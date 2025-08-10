Magyarország ellen áskálódó, ukránpárti ÁVH-unoka Magyar Péter környezetében

Tombol a LIBE-bizottság Magyarország miatt: két fronton is támadják a magyar érdekeket
Nem csak LMBTQ-stratégiáról dönt a bizottság, de pellengérre állítják hazánkat is a botrányos LIBE-jelentésben.
CEU-s professzorok méregkeverő köre hálózza be a tiszás EP-képviselőket is.
Az Ellenpont.hu tényfeltárása szerint Magyar Péter körül családi, politikai és akadémiai kapcsolatokon átívelő, erősen ukránpárti hálózat rajzolódik ki. A szálak a Közép-Európai Egyetemhez (CEU), az Európai Parlament LIBE-bizottságához, valamint egy hírhedt ÁVH-s főtiszt családjához vezetnek.
E szerint a Tisza Párt elnöke nemcsak nyugati politikai szövetségesein keresztül kötődik a Magyarország érdekeit lépten-nyomon aláásó külföldi érdekcsoportokhoz, hanem családi kapcsolatok révén is.
Az összefüggések középpontjában egy bizonyos Bárd Petra, a CEU és a nijmegeni egyetem professzora áll, aki a gyorsított ukrán EU-csatlakozás egyik kidolgozója, illetve lelkes propagálója, és részt vett a Magyarországot elítélő jogállamisági eljárás előkészítésében is.
Nagyapja az a dr. Bárd Károly ÁVH-s főtiszt volt, aki Magyar Péter gyakran emlegetett nagyapja, Erőss Pál közeli kollégájaként dolgozott. Innen eredhet a családi jó viszony a két fél között.
Bárd Petra édesapja egyébként a szintén dr. Bárd Károly névre hallgató, korábbi MDF-es igazságügyi államtitkár és CEU-oktató. Érdekes, hogy a nyilvánosság előtt ők mélyen hallgatnak rokoni kapcsolatukról.
A felmenői bűneiért nyilván senkit sem terhel felelősség, Bárd Petra sem tehet róla, hogy nagyapja, aki az 1946-os emigráns sajtóhírek szerint másodéves egyetemistaként került az Andrássy út 60-ba – rögtön az állambiztonság nyugati levelezéseket vizsgáló cenzorosztályának élére –, majd onnan futott be fényes karriert a hírhedt erőszakszervezetben.
Ő saját jogán vívta ki, hogy a figyelem középpontjába kerüljön: a szintén a CEU-n oktató, orosz származású, holland állampolgársággal rendelkező, szélsőségesen liberális jogi elméleteket hirdető Dimitrij Kochenov jogászprofesszorral közösen ugyanis
több publikációban is sürgette az európai uniós jogállamisági eljárás megindítását Magyarország ellen.
Bárd Petra szerint az orosz agresszió „ürügyként” szolgált az EU-nak, hogy háttérbe szorítsa a jogállamiságról folytatott párbeszédet, és
bírálta az Európai Bizottság „lassú és gyenge” fellépését Magyarországgal szemben.
2022 nyarán büszkén posztolta, hogy
társszerzője volt a hazánkat elítélő jelentésnek, amit később a Tisza politikusa, Kollár Kinga is nyíltan méltatott, összekötve a visszatartott uniós forrásokat a 2026-os választások kimenetelével.
A portál kiemeli, hogy a Pesti Srácok és a Tűzfalcsoport információi szerint a Tisza környezetében számos CEU-s kötődésű ember tevékenykedik, többek közt az EP-képviselők mellett is. Az egyik, általuk behálózott ember lehet a Tisza Párttal szoros kapcsolatot ápoló Michał Wawrykiewicz lengyel politikus is. Ő a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárást felügyelő LIBE-bizottság póttagja.
Michał Wawrykiewicz a hazánkról készült lejárató jelentések egyik szerzője, brüsszeli szaknyelven: árnyékjelentéstevője. És ez csak a jéghegy csúcsa.
A cikk szerint a Magyar Pétert körülvevő szereplők közös jellemzője, hogy mind aktívan támogatják Ukrajna uniós integrációját, és a gyorsított csatlakozás jogi, politikai és kommunikációs feltételeinek megteremtésén dolgoznak.
A kapcsolati háló nemcsak brüsszeli és kelet-európai politikusokat, hanem magyarországi akadémiai és családi kötődéseket is felvonultat, amelyek egy irányba mutatnak: az ukrán ügy erőteljes képviseletére az Európai Unió fórumain. Illetve ezzel párhuzamosan a Magyarország lejáratására és ellehetetlenítésére irányuló szándék is határozottan kivehető a céljaikból.
Fotó: Ferenc ISZA / AFP