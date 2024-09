Vége a várakozásnak: itt a legújabb magyarellenes EP-s jelentéstevő – jól jegyezzük meg a nevét

Tineke Strik 1979 és 1983 között szociális-kulturális munkát tanult az eindhoveni Den Elzent szociális akadémián. Közben a Kindertelefoonban, a gyerekeknek szóló telefonos segélyvonalon dolgozott. 1981 és 1985 között ifjúsági munkásként dolgozott a De Effenaar nevű ifjúsági kulturális központban, Eindhovenben. 1985 és 1991 között folytatta nemzetközi jogi tanulmányait a Radboud Egyetemen, 1989 és 1991 között török ​​nyelvet is tanult. 1990 és 1993 között az amszterdami Ifjúsági Tanácsadó Központban dolgozott jogi tanácsadóként. 1994 és 1995 között rövid ideig jogot tanult a Radbouw Egyetemen. Tanfolyamokat végzett a Vöröskeresztnél, Clingendaelben és az Utrechti Egyetemen, ahol háborús jogot, európai jogot és közigazgatási jogot tanult. 1993 és 1996 között a Vluchtelingenwerknél, egy menekülteket segítő szervezetnél dolgozott jogi tanácsadóként. Ezután igazságügyi titkárként dolgozott a zwollei bíróságon, a menekültkamaránál. 1997-ben lett politikus: a Zöld Baloldal parlamenti pártjában kezdett dolgozni igazságügyi politikai tanácsadóként. 2001 és 2002 között az Igazságügyi Minisztérium politikai koordinátoraként dolgozott. 2002 és 2006 között szociális ügyekért, köztük az ifjúságért, a kultúráért és a kisebbségekért felelős polgármester volt Wageningenben. 2004-ben kutató-PhD-jelölt lett a Radboud Egyetem Migrációs Jogi Központjában. Több pozíciót is betöltött a Zöld Baloldalon belül. Tagja volt a Stratégiai Tanácsnak, a helyi és országos zöldbaloldali politikusok tanácsának. 2005–2006-ban tagja volt annak a bizottságnak, amely a GreenLeft választási programját írta. Emellett az Európa Tanács helyi önkormányzati kongresszusának is tagja volt, és megfigyelőként közreműködött a 2005-ös helyi választásokon a Palesztin Nemzeti Hatóságnál. 2007-ben beválasztották a holland szenátusba. 2019-től tagja az Európai Parlamentnek, zöld színekben (a holland GroenLinks–PvdA párt delegáltjaként, mely az EP-ben a Greens-EFA-nak és az S&D-nek a tagja). (Wikipédia)