Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
prioritás védelem biztonság Eurobarometer

Sikerült a háborús hisztériakeltés: itt az Eurobarometer legújabb felmérése

2025. szeptember 03. 11:50

Meglepő fordulatot mutatnak a számok: az európaiak szerint nem a gazdaság, hanem a biztonság a legfontosabb az EU jövője szempontjából.

2025. szeptember 03. 11:50
null

Az Európai Unió globális befolyásának erősítésében a védelem és biztonság számít a legfontosabb prioritásnak az európaiak többsége szerint – derül ki az Eurobarometer 2025 tavaszi felméréséből, amelynek eredményeit ma hozták nyilvánosságra.

A válaszadók 37 százaléka jelölte meg ezt első helyen, míg a versenyképesség, gazdaság és ipar 32 százalékkal, az energiafüggetlenség, erőforrások és infrastruktúra pedig 27 százalékkal következett a listán.

A védelem és biztonság 13 tagállamban – köztük Franciaországban, Németországban és Lengyelországban – bizonyult a legfontosabb szempontnak. 

Tíz országban, például Olaszországban és Görögországban, a gazdasági és ipari versenyképesség került az első helyre. 

Szlovéniában, Szlovákiában és Romániában az élelmiszer-biztonság és a mezőgazdaság vezette a prioritások listáját, míg Spanyolországban az oktatás és kutatás, Svédországban és Máltán pedig a demokrácia és az emberi jogok védelme kapta a legtöbb szavazatot – írja az Euronews.

A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság 41 százaléka szerint az Európai Parlamentnek elsősorban az inflációval és a megélhetési költségek emelkedésével kell foglalkoznia. 

Ezt a védelem és biztonság (34 százalék), valamint a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem (31 százalék) követi. 

A közvélemény-kutatás pozitív elmozdulást mutat az EU megítélésében: 52 százalék kedvezően vélekedik az Unióról, ami az elmúlt két évtizedben mindössze harmadszor fordul elő.

Az uniós tagság előnyeit a megkérdezettek 73 százaléka ismeri el, legfőképp a békét és biztonságot (37 százalék), illetve az országok közötti jobb együttműködést (36 százalék) emelve ki. 

Kilencből tíz válaszadó szerint a tagállamoknak nagyobb egységet kellene mutatniuk a globális kihívások kezelésében, és 68 százalék erősebb uniós szerepvállalást vár a polgárok védelmében. 

Az optimizmus szintje is emelkedett: a válaszadók 66 százaléka derűlátó az EU jövőjét illetően, a fiatalok körében pedig még magasabb, 72 százalékos az arány.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JENS BUTTNER / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 03. 13:35
Továbbra is csak nálunk van háborús veszélyhelyzet egész Európában, ti balfaszok. Hálisten a nép felébredt és jövőre mentek a levesbe és a magyar történelem szemétdombjára.
Válasz erre
0
1
Dixtroy
2025. szeptember 03. 13:23
"A közvélemény-kutatás pozitív elmozdulást mutat az EU megítélésében: 52 százalék kedvezően vélekedik az Unióról, ami az elmúlt két évtizedben mindössze harmadszor fordul elő." Akkor ezt a felmérést a pulai csinálta.
Válasz erre
2
0
Tegnap
2025. szeptember 03. 13:19
A brüsszeli bűnbanda, a DeepState-Soros birodalom ügynökei uszítanak a háborúra. A háborús pszichózist a fullra tekerik ezek a gazemberek. Franciaországban a kórházakat arra kötelezték, hogy készen álljanak többtízezer sebesültet kezelni – vagyis hogy fogják a civil betegeket kiüríteni. Olvastam, hogy a krematóriumok is készülnek a napi három műszakra. Ez nem fog leállni, sőt fokozódni fog. Reméljük, hogy Putyin megtartja a hidegvérét, de a pfizerkurva meg a bandája biztosan milliárdokat adnak az offshorejaikba. Ettől csak akkor menekülünk meg, ha valahogy elnyeli ezeket a szemeteket a pokol.
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. szeptember 03. 13:11
Felháborító! Mi lesz a következő? Valaki azzal akar majd választást nyerni, hogy azért kell rá szavazni, mert ő a biztosíték, hogy a gyerekeket, unokákat ne kelljen a frontra küldeni?!?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!