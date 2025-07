Munka helyett szórakozás – az aura farming után extrém vízisportot próbált ki Magyar Péter (VIDEÓ)

Mint arról többször is beszámoltunk, immár egy hete járja ismét az országot Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke ezt ezúttal minden eddiginél változatosabban teszi, hiszen láthattunk már csónakkal a Tiszán, kerékpáron, de lovaskocsin ülve is. Sőt, a hétvégén azt is láthattuk, ahogy egy 11 éves indonéz kisfiút utánozva táncolt egy csónakelején.

Mint kiderült,

„nyomott egy aura farmingot”.

Azonban ezt a performanszát is sikerült most hétfőn megugrania. Egy olyan videót tett közzé Tiktok-csatornáján, melyen az látható, hogy az ellenzéki politikus egy úszógumin fekszik, melyet egy motorcsónak húz. Azaz a jetskizés egy kicsit vadabb verzióját próbálta ezúttal ki Magyar.

A videó végén a pártvezér csak annyit mondott, hogy

túléltük”.

A felvételt alább tekintheti meg: