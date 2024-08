Vége az 1945 utáni korszellemnek

A világháborútól mostanáig uralkodó nyugati konszenzust valamiféle magától értetődő liberalizmussal, emberi jogokkal, a semlegesség mítoszával, Nyugat-Európában jóléti politikával, a gazdaságban a Bretton Woods-i rendszerrel jellemezhetjük. A szellemi életben, ahogy R. R. Reno, a First Things amerikai katolikus lap teológus főszerkesztője írja The Return of the Strong Gods (az erős istenek visszatérnek) című kötetében, a háborús trauma következtében egyfajta antikonszenzus uralkodott: „Kulturálisan és spirituálisan továbbra is antitotalitáriusnak, antifasisztának, antirasszistának és antinacionalistának definiáljuk magunkat. Azt a véleménylégkört, ami fenntartja ezt az »anti-« imperatívuszt, háború utáni konszenzusnak hívom.”