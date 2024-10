Kiderült: Magyar Péter lengyel előszónoka egy Magyarországot lejárató politikus

Nyitókép: Michał Wawrykiewicz Facebook-oldala

Mint korábban arról beszámoltunk, délután 15 órakor kezdetét vette Magyar Péterék demonstrációja a Bem szobornál. A helyszíni beszámolók szerint az eseményen a vártnál jóval kevesebben, alig pár ezren jelentek meg.

A demonstráción külföldi vendégek is megjelentek, a Tisza Párt elnökének egyik előszónoka egy lengyel EP-képviselő, Michał Wawrykiewicz volt. A politikus közösségi oldalán be is jelentkezett a Bem térről. Egy fotót osztott meg, melyhez kísérőszövegként azt írta, „Budapest. Bem József tábornok emlékműve. Itt kezdődött az 1956-os forradalom.

Ma a 68. évfordulón innen indul a szabadság és a demokrácia nevében a felvonulás”.

Wawrykiewicz egyik árnyékjelentéstevő Tineke Strik mellett. Korábban pedig szerepelt Agnieszka Holland, Zöld határ című díjnyertes menekültdrámájában is.

A történet egy szíriai család és egy lengyel határőr perspektíváján keresztül mutatta be a menekültek sorsát, akik Fehéroroszországon keresztül próbáltak az EU-ba jutni. Az alkotást a Morawiecki vezette lengyel kormány élesen bírálta. Zbigniew Ziobro korábbi igazságügyi miniszter a filmet egyenesen a náci Németország propagandafilmjeihez hasonlította.