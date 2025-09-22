Ft
országgyűlés kormányfő napirend Orbán Viktor

Orbán Viktor: A valóság a kormány oldalán áll, és ezért meg is nyerjük a következő választást! (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 12:30

Orbán Viktor kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés őszi ülésszaka. Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, csődbe viszi Magyarországot és Európát is, semmi okunk, hogy ezt támogassuk – hangsúlyozta Orbán Viktor.

2025. szeptember 22. 12:30
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő beszéde elején közölte, ezen a nyáron 45 év elteltével újra magyar zászló lobogott a világűrben. Előkelő helyre emelte Kapu Tibor a magyar nemzetet az űrhajózás területén – tette hozzá. Orbán Viktor közölte, mostantől Ferencz Orsolya kiérdemelte az űrispán nevet. Csak 20 nemzetnek sikerült űrhajóst küldenie a világban – mondta a kormányfő. 

Orbán
Orbán Viktor felszólalásával indul az Országgyűlés őszi ülésszaka 
Forrás: Anadolu via AFP

Orbán Viktor: Gyors változások a világban

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a nemzetközi politika gyors változáson megy keresztül, három és fél éve tart az orosz-ukrán háború, és újabb és újabb válsággócok jönnek létre. 

  • Új, hogy az amerikai elnök végrehajtja a választási ígéreteit. 
  • Az USA megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását. 
  • A globális dél országai felvették a kesztyűt. India a nyugati gazdasági nyomásnak nem engedett, és szorosabbra fűzte a kapcsolatait az orosz-kínai tengellyel. 

Az EU kiütötte magát a globális hatalmak sorából – mondta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy az EU háborúban áll, és hadigazdálkodásra van szükség, míg mi versenyképességi fordulatot sürgetünk. 

Az EB elnöke szerint Ukrajna finanszírozása a legfontosabb, az EU-ban nem lesz migrációs fordulat, és a zöld politikát sem vizsgálják felül. 

Magyarországnak meg kell ismételnie: hazánk nem adott felhatalmazást senkinek, hogy a nevében háborút viseljenek – mondta a kormányfő. Amíg Magyarország ellenzi a háborút, addig az EU sem állhat háborúban. Éppen ezért Ukrajna uniós tagságát sem támogatjuk, mert azzal az EU is a háború részese lenne – közölte. Ha az EU felveszi Ukrajnát, és meg akarja védeni annak területét, akkor mi is háborúzó fél lennénk – mondta. A háborúnak nincsen katonai megoldása, csak diplomáciai. A nyáron orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek, éppen ezért EU-orosz tárgyalások is kellenének. Ukrajna uniós csatlakozása tönkretenné Magyarországot, nettó befizetők lennénk – ismertette a kormányfő.

Az ellenzék a migráció pártján áll

Orbán Viktor a Barátság-kőolajvezetéket érintő támadásáról azt mondta, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához nélkülözhetetlenek az orosz energiahordozók. Több százezer forinttal fizetnének többet a családok rezsicsökkentés nélkül. 

Nyáron nem sikerüt visszavonatni a migrációs paktumot, ezért az EB továbbra is hazánkra akarja erőltetni a migrációs paktumot. A parlamenti ellenzék és a Tisza Párt is támogatja a migrációs paktumot.

 10 éve védjük a hazánkat az illegális migránsokkal szemben, 10 éve hirdettük meg a szabadságharcunkat a brüsszeli öngyilkos migrációs politikával szemben. 

Magyarország a béke szigete, a migrációs hátterű bűnözés ismeretlen – tette hozzá. Mivel nem engedünk, ezért minden egyes nap egymillió euróra büntetik Magyarországot. 

Míg a DK és a Tisza támogatja a migránsok beengedését, addig mi ellenezzük.

 Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, addig állni fog a déli határkerítés, nem lesz migránsbűnözés sem – tette hozzá. 

Az EU alkalmatlan erre

Orbán Viktor szerint az unió gazdasági kormányzása egyre gyengébb minőségű. Az EU jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy a tagállamok sikeresek legyenek – tette hozzá. A miniszterelnök szerint, ha az EU nem hajt végre éles fordulatot, akkor véget ér a története. Az unió inkább szétmozog, és szétrázódik, és nem hirtelen omlik össze. A központ egyre kevésbé tudja kikényszeríteni az akaratát, mivel maga sem bízik már benne – tette hozzá. Tavaly novemberben elfogadtak egy versenyképességi paktumot, és ennek máig csak a harmadát hajtotta végre Brüsszel. Mario Draghi egy héttel ezelőtt ismételten a versenyképességi hanyatlásról beszélt. Ne várakozzunk az uniós döntésekre, ezért a kormány megindította a nemzeti utat követő gazdasági programját. 

Adócsökkentés

Július 1-től megindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja Magyarországon, így nőtt a családi adókedvezmény, adómentes lett a GYED és a CSED. A következő hónapokban pedig egymillió édesanya válik adómentessé – mondta a kormányfő. Egy kétgyermekes család esetében 1,7, míg a háromgyermekeseknél 2,4 millió forinttal nőhet az éves bevétel 2026-tól. Így 4000 milliárd forint marad a családoknál. 

Szeptember 1-től elindult a legnagyobb otthonteremtési program, a fix 3 százalékos hitel-program – mondta Orbán Viktor. Az Otthon Start Program révén több tízezer család juthat tulajdonhoz. Ez a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Három hét alatt több mint 10 ezer hiteligénylést indítottak el – mondta a kormányfő. Öt éven belül 50 ezer új lakás épülhet – tette hozzá. 

Az árcsökkentő intézkedések 1,6 százalékponttal mérsékelték a inflációt augusztusban –

mondta a kormányfő. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a bankok az Alkotmánybírósághoz fordultak a kamatstop miatt. 

15 százalékos emelkedést jelentene a törlesztőrészletkben, ha nem lenne kamatstop. 

Több mint 1 tonna kábítószert fogtak

Az amerikai-EU vámmegállapodásról azt mondta, hogy azok következményeit ellensúlyozni kell. A gazdasági szereplők bevonásával készülő javaslatok között szerepel a munkáltatókat érintő könnyítések, és a vállalati hitelkamatok csökkentése is – ismertette a kormányfő. Már 100 milliárd forintot fizettek ki sa Demján Sándor Program keretében – tette hozzá. Ez a mi nemzeti gazdasági utitervünk. Brüsszel minderre a rezsicsökkentés és a kamatstop eltörlését, a progresszív adó bevezetését követelte. Éppen ezért hirdetett nemzeti konzultációt a közteherviselésről a kormány – mondta Orbán Viktor. 

Hajtóvadászat indult a kábítószer-kereskedőkkel szemben az év elején. Minden kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll – mondta Orbán Viktor. 

A rendőrségi akció kezdete óta több mint 1 tonna kábítószert fogtak. 

Több mint 7 ezer bevetés történt. Orbán Viktor megköszönte a belügyi szervek munkáját. 

Orbán Viktor közölte, vannak ellenzéki politikusok, akik fegyverrel járnak nyílvános politikai rendezvényekre. Nem őserdőben élünk a vadak módjára – tette hozzá. Csigavér – üzente a képviselőknek Orbán Viktor. 

Tordai macskás fadíszes pólóban szónokolt

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, majd sürgette, hogy több forrást kapjanak a családi gazdaságok és a kis-és középvállalkozások. 

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője Macskás Fadísz polóban mondta el a korábban már megimert baloldali álhíreket. 

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője szerint Orbán Viktor egy temetési beszédet mondott el az EU-val kapcsolatban. A képviselő szerint folyamatosan nő a bűnözés Magyarországon. 

Komjáthi Imre, az MSZP frakcióvezetője szerint a kormányfő nem beszél a dolgozó emberekről. A szocialista frakcióvezető szerint megálljt kell parancsolni az egyre nagyobb gyűlöletnek. Szóvá tette azt is, hogy amióta bejelentette, hogy önállóan indul az egyik borsod vármegyei választókerületben azóta mindkét oldalról kapja a gyalázkodásokat. 

Arató Gergely, a DK képviselője szerint Orbán Viktor célja, hogy kivezesse az országot az EU-ból. Olyan kormányzás kell, amely nem a nagyvállalatok, nem néhány milliárdos érdekét képviseli – tette hozzá. 

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szerint megdöbbentő, hogy odáig jutott a parlament, amiket Arató Gergely felszólalásában jelzett. Teljesen alaptalan vádaskodást folytatott a DK-s képviselő a kormány tagjaival kapcsolatban, a legfőbb cél, hogy felhívják magukra a figyelmet. Semmilyen adat és információ nem áll rendelkezésre azon vádakkal kapcsolatban, amiket a miniszterekkel kapcsolatban megfogalmazott – tette hozzá. Simicskó felhívta a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés a világon egyedülálló siker a magyar rezsicsökkentés, valamint a fiatalok otthonteremtési program is. Külön kiemelte, hogy tovább kell folytatni a kábítószer elleni fellépést.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy az ellenzék semmit nem mondott, ami összefügött volna a kormányfő beszédével. Nyílvánvalóan meg lehet mondani, ki keres úűj gazdatestet, és ki az aki feladta. Itt elsősorban Tordai Bencéről van szó – tette hozzá. Kocsis közölte, Svédországban csak géppisztolyos rendőrök társaságában lehet kézilabda EB-t rendezni, míg itthon teljesen más a helyzet. 

Önök két ügyet próbálnak meglehetősen ízléstelen módon felépíteni: a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügye, a másik a Szőlő utcai kampány.

Az utóbbi esetben tisztázni kell, hogy egy miniszter folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll. Az Önök sunyisága ott derült ki, amikor úgymond csak kérdeznek. Egy befolyásos gazdag családhoz köthető annak a rágalmazásnak a terjesztése, ezért álljanak elő a konkrét nevekkel, és ha úgy adódik, mondjanak le a mentelmi jogukról is – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy a Tisza is azt az európai politikát követné, amely egy háborús helyzetbe vinné az országot, és ráerőltetné a migrációs paktumot is. 

Orbán Viktor: 180 ezer gyermek nem született volna meg, ha nincs változás

Orbán Viktor viszonválaszában azt mondta, ha nem lett volna családbarát fordulat Magyarországon, akkor 180 ezer gyermek nem született volna meg. A bűncselekmények számáról azt mondta, hogy nem célszerű támadni a rendőrséget, jól végzik a munkájukat. A bűncselekmények számának a növekedése az online elkövetések miatt nőtt meg – tette hozzá. 2010-ben Magyarországon 34 orvos jutott 10 ezer lakosra, míg most 44, míg a személyzet esetében 96 ezerről 104 ezerre bővült a számuk – hívta fel a figyelmet a kormányfő. 

A kormányfő a nyugdíjasok helyzetéről azt mondta, a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, majd a mostani kabinet visszaadta, majd most a baloldal támadja a kormányt a nyugdíjasok helyzete kapcsán. Önök elvették a 13. havi nyugdíjat, míg mi visszaadtuk – tette hozzá. Egy gazdaság valódi teljesítményét az adja ki, mi történik a valóságos életben. Ma 3 szézalékon minden fiatalnak lakása lehet, ezzel párhuzamosan az adókedvezmény a kétszeresére nő – tette hozzá. A valóság a kormány oldalán áll, és ezért meg is nyerjük a következő választást! – jelentette ki Orbán Viktor. 

A Szőlő utcai esetről azt mondta a kormányfő, ez egy sunyi, kommunista időket érintő rágalomhadjárat. 

A kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, és aki rágalmazott, a megfelelő jogi eljárással találja szemben magát. 

Semjén Zsolt: Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm

Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm – mondta személyes megtámadás okán Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes.

 Nem hagyom magam tönkretenni, és nem hagyom magam megfélemlíteni –

 tette hozzá. 

Októbertől indul a nemzeti konzultáció

A Kövér László házelnöknek benyújtott törvény­alkotási program szerint a kormánypártok tizenöt törvényjavaslattal vagy jogszabály-módosítással készülnek a szezonra, nagyobb horderejű törvényi változás nincs napirenden. 

Orbán Viktor miniszterelnök újabb nemzeti konzultációt hirdetett, ahogy Kötcsén fogalmazott, a „kiszivárgott adóemelési tervekről”. Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón úgy fogalmazott: „Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt.” A kérdőíveket október elejétől postázzák. 

Orbán Viktor: Most úgy lesz, ahogy mi akarjuk! 

Szeptember 20-án Papp László Sportarénában lezajlott a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, ahol zsúfolásig megteltek a lelátók. A színpadi program Demjén Ferenc koncertjével indult, majd Kocsis Máté és Lázár János beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt

A kormányfő kiemelte, hogy „a 20. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények örökre, az idők végezetéig”. „A mi nemzedékünk úgy döntött, hogy a 21. században nem így lesz! Most úgy lesz, ahogy mi akarjuk! 

Mi magyarok azt akarjuk, hogy nagyok legyünk és gazdagok és egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot!” 

– tette hozzá a kormányfő, akinek a fent idézett szavait az alábbi short-videóban hallgathatják meg:


 

macskieusz
2025. szeptember 22. 14:57
jó geopolitika, normális adórendszer, etc.--ilyen OV politikája....de ezeket ő maga veszélyezteti, az abnormális -parttalan tömegdemokráciával.
Válasz erre
0
0
macskieusz
2025. szeptember 22. 14:55
ez csodálatos......csak közben 15 éve működtet parttalan tömegdemokráciát...ami ön és közveszélyes .Guanó rétegként száradtak rá a rágalmak.De elvárja, hogy a fideszesek kövessék az esztelen parttalan mindenttűrését.
Válasz erre
0
1
bagira004
2025. szeptember 22. 14:52
Októbertől indul a nemzeti konzultáció internet rakják fel , szavazáson többen vesznek részt.
Válasz erre
2
0
nogradi
•••
2025. szeptember 22. 14:51 Szerkesztve
Mi magyarok azt akarjuk, hogy nagyok legyünk és gazdagok nem volt még elég dagi, az egész családod közpénzmilliárdos. nőni meg már nem fogsz.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!