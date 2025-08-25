Ft
08. 25.
hétfő
CSOK Plusz Otthon Start Program Falusi CSOK Babaváró kormányrendelet

Megjelent az Otthon Start Program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet

2025. augusztus 25. 22:06

A párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak.

2025. augusztus 25. 22:06
null

Megjelent a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Program, a CSOK Plusz és a Falusi CSOK feltételeit, így ezekkel a lehetőségekkel akár együttesen, akár egymás után is élhetnek a családok.

A párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak. 

Ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon.

A most megjelent kormányrendelet szerint a CSOK Plusz és a Falusi CSOK a Fix 3 százalékos hitellel együttesen is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal. Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a Fix3 százalékos hitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a Falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni. További fontos változás, hogy az első közös otthon megteremtése az eddigi 80 millió Ft helyett lakásnál 100, háznál 150 millió forintig támogatható a CSOK Plusz keretében.

A Fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelhető lesz állami támogatás: Falusi CSOK esetén az ingatlan felújítására vagy bővítésére, CSOK Plusz esetén pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre.

Újabb ingatlan vásárlása és a fenti lehetőségek kombinálása esetén az érintettek illetékmenteséggel is élhetnek.

Ezekkel a módosításokkal a kormány hozzájárul ahhoz, hogy az Otthon Start Program Fix 3 százalékos hitele, valamint a CSOK Plusz, a Falusi CSOK vagy a Babaváró kölcsön együttes felvételével még több fiatal család tudjon élni az államilag támogatott otthonteremtési lehetőségekkel.

Nyitókép: Pixabay
 

 

MINÉL TÖBB MAGYAR EMBERNEK LEGYEN SAJÁT LAKÁSA, MAGYARFÖLDÖN. ÉS LEGYEN KEDVE IS BENNE LAKNI, IDE GYÖKEREZNI, TARTÓSAN. istenanya.hu ❤️❤️❤️❤️❤️ 🤍🤍🤍🤍🤍 💚💚💚💚💚
