen Magyar 80 napos országjárásának egy-egy emlékezetes momentuma látható. Emlékezetes, hogy az ellenzéki politikust július 12-e óta láthattuk már méhészkedni, cukrászdában édességet készíteni kisebb-nagyobb sikerrel, jetskizni, squadozni, illetve kisrepülőn utazni is.
Sőt,
a Tiszán egy csónak elejében még egy aura farmingot is „nyomott”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy július végén kiderült,
Magyar Péter a második legtöbbet hiányzó EP-képviselő: az elmúlt egy évben mindössze 15 alkalommal szólalt fel, és ezeket egy híján mind Magyarország és a magyar kormány ellen intézte.
Tette mindezt úgy, hogy milliókat keres havonta Brüsszelben. Így már kezd érthető lenni, annak idején miért nevezte kamuállásnak az uniós képviselői pozíciót – írta korábbi összefoglalójában a Magyar Nemzet.
Úgy tűnik, a busás fizetés és a mentelmi jog jól jön a Tisza-vezérnek, viszont a munkát igyekszik megkerülni Brüsszelben is.