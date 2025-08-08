Bloomberg: Trump és Putyin döntésének Magyarország és Csehország is a nagy nyertese lehet

Magyarországról suttognak az oroszok – megszólalt Putyin legfontosabb tanácsadója
A három legvalószínűbb helyszín egyike.
Szergej Dergacsev, a Union Investment Privatfonds portfóliómenedzsere kiemelte, hogy magyar és cseh bankkötvények is profitálhatnak egy békemegállapodásból.
A Kreml bejelentése szerint néhány napon belül találkozik Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, ami az ukrajnai háború befejezésének reményét keltette a piacokon. Az ukrán dollárkötvények és a közép-európai valuták, köztük a forint is erősödtek, míg az OTP Bank Nyrt. részvényei történelmi csúcsot értek el.
A Bloombegnek nyilatkozva
Orosz sajtóhírek szerint egyébként Magyarország is a három legesélyesebb helyszín közé tartozik, ahol megtarthatják a csúcstalálkozót.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson
