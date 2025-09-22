Ft
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
propaganda Bayer Zsolt időközi választás 444

Íme itt van minden!

2025. szeptember 22. 12:19

Ezek tényleg meg bírták írni.

2025. szeptember 22. 12:19
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Íme itt van minden!

Itt van minden, amit tudni kell. Bele van préselve a lényeg két hírecskébe. Vagyis hát, hogy most, amikor állítólag már nem is létezünk, és a Tisza a pszichopata gazember vezetésével ötnegyedre áll, akkor 52 százalékkal nyerjük az időközit az egyesült ellenzékkel szemben.

Ráadásul Budapesten. Ráadásul a Józsefvárosban.

S mert a sors kegyes és a Jóisten humora frenetikus, még a 444-es pöce is megteszi nekünk azt a szívességet, hogy bemutatja, hogy írnak ezek újságot, milyen a globalista-soros-brüsszelita-tiszás propaganda, amelyik mindenki mást propagandistáz.

Hát ilyen.

Ótvaros, s..r, és hülye.

Ezek tényleg meg bírták írni, hogy:

Képernyőfotó/444

Figyelsz ugye! A szóhasználatra: »a hagyományosan fideszes kerületben csúnyán kikapott a fideszes jelölt«.

Majd jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst, aki ezután váltott – figyelj:

»Fideszes győzelem a VIII. kerületben

Kozma Lajos, a Fidesz jelöltje nyerte a VIII. kerületi időközi választást 52,27 százalékkal.

A kutyapárti Balázs András a második lett (42,28 százalék), harmadik a független Simon György (5,45 százalék).

Ennek a hagyományosan fideszes választókerületnek volt a képviselője az a Kecskeméti László, aki jogcím nélkül használta az önkormányzati lakását.«

Marad a »hagyományosan fideszes kerület« duma, se ha már nem a fidesz kapott ki »simán« hanem még simábban győzött, akkor össze kell kenni s...ral – vagyis önmagával – az egészet a szerzőnek, és jön, hogy mi volt itt valaha – ha úgy volt.

Jegyezzük is fel a nevét ennek a nullának: Tóth-Szenesi Attila. Maradjon fenn az utókornak, hiszen Ephialtesz neve is fennmaradt.

És ezek mind ilyenek.

Mindegyik ott vet ráncot a Soros, a hazaárulás és az aljasság valagán.”

Nyitókép: Kozma Lajos Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

galancza-2
2025. szeptember 22. 14:03
bayer! Tényleg jó ez az eredmény,de az is megérne egy nagyon önkritikus elemzést,hogy miért,ki miatt kellett ki írni ezt a választást!
Válasz erre
3
0
galancza-2
•••
2025. szeptember 22. 14:01 Szerkesztve
bayer! Akár hiszed,akár nem, de a Fideszre szavazok. Azt se bánnám ha te lennél 2026-tól az Oktatési és Kulturális Miniszter, de kurvára magatokba kéne néznetek.
Válasz erre
2
0
galancza-2
•••
2025. szeptember 22. 14:00 Szerkesztve
Február környékén OV túlzott magabiztossággal bejelentette hogy semmiképpen nem lesz prájd. Aztán sajnos lett. Olyan közhangulat alakult ki, hogy nem merte megakadályozni a teljesen törvénytelenül szervezett prájdot. bayer és társai! Sose lehet tudni hogy mit hoz a holnap! Tehát nem kéne nagyképűsködni! Pláne úgy hogy ti neveltétek ki és/vagy futtatátok poloskát, toka rémusz, gulyi balut,luki csabeszt,luki katit, szarházi ákit,mellíros tomit, ángyi patkényt, pálinka jocót,gaalman gerit,bp ákit,stb. És a mai napig alkalmazzátok fizetitek a ballikos férget, hege lórinét ,és patkány árpi egyik fattyát. Továbbá országszerte támogattok nyiltan Fidesz-gyűlölő alakokat mindenféle munkakörben.Vannak olyan OV-párti önkurmányzatk ahol nem fizetik ki a hétvégi pótlékok az önkormányzati dolgozóknak, a helyi közmcég aljas módon szivatja a szavazókat,stb. bayer! Nézz utána hogy a CS.-CS. vármegyei OV párt hogyan és miért fenyegeti egy szabadtéri kulturális intézmény OV-szimpatizáns munkatársait!
Válasz erre
3
1
pemahe
2025. szeptember 22. 13:59
Tahókámmindegy ki ül a kormánynál ha az egész autó szar..... (márpedig szépen eladtuk magunkat a vadkapitalizmusnak-Antall Jóskának amúgy is mindegy volt)
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!