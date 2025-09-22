Orbán Viktor: A valóság a kormány oldalán áll, és ezért meg is nyerjük a következő választást! (VIDEÓ)

Tordai macskás fadíszes pólóban szónokolt

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, majd sürgette, hogy több forrást kapjanak a családi gazdaságok és a kis-és középvállalkozások.

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője Macskás Fadísz polóban mondta el a korábban már megimert baloldali álhíreket.

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője szerint Orbán Viktor egy temetési beszédet mondott el az EU-val kapcsolatban. A képviselő szerint folyamatosan nő a bűnözés Magyarországon.

Komjáthi Imre, az MSZP frakcióvezetője szerint a kormányfő nem beszél a dolgozó emberekről. A szocialista frakcióvezető szerint megálljt kell parancsolni az egyre nagyobb gyűlöletnek. Szóvá tette azt is, hogy amióta bejelentette, hogy önállóan indul az egyik borsod vármegyei választókerületben azóta mindkét oldalról kapja a gyalázkodásokat.

Arató Gergely, a DK képviselője szerint Orbán Viktor célja, hogy kivezesse az országot az EU-ból. Olyan kormányzás kell, amely nem a nagyvállalatok, nem néhány milliárdos érdekét képviseli – tette hozzá.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szerint megdöbbentő, hogy odáig jutott a parlament, amiket Arató Gergely felszólalásában jelzett. Teljesen alaptalan vádaskodást folytatott a DK-s képviselő a kormány tagjaival kapcsolatban, a legfőbb cél, hogy felhívják magukra a figyelmet. Semmilyen adat és információ nem áll rendelkezésre azon vádakkal kapcsolatban, amiket a miniszterekkel kapcsolatban megfogalmazott – tette hozzá. Simicskó felhívta a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés a világon egyedülálló siker a magyar rezsicsökkentés, valamint a fiatalok otthonteremtési program is. Külön kiemelte, hogy tovább kell folytatni a kábítószer elleni fellépést.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy az ellenzék semmit nem mondott, ami összefügött volna a kormányfő beszédével. Nyílvánvalóan meg lehet mondani, ki keres úűj gazdatestet, és ki az aki feladta. Itt elsősorban Tordai Bencéről van szó – tette hozzá. Kocsis közölte, Svédországban csak géppisztolyos rendőrök társaságában lehet kézilabda EB-t rendezni, míg itthon teljesen más a helyzet.

Önök két ügyet próbálnak meglehetősen ízléstelen módon felépíteni: a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügye, a másik a Szőlő utcai kampány.

Az utóbbi esetben tisztázni kell, hogy egy miniszter folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll. Az Önök sunyisága ott derült ki, amikor úgymond csak kérdeznek. Egy befolyásos gazdag családhoz köthető annak a rágalmazásnak a terjesztése, ezért álljanak elő a konkrét nevekkel, és ha úgy adódik, mondjanak le a mentelmi jogukról is – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy a Tisza is azt az európai politikát követné, amely egy háborús helyzetbe vinné az országot, és ráerőltetné a migrációs paktumot is.

Orbán Viktor: 180 ezer gyermek nem született volna meg, ha nincs változás

Orbán Viktor viszonválaszában azt mondta, ha nem lett volna családbarát fordulat Magyarországon, akkor 180 ezer gyermek nem született volna meg. A bűncselekmények számáról azt mondta, hogy nem célszerű támadni a rendőrséget, jól végzik a munkájukat. A bűncselekmények számának a növekedése az online elkövetések miatt nőtt meg – tette hozzá. 2010-ben Magyarországon 34 orvos jutott 10 ezer lakosra, míg most 44, míg a személyzet esetében 96 ezerről 104 ezerre bővült a számuk – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

A kormányfő a nyugdíjasok helyzetéről azt mondta, a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, majd a mostani kabinet visszaadta, majd most a baloldal támadja a kormányt a nyugdíjasok helyzete kapcsán. Önök elvették a 13. havi nyugdíjat, míg mi visszaadtuk – tette hozzá. Egy gazdaság valódi teljesítményét az adja ki, mi történik a valóságos életben. Ma 3 szézalékon minden fiatalnak lakása lehet, ezzel párhuzamosan az adókedvezmény a kétszeresére nő – tette hozzá. A valóság a kormány oldalán áll, és ezért meg is nyerjük a következő választást! – jelentette ki Orbán Viktor.

A Szőlő utcai esetről azt mondta a kormányfő, ez egy sunyi, kommunista időket érintő rágalomhadjárat.

A kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, és aki rágalmazott, a megfelelő jogi eljárással találja szemben magát.

Semjén Zsolt: Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm

Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm – mondta személyes megtámadás okán Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes.

Nem hagyom magam tönkretenni, és nem hagyom magam megfélemlíteni –

tette hozzá.

Októbertől indul a nemzeti konzultáció

A Kövér László házelnöknek benyújtott törvény­alkotási program szerint a kormánypártok tizenöt törvényjavaslattal vagy jogszabály-módosítással készülnek a szezonra, nagyobb horderejű törvényi változás nincs napirenden.