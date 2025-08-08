Bloomberg: Trump és Putyin döntésének Magyarország és Csehország is a nagy nyertese lehet

A Kreml bejelentése szerint néhány napon belül találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, ami az ukrajnai háború befejezésének reményét keltette a piacokon. Az ukrán dollárkötvények és a közép-európai valuták, köztük a forint is erősödtek, míg az OTP Bank Nyrt. részvényei történelmi csúcsot értek el.

A Bloombegnek nyilatkozva

Szergej Dergacsev, a Union Investment Privatfonds portfóliómenedzsere kiemelte, hogy magyar és cseh bankkötvények is profitálhatnak egy békemegállapodásból.

Orosz sajtóhírek szerint egyébként Magyarország is a három legesélyesebb helyszín közé tartozik, ahol megtarthatják a csúcstalálkozót.