Sikerült a háborús hisztériakeltés: itt az Eurobarometer legújabb felmérése

Az Európai Unió globális befolyásának erősítésében a védelem és biztonság számít a legfontosabb prioritásnak az európaiak többsége szerint – derül ki az Eurobarometer 2025 tavaszi felméréséből, amelynek eredményeit ma hozták nyilvánosságra.

A válaszadók 37 százaléka jelölte meg ezt első helyen, míg a versenyképesség, gazdaság és ipar 32 százalékkal, az energiafüggetlenség, erőforrások és infrastruktúra pedig 27 százalékkal következett a listán.

A védelem és biztonság 13 tagállamban – köztük Franciaországban, Németországban és Lengyelországban – bizonyult a legfontosabb szempontnak.

Tíz országban, például Olaszországban és Görögországban, a gazdasági és ipari versenyképesség került az első helyre.

Szlovéniában, Szlovákiában és Romániában az élelmiszer-biztonság és a mezőgazdaság vezette a prioritások listáját, míg Spanyolországban az oktatás és kutatás, Svédországban és Máltán pedig a demokrácia és az emberi jogok védelme kapta a legtöbb szavazatot – írja az Euronews.

A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság 41 százaléka szerint az Európai Parlamentnek elsősorban az inflációval és a megélhetési költségek emelkedésével kell foglalkoznia.

Ezt a védelem és biztonság (34 százalék), valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem (31 százalék) követi.

A közvélemény-kutatás pozitív elmozdulást mutat az EU megítélésében: 52 százalék kedvezően vélekedik az Unióról, ami az elmúlt két évtizedben mindössze harmadszor fordul elő.

Az uniós tagság előnyeit a megkérdezettek 73 százaléka ismeri el, legfőképp a békét és biztonságot (37 százalék), illetve az országok közötti jobb együttműködést (36 százalék) emelve ki.

Kilencből tíz válaszadó szerint a tagállamoknak nagyobb egységet kellene mutatniuk a globális kihívások kezelésében, és 68 százalék erősebb uniós szerepvállalást vár a polgárok védelmében.

Az optimizmus szintje is emelkedett: a válaszadók 66 százaléka derűlátó az EU jövőjét illetően, a fiatalok körében pedig még magasabb, 72 százalékos az arány.