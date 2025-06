Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa kedden felszólalt az Európai Parlament külügyi bizottságában, ahol egyértelművé tette, hogy a következő uniós ciklus végéig, azaz 2029-ig le akarják zárni a bővítési folyamatot. Beszédében Kos hangsúlyozta:

Sikerre kell vinnünk, és sikerre is fogjuk vinni Európa egyesítésének következő szakaszát. Reális esélyünk van arra, hogy ebben a ciklusban egy vagy több tagjelölt országot eljuttassunk a célba.”

A biztos szerint a bővítés nem csupán gazdasági lehetőség, hanem kulcsfontosságú biztonsági garancia az Európai Unió számára. Ennek érdekében a Bizottság már most elkezdi megnyitni a belső piacokat az érintett országok előtt – elsősorban a védelem és biztonság, az energia, valamint a konnektivitás területén.

„A csatlakozási tárgyalások kiegészítéseként a Bizottság fokozza erőfeszítéseit a belső piac felgyorsított integrációjára: már most a védelem és biztonság terén, majd egyszerre a konnektivitás, az energia és más területeken is, az uniós tagállamokkal közösen” – tette hozzá. A folyamat gyorsítása érdekében Brüsszel egy alternatív döntéshozatali mechanizmus bevezetésén is dolgozik. Ezzel azt kívánják elérni, hogy a kétoldalú viták – például a magyar vétók – ne akadályozhassák tovább az uniós bővítést.

Az uniós tagállamokkal közösen a Bizottság olyan lehetőségeket vizsgál, amelyek egyszerűsítenék a csatlakozási eljárásokat, hogy a kétoldalú ügyek ne hátráltathassák a bővítést ebben a nagyon érzékeny geopolitikai helyzetben.”

– fogalmazott.

Kos külön kitért Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatára is. Kijelentette: „most feltétlenül meg kell tennünk a következő lépést Ukrajnával és Moldovával. Mindkét ország elvégezte a házi feladatát.” Emellett hangsúlyozta, hogy minden előkészület megtörtént, így már csak a tagállami tanácson múlik, hogy megnyissák az első tárgyalási klasztert.

A biztos úgy fogalmazott: „Ukrajna uniós csatlakozása kulcsfontosságú biztonsági garancia. Valóra kell váltanunk. Haladnunk kell előre, hogy fenntartsuk a reformok lendületét Ukrajnában, segítsük tagállamainkat aggodalmaik kezelésében, és végül válaszoljunk a második világháború óta jelentkező legnagyobb biztonsági kihívásokra.”

Emlékezetes, Marta Kos volt az, aki nemrég elismerte, hogy már júniusban elkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, valamint arról is beszélt, hogy minden tőle telhetőt megtesz Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Sőt elmondta azt is, hogy a brüsszeli intézményekben már ezer ember dolgozik a csatlakozás felpörgetése érdekében. Mindez azért érdekes, mert pont Marta Kos uniós biztos volt az, aki megmutatta Alex Sorosnak, hogy Ukrajna egyetlen egy uniós felvételi feltételt sem tud teljesíteni.

