Bloomberg: Trump és Putyin döntésének Magyarország és Csehország is a nagy nyertese lehet

2025. augusztus 08. 11:08

Szergej Dergacsev, a Union Investment Privatfonds portfóliómenedzsere kiemelte, hogy magyar és cseh bankkötvények is profitálhatnak egy békemegállapodásból.

2025. augusztus 08. 11:08
null

A Kreml bejelentése szerint néhány napon belül találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, ami az ukrajnai háború befejezésének reményét keltette a piacokon. Az ukrán dollárkötvények és a közép-európai valuták, köztük a forint is erősödtek, míg az OTP Bank Nyrt. részvényei történelmi csúcsot értek el.

A Bloombegnek nyilatkozva

Szergej Dergacsev, a Union Investment Privatfonds portfóliómenedzsere kiemelte, hogy magyar és cseh bankkötvények is profitálhatnak egy békemegállapodásból.

Orosz sajtóhírek szerint egyébként Magyarország is a három legesélyesebb helyszín közé tartozik, ahol megtarthatják a csúcstalálkozót.

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

