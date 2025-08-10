Magyarország ellen áskálódó, ukránpárti ÁVH-unoka Magyar Péter környezetében

E szerint a Tisza Párt elnöke nemcsak nyugati politikai szövetségesein keresztül kötődik a Magyarország érdekeit lépten-nyomon aláásó külföldi érdekcsoportokhoz, hanem családi kapcsolatok révén is.

Az összefüggések középpontjában egy bizonyos Bárd Petra, a CEU és a nijmegeni egyetem professzora áll, aki a gyorsított ukrán EU-csatlakozás egyik kidolgozója, illetve lelkes propagálója, és részt vett a Magyarországot elítélő jogállamisági eljárás előkészítésében is.

Nagyapja az a dr. Bárd Károly ÁVH-s főtiszt volt, aki Magyar Péter gyakran emlegetett nagyapja, Erőss Pál közeli kollégájaként dolgozott. Innen eredhet a családi jó viszony a két fél között.

Bárd Petra édesapja egyébként a szintén dr. Bárd Károly névre hallgató, korábbi MDF-es igazságügyi államtitkár és CEU-oktató. Érdekes, hogy a nyilvánosság előtt ők mélyen hallgatnak rokoni kapcsolatukról.

Miért fontos a Bárd-vonal?

A felmenői bűneiért nyilván senkit sem terhel felelősség, Bárd Petra sem tehet róla, hogy nagyapja, aki az 1946-os emigráns sajtóhírek szerint másodéves egyetemistaként került az Andrássy út 60-ba – rögtön az állambiztonság nyugati levelezéseket vizsgáló cenzorosztályának élére –, majd onnan futott be fényes karriert a hírhedt erőszakszervezetben.

Ő saját jogán vívta ki, hogy a figyelem középpontjába kerüljön: a szintén a CEU-n oktató, orosz származású, holland állampolgársággal rendelkező, szélsőségesen liberális jogi elméleteket hirdető Dimitrij Kochenov jogászprofesszorral közösen ugyanis

több publikációban is sürgette az európai uniós jogállamisági eljárás megindítását Magyarország ellen.

Bárd Petra szerint az orosz agresszió „ürügyként” szolgált az EU-nak, hogy háttérbe szorítsa a jogállamiságról folytatott párbeszédet, és

bírálta az Európai Bizottság „lassú és gyenge” fellépését Magyarországgal szemben.

2022 nyarán büszkén posztolta, hogy